Шавкат Мирзиеев подписал закон о создании Ташкентского международного финансового центра

11:10 11.07.2026

11 июля 2026



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал Конституционный закон "О Ташкентском международном финансовом центре". Он будет действовать как территория с особым правовым статусом на основе английского права.



Как сообщила в Telegram-канале руководитель Администрации президента Саида Мирзиеева, это одна из важнейших экономических новостей года. Центр получит собственную регуляторную систему, независимый коммерческий суд и правовую среду по международным стандартам.



"Это одна из самых важных экономических новостей года и результат реформ, к которому мы шли почти десять лет. [...] В конечном итоге этот закон - инвестиция в самый ценный актив мирового рынка: доверие", – написала руководитель Администрации президента.



Закон закрепляет создание центра на конституционном уровне. По словам Мирзиеевой, механизмы, привычные для глобальных инвесторов, должны сделать страну привлекательнее для капитала и крупных международных проектов.



В зоне финансового центра будет действовать особый правовой режим для инвесторов и финансовых организаций. Здесь будут функционировать независимый финансовый регулятор, Ташкентский международный коммерческий суд и современные механизмы разрешения споров.



Центр будет развиваться как современная финансовая экосистема. Она будет охватывать банковские и инвестиционные услуги, фондовый рынок, страхование, исламские финансы, финтех, цифровые активы, управление активами, юридические и консалтинговые услуги.



С помощью этого проекта до 2030 года планируется привлечь до 20-25 миллиардов долларов США дополнительных инвестиций, внести дополнительный вклад в годовой рост экономики. Также проект позволит создать до 15 тысяч высококвалифицированных рабочих мест и повысить квалификацию 10 тысяч специалистов.



