Парад триколора в Ла-Манше: Тройка русских танкеров с флагом и гимном устроила показательный проход по британским водам

22:37 11.07.2026

Танкеры под российским флагом и санкциями прошлись по британским водам Ла-Манша

10 июля 2026



Группа российских танкеров, которая везет более 300 тыс. тонн нефти и находится под санкциями, прошла самую опасную для нее часть Ла-Манша - территориальные воды Великобритании, где проходит транспортный коридор и захватили в середине июня танкер Smyrtos. Британские корабли в сопровождении танкеров не замечены. Возможно, они отключили транспондеры.



Как писало накануне EADaily, три танкера Provider, Nasledie и Transformer направляются с грузом нефти стоимостью более $ 100 млн к проливу Ла-Манш и это станет третьим проходом российских судов под санкциями после захвата танкера Smyrtos в середине июня.



Утром 10 июля три танкера, следующие из балтийского Приморска в Азию, уже преодолели треть пролива, 100 миль, по данным АИС судов. И прошли самую опасную часть пути. В самом узком месте пролива он делится только на территориальные воды Великобритании и Франции, и следующие с востока суда обязаны идти через британские воды по установленному транспортному коридору.



Судя по всему, танкеры прошли участок без происшествий и теперь им предстоит преодолеть еще 200 миль уже в международных водах Ла-Манша, чтобы выйти в Атлантический океан. При текущей скорости почти 17 узлов суда пройдут остаток пути примерно за 17 часов.



В середине июня британские ВМС захватили танкер Smyrtos в своих территориальных водах Ла-Манша. Так как санкции не могут быть поводом, Лондон давит на Камерун, чтобы лишить судно флага, пишут британские СМИ. Кроме того, британские власти планируют продать нефть.



В этой ситуации санкционные танкеры пошли в обход пролива и идут вокруг Великобритании с севера. Через Ла-Манш же суда под ограничениями совершили после захвата Smyrtos два прохода. Это сделали танкеры Forwarder, Gefest и Pluton.



Каждый раз их сопровождали корабли ВМС Великобритании. Возможно, их останавливало наличие российских военных кораблей. Как и то, что все идущие через пролив санкционные суда зарегистрированы в России и идут под российском флагом, что по-прежнему является редкостью для судов теневого флота, но веским аргументом воздержаться от захвата. Большинство судов теневого флота ходит под чужими флагами или вообще без них и формально не имеют к России никакого отношения.



В этот раз три танкера встречал перед подходом к Ла-Маншу патрульный самолет Береговой охраны Великобритании. После этого, однако, сопровождения группы танкеров кораблями ВМС замечено не было. Возможно, те отключили транспондеры.



Идут ли российские танкеры самостоятельно и российского флага оказалось достаточно или их снова сопровождает российский корабль, неизвестно. Известно, что страны ЕС становятся все агрессивнее к санкционным танкерам, которые перевозят российскую нефть. Евросоюз пытается снизить доходы России от экспорта, однако на него влияют в основном мировые цены на нефть и американские ограничения.



Как сообщало EADaily, экспорт нефти из России продолжает расти и все больше поставок нефти и нефтепродуктов из Балтийского региона переводят на танкеры, которые не находятся под санкциями, и те свободно пересекают Ла-Манш. В то же время страны ЕС и Великобритании продолжают искать поводы для захвата санкционных танкеров. Так как санкции не могут быть легальным поводом, то ищут суда без флага, которые формально никакого отношения к России не имеют.



Франция активнее остальных стран ЕС захватывает танкеры теневого флота с российской нефтью, но и чаще отпускает - после выплаты штрафа. По сути, французские "санкции" стали платой за проход Европы. Пока не критичной - $ 3 за баррель.