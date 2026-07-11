Агрессия "коалиции Эпштейна" против Евразии: США нанесли удар по "Новому шелковому пути"

01:50 12.07.2026

Агрессия против Ирана: транспортный разбой США на перекрестье евразийских путей

США нанесли удар по "Новому шелковому пути": частично разрушен мост Ак-Теке-хан



11.07.2026 | Юрий МАВАШЕВ



На рассвете 9 июля ВВС США ударили крылатыми ракетами по ключевому железнодорожному мосту Ак-Теке-хан в округе Ак-Кала на пути "восточной ветки" международного транспортного коридора "Север – Юг", соединяющего Иран с Россией через Казахстан и Туркменистан, а также с Китаем через страны Центральной Азии. Коридор позволят обходить морские маршруты и являлся альтернативной Ормузскому проливу, особенно в период блокады иранских портов ВМС США.



Иранская государственная железнодорожная компания заявила, что на место направлены ремонтные бригады, а оказавшиеся в затруднительном положении пассажиры поезда Тегеран – Мешхед доставлены к месту назначения автомобильным транспортом.



Как пишет агентство Fars, мост Ак-Теке-хан расположен на международном железнодорожном маршруте Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран (Инче-Бурун – важный железнодорожный узел и "сухой порт" в провинции Голестан, соединяющий юг страны с национальной железнодорожной сетью, а север – с коридором Казахстан – Туркменистан – Иран, открытым в 2014 году). Этот путь связывает китайский город Сиань напрямую с Тегераном и является частью глобальной китайской инициативы "Один пояс, один путь" (BRI). Он также дополняет Международный транспортный коридор "Север – Юг", создавая альтернативы уязвимым морским маршрутам.



В то же время данный маршрут воспринимался Тегераном и Пекином как избавление от морской блокады, которую пытается поддерживать "коалиция Эпштейна", требуя от Ирана неприемлемых уступок.



Таким образом, удар американцев свидетельствует о том, что речь идет ни много ни мало об ударе по китайским интересам и по безопасности КНР, коль скоро в Поднебесной придают такое значение транспортной связанности евразийского макрорегиона.



В любом случае выведение моста из строя, пусть и временное, затрагивает интересы сразу нескольких игроков. Ключевыми интересантами выступают в данном случае Иран и Китай.



Достаточно сказать, что в 2025 году по этому маршруту из Китая в Иран прибыло минимум 65 поездов. После введения администрацией Трампа блокады иранских портов, по данным зарубежных СМИ, движение грузовых поездов по сухопутному коридору выросло в три раза.



Более того, ударом США напрямую затронуты интересы Российской Федерации. С ноября 2025 года Москва также начала активно использовать именно этот железнодорожный коридор для отправки своих грузов в Иран. Соответственно, теперь транзит существенно затруднен по понятным причинам.



Главный вывод состоит в том, что ракетный удар США по Ак-Кале – это не просто локальная атака, а вполне целенаправленная попытка Вашингтона физически заблокировать главный сухопутный коридор, связывающий Иран с Китаем и Россией в обход заблокированных морей. Удар по Глобальному Югу и его законным интересам.



Разумеется, сухопутный коридор едва ли в состоянии стать полноценной альтернативой морским маршрутам хотя бы по объему – насыпные грузы, нефть, зерно вагонами через Центральную Азию, как говорится, "не потащишь". Даже несколько вагонов несопоставимы по объемам переправляемых грузов с сухогрузом и тем более с танкером, движение которых по международным морским путям Ближнего Востока с некоторых пор совсем небезопасно.



Но если какому-либо субъекту внешнеэкономической деятельности понадобится отправить на экспорт нечто стратегически или технологически ценное (станки, электронику, товары двойного назначения, комплектующие и т. д.), в то время как морские порты заблокированы противником или простреливаются, железная дорога – вполне себе альтернатива. Сложно переоценить ее стратегическое значение для обороняющейся стороны, отстаивающей свои национальные интересы.



Не секрет, что Китай годами выстраивал свою железнодорожную сеть именно с таким расчетом. В Пекине явно предполагали, что хотят увидеть "на выходе" диверсифицированную сеть сухопутных коридоров через всю Евразию, дублирующих друг друга и не связанных с каким-либо одним распределительным хабом. На случай, если противнику удалось бы заблокировать один узел, как сейчас мост Ак-Кала-хан, грузы можно перенаправить по альтернативным маршрутам. Напомним, в октябре 2025 г. компания Datvan объявила об открытии нового железнодорожного маршрута, соединяющего Иран и Афганистан с Китаем, призванного сыграть важную роль в укреплении экспорта, импорта и транзита, а также роль Ирана в региональной торговле. Кроме того, 28 июня Казахстан и Иран подписали долгосрочное соглашение о строительстве, эксплуатации и передаче транспортно-логистического терминала Шахид Раджаи в Бендер-Аббасе. По информации посольства РК в Тегеране, в рамках сделки Казахстану предоставляется земельный участок под терминал, на строительство отводится два года, а на эксплуатацию – 25 лет. Коммерческую эксплуатацию планируется начать через 2-3 года. Конечно, США хорошо отдают себе отчет в значении этих проектов, равно как осведомлены они и о том, что речь идет не о пиар-проектах, а о рабочих каналов, которые нужно "выключить" в первую очередь.



Как ожидаемо твердит западная пресса, перемирие между США и Ираном сорвалось в июле 2026 года якобы из-за "агрессивных действий Ирана" по установлению контроля над Ормузским проливом и продолжающейся региональной напряженности. При этом выделяют несколько ключевых проблем, которые, по самоубеждению коллективного Запада, способствовали срыву шаткого перемирия, к которому вроде бы удалось прийти в июне при посредничестве Пакистана. Иранцев обвиняют в том, что они продолжали требовать использования коммерческими судам предварительно утвержденных маршрутов и получения ими соответствующих разрешений. Формальным предлогом к очередной эскалации стал обстрел трех коммерческих судов при подозрительных обстоятельствах, не исключающих версию о намеренной провокации со стороны заинтересованных сил.



Симптоматичны и некоторые другие оценки. Согласно одной из них, прекращение огня также столкнулось с трудностями, поскольку оказалось бессильным решить региональные проблемы, связанные с "опосредованным воздействием" некоторых факторов на процесс. Иранцы стремились остановить военные операции ЦАХАЛ против "Хезболлы" в Ливане, на что Израиль, не являвшийся стороной соглашения между США и Ираном, отказался пойти, что продолжало накалять напряженность. Как утверждает Al Monitor, израильские военные завершали разработку планов по возобновлению ударов по Ирану, несмотря на опосредованные попытки монархий Персидского конфликта сдержать режим Биньямина Нетаньяху через Дональда Трампа и его администрацию. В список приоритетных целей входит критически важная иранская газовая и нефтяная инфраструктура, в том числе остров Харг, а также электростанции, промышленные и транспортные объекты, чтобы еще больше подорвать экономику Ирана и ускорить "падение режима". В ходе телефонного разговора 9 июля Трамп проинформировал Нетаньяху о действиях США в отношении Ирана.



В современных конфликтах инфраструктурная война занимает все более важное место. Железные дороги, порты, трубопроводы, мосты и электросети становятся "узкими местами", уязвимыми к военному давлению и провоцирующими экономические потрясения. В нынешних экстремальных условиях способность Ирана и его соседей обеспечивать безопасность альтернативных сухопутных маршрутов через Центральную Азию и Каспий, в том числе посредством передовых технологий, приобретает первоочередное звучание.