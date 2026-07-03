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Таджикская модель миростроительства: "Вода - Климат - Мир"
15:32 12.07.2026

Таджикская модель миростроительства в контексте обеспечения долгосрочной стабильности

ДУШАНБЕ, 12.07.2026 /НИАТ "Ховар"/. 25 июня 2026 года в истории международных отношений была открыта новая страница. В ходе 80-й сессии Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) единогласно приняла резолюцию, провозгласившую период 2027–2036 годов "Международным десятилетием укрепления мира во имя будущих поколений".

Эта масштабная инициатива, выдвинутая Президентом Республики Таджикистан, Лидером нации уважаемым Эмомали Рахмоном, представляет собой не просто дипломатический успех, а концептуальный ответ на системный кризис, охвативший мировую архитектуру безопасности.

Современная международная система пребывает в состоянии поликризиса. Это ситуация, при которой геополитическая поляризация, климатические трансформации, ресурсная недостаточность и технологические угрозы переплетаются, образуя эффект цепной реакции. Подобный синтез вызовов существенно превышает возможности традиционных институтов, сформированных после Второй мировой войны. Современные конфликты утратили классическую фронтовую логику, они зарождаются в недрах экологической деградации, водного дефицита и тотального недоверия между центрами силы.

Существующая модель безопасности страдает от реактивности, включая механизмы реагирования лишь после достижения критического уровня человеческих и материальных потерь.

В противовес этой инерционной практике Республика Таджикистан, опираясь на уникальный опыт преодоления гражданского противостояния и достижения национального согласия, предлагает глобальному сообществу философию превентивного созидания. В основе нашей инициативы лежит не теоретическая абстракция, а выверенный временем генетический код мира, доказывающий, что при наличии политической воли любой конфликт поддается урегулированию через конструктивный диалог.

Сегодня локальный опыт Таджикистана трансформируется в глобальный стандарт миростроительства. Наша стратегия направлена на формирование системы купирования причин конфликтности на стадии их зарождения. Принятая резолюция ГА ООН выступает юридическим фундаментом перехода от политики реагирования по факту к проактивному управлению рисками в интересах грядущих поколений.

Концептуальным каркасом данной стратегии служит триада "вода - климат - мир", определяющая три вектора действий:

1. Деполитизация водных ресурсов и переход к гидроэкономической интеграции. В трансграничном поле водный фактор зачастую интерпретируется как катализатор напряженности. Таджикистан переводит дискурс в плоскость рационального использования ресурсов. Совместное управление гидроэнергетическим потенциалом создает систему экономических взаимосвязей, при которой дестабилизация становится невыгодной для всех участников процесса.

2. Экологизация глобальной архитектуры безопасности. Деградация криосферы и интенсивное таяние ледников перестали быть сугубо экологическими вопросами, став фундаментальной угрозой долгосрочной водной и продовольственной стабильности. Интегрируя климатическую повестку в систему коллективной безопасности, мы обосновываем необходимость признания защиты экосистем обязательным элементом политической устойчивости государств.

3. Институционализация диалога и механизмов раннего реагирования. Прогнозируемость международной среды возможна лишь при наличии постоянно действующих экспертных площадок. Переход к непрерывному взаимодействию позволяет нейтрализовать очаги напряженности на ранних этапах, заменяя дипломатию кризисов дипломатией долгосрочного доверия.

В системе координат таджикской дипломатии Афганистан занимает положение центрального узла, требующего радикально иных подходов. Логика превентивного созидания диктует отказ от политики изоляции, которая исторически лишь консервирует нестабильность. Анализ данных Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) демонстрирует опасную метаморфозу: наркопроизводство перешло от аграрных стратегий к технологичным цепочкам синтетических наркотиков, став более адаптивным и опасным. Таджикистан предлагает прагматичный вектор принуждения к развитию через интеграцию. Мы настаиваем на прямой связке безопасности и экономики, где Афганистан включается в региональные логистические и энергетические коридоры. Только экономическая взаимозависимость способна превратить территорию, экспортирующую хаос, в транзитный мост, для которого устойчивость границ станет условием собственного выживания.

Десятилетие 2027–2036 годов станет периодом предельных нагрузок на мировые экосистемы. Принятая резолюция ГА ООН задает три принципа глобального управления. Первый - институционализация раннего предупреждения через создание трансграничных аналитических платформ для мониторинга рисков. Второй - межпоколенческая ответственность, обязывающая оценивать политические решения через призму безопасности будущих поколений. Третий - совместное управление природным капиталом как основой коллективной стабильности.

Для Национальной академии наук Таджикистана реализация данной инициативы является глубоким интеллектуальным вызовом. Мы осознаем ответственность как глобального экспертного хаба, принимая задачу по концептуализации таджикской модели миростроительства. Мир, основанный на рациональном управлении ресурсами и превентивном диалоге, представляет собой единственную альтернативу деградации глобальной системы. Инициатива Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона дает мировому сообществу инструмент для выхода из ловушки поликризиса. Научное сообщество Таджикистана готово выступить интеллектуальным архитектором этой новой реальности, обеспечивая экспертную поддержку инициатив Лидера нации на всех уровнях глобального политического процесса.

Сайидали СУДУРОВ,
старший научный сотрудник отдела СНГ Института изучения проблем стран Азии и Европы
Национальной академии наук Таджикистана

Источник - Ховар
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1783859520


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