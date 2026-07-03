Turkmen Serdar: В Туркменистане умеют хранить секреты, особенно кадровых перестановок

20:58 12.07.2026

В ТУРКМЕНИСТАНЕ УМЕЮТ ХРАНИТЬ СЕКРЕТЫ



Информация официальных СМИ Туркменистана скупа. Как правило из нее можно только уяснить, что в стране все хорошо. Иногда для разнообразия узнать, что не все чиновники работают хорошо и их снимают с должности. Так получилось в очередной раз, когда после заседания правительства появилась информация с речью президента Сердара Бердымухамедова по случаю работы кабинета министров страны.



Главная мысль из уст президента: "Показатели, достигнутые в независимой Отчизне за шесть месяцев текущего года, демонстрируют успешность осуществления принятых программ. В отчетный период темп роста ВВП составил 6,3 процента".



Далее шли цифры об освоенных капвложениях, которых оказалось больше на 4 с небольшим процента, чем в прошлом году на тот же период. Это сдача в эксплуатацию жилья, промышленных объектов, новых поселков, школ, детсадов и других сооружений.



За полгода в Туркменистане создавали новые предприятия по производству различных конкурентоспособных товаров высокого качества, внедряли цифровые технологии, растили экспортный потенциал, достигали экономическую и финансовую стабильность, повышали трудовую занятость.



Президент напомнил, что во второй половине года в Национальной туристической зоне "Аваза" планируется провести Саммит глав государств и другие мероприятия международного значения. Глава государства сказал, что нужно как следует подготовиться к организации на высоком уровне Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики.



В нынешнем году Туркменистан председательствует в Содружестве Независимых Государств. Понятно, что следует обеспечить высокий уровень проведения очередного заседания Совета глав государств СНГ. Ну и традиционно не забывать о праздниках, типа нейтралитета и независимости Отчизны.



В целом показатели за первое полугодие по стране Сердар Бердымухамедов назвал удовлетворительными, то есть на троечку. А руководителям, кроме сельскохозяйственного комплекса и хякимов велаятов, разрешил уйти в трудовой отпуск с 1 августа и провести его в санаториях страны и Национальной туристической зоне "Аваза".



Но не все так красиво в государстве. На заседании правительства полетело несколько голов. Должности председателя Государственной корпорации "Türkmengeologiýa" в связи с переходом на другую работу лишился Гурбангелди Гарлыев. На этот пост назначили его прежнего заместителя Бердимырата Аманова. Что там в Геологии не так, не сказали.



Ошибки, вернее недостатки в работе усмотрели и у министра культуры Туркменистана Атагелди Шамырадова. Сняли с должности, и по традиции с испытательным сроком в 6 месяцев поручили править культурой страны его прежнего заместителя Гурбанмырата Мырадалыева.



С той же формулировкой сместили с поста главного редактора газеты "Nesil" Артыкгулы Ходжабердиева. На его должность с тем же испытательным сроком назначили Халлыгозель Шаназарову. Новые хякимы взамен уволенных назначены в ряде велаятов.



Словом, сильно поработал президент. Жаль только, не совсем понятно, что не так было в ведомствах где произошли замены. О том официальная пресса умалчивает.



