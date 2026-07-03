 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 12.07.2026
20:58  Turkmen Serdar: В Туркменистане умеют хранить секреты, особенно кадровых перестановок
16:45  СП: СВО распространяется на Африку
15:32  Таджикская модель миростроительства: "Вода - Климат - Мир"
11:08  10 самых важных дат истории Андижана, - П.В.Густерин
01:50  Агрессия "коалиции Эпштейна" против Евразии: США нанесли удар по "Новому шелковому пути" и МТК "Север - Юг"
Суббота, 11.07.2026
22:37  Парад триколора в Ла-Манше: Тройка русских танкеров с флагом и гимном устроила показательный проход по британским водам
19:18  Китай готовится к принятию судьбоносного решения, - Александр Каменов
18:14  Запад стремится влиять на внутриполитические процессы в Центральной Азии, - Рустам Масалиев
11:10  Шавкат Мирзиеев подписал закон о создании Ташкентского международного финансового центра
00:05  ВС РФ готовятся к рывку на Дружковку – итоговая сводка Readovka за 10 июля
Пятница, 10.07.2026
19:37  Китай впервые успешно вернул первую ступень многоразовой ракеты-носителя (видео)
13:12  Полтава 10 июля: День победы русской армии над шведами
11:43  Искушение "трубой" по-туркменски, - Сергей Кожемякин
04:43  Китайский юань может стать новой резервной валютой для Казахстана
03:35  Исповедь экс-директора ЦРУ – конец биологических проектов США или завуалированная угроза? - Злата Симаш
02:27  Эмомали Рахмон взял под личный контроль ускорение строительства Таджикского металлургического комбината в Согде
01:52  Амантур Юн: "Если не выиграл, ты - ничтожество". История художника из Бишкека
01:12  Всемирный банк об устойчивом характере экономического роста Китая
00:05  ВС РФ приступили к расчленению Добропольского оборонительного района ВСУ – итоговая сводка Readovka за 9 июля
Четверг, 09.07.2026
22:56  НГ: Визит Мирзиеева в Белоруссию показал, что две страны делают ставку на промышленную кооперацию
14:33  Цифровой Шелковый путь в Центральной Азии: от взаимосвязанности к общему цифровому будущему
13:32  Почему Эрдоган подарил лидерам НАТО боевые пистолеты с патронами только после саммита?
10:49  Саммит НАТО в Анкаре: зачем Эрдоган улыбается Трампу? - Юрий Мавашев
04:01  Kursiv: Казахстанцы не хотят видеть блогеров и артистов в Курултае
01:38  Этнографические рассказы. Кустанайский край в старых книгах, - Мурат Тюлеев
00:05  Русские войска преодолели одну из полос обороны ВСУ к востоку от Боровой – итоговая сводка Readovka за 8 июля
Среда, 08.07.2026
19:49  Британские судьи МФЦА в Казахстане признали, что превысили свои полномочия в попытке нагадить "Газпрому"
16:01  Токаев получил право избраться в 2029 году на новый первый срок, - Данияр Ашимбаев
15:50  Украина атаковала американский танкер в Черном море
15:04  Китай решительно накажет сепаратистские силы, выступающие за "независимость Тайваня"
14:54  В Таджикистане система защиты от телефонных мошенников отклоняет 4 из 5 международных звонков
13:18  Президент Узбекистана обозначил приоритеты сотрудничества с американской компанией "BlackRock"
04:25  В Ташкенте проходит I Международный форум исламской цивилизации
03:13  В Кыргызстане медиация признана высокоэффективным правовым инструментом
02:27  Казахстан получил участок в порту Ирана для строительства логистического терминала
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 7 июля
Вторник, 07.07.2026
22:45  Таджикистан презентовал бизнесменам из Туркменистана возможности свободных экономических зон
17:47  НГ: Бишкек и Исламабад сверяют маршруты
15:57  ЧМ-2026: От красной карточки к "козырю Трампа": балаган вокруг Балогуна, который потряс футбольный мир
01:33  Ассоциация Кинокритиков Казахстана объявила победителей премии "Выбор критиков-2026"
00:05  ВС РФ приступили к ликвидации Добропольского оборонительного района ВСУ – итоговая сводка Readovka за 6 июля
Понедельник, 06.07.2026
22:22  Президент Узбекистана одобрил пятилетний план эко-реформ: Самарканд станет "зеленым", а пустыни начнут приносить доход
20:13  Лидеры Таджикистана и Туркменистана приняли участие в церемонии прощания с Аятоллой Хаменеи
14:00  Узбекистан вышел в лидеры Центральной Азии по росту авиагрузоперевозок
13:49  СВР России: удар ВСУ по музею в Севастополе был спланированной провокацией Лондона
13:01  Чемпионат мира - 2026 стал торжеством африканских сборных, - Платон Беседин
12:23  Пример идеального калыма, - Павел Густерин
02:10  НГ: Приговор Ташиеву не гарантирует спокойствие президенту Киргизии
00:05  Readovka: Константиновка наша, ВС РФ идут дальше. Итоговая сводка за неделю
Воскресенье, 05.07.2026
13:12  "Морское взаимодействие-2026". Китай и Россия проведут 6-13 июля совместные учения в Желтом море
13:01  Казахстан отмечает Национальный день Домбры
12:33  Известия: как освобождение Константиновки меняет карту СВО накануне саммита НАТО в Анкаре
12:19  Страсти вокруг ИИ в США: коммерция против национальной безопасности, - Валентин Катасонов
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 4 июля
Суббота, 04.07.2026
23:21  "Британский проект" ждет судьба метрополии. Как Лондон поздравил бывшую колонию с 250-летием
22:03  Вместо труб - эксперты: зачем Урсула морочит голову Еревану
15:00  Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США от британского владычества
14:00  Прощание с аятоллой Али Хаменеи: в Иран прибыли делегации из 100 стран мира
00:05  ВС РФ готовятся к штурму "северных ворот" в Славянск, города Николаевка – итоговая сводка Readovka за 3 июля
Пятница, 03.07.2026
21:25  300 узбекских бизнесменов у ворот Тбилиси, - Виктория Панфилова
15:10  В XXI веке Казахстан рискует столкнуться не с нехваткой нефти, а с нехваткой воды, - Владислав Шпаков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Туркменистан   |   КАДРЫ   | 
Turkmen Serdar: В Туркменистане умеют хранить секреты, особенно кадровых перестановок
20:58 12.07.2026

В ТУРКМЕНИСТАНЕ УМЕЮТ ХРАНИТЬ СЕКРЕТЫ

Информация официальных СМИ Туркменистана скупа. Как правило из нее можно только уяснить, что в стране все хорошо. Иногда для разнообразия узнать, что не все чиновники работают хорошо и их снимают с должности. Так получилось в очередной раз, когда после заседания правительства появилась информация с речью президента Сердара Бердымухамедова по случаю работы кабинета министров страны.

Главная мысль из уст президента: "Показатели, достигнутые в независимой Отчизне за шесть месяцев текущего года, демонстрируют успешность осуществления принятых программ. В отчетный период темп роста ВВП составил 6,3 процента".

Далее шли цифры об освоенных капвложениях, которых оказалось больше на 4 с небольшим процента, чем в прошлом году на тот же период. Это сдача в эксплуатацию жилья, промышленных объектов, новых поселков, школ, детсадов и других сооружений.

За полгода в Туркменистане создавали новые предприятия по производству различных конкурентоспособных товаров высокого качества, внедряли цифровые технологии, растили экспортный потенциал, достигали экономическую и финансовую стабильность, повышали трудовую занятость.

Президент напомнил, что во второй половине года в Национальной туристической зоне "Аваза" планируется провести Саммит глав государств и другие мероприятия международного значения. Глава государства сказал, что нужно как следует подготовиться к организации на высоком уровне Консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики.

В нынешнем году Туркменистан председательствует в Содружестве Независимых Государств. Понятно, что следует обеспечить высокий уровень проведения очередного заседания Совета глав государств СНГ. Ну и традиционно не забывать о праздниках, типа нейтралитета и независимости Отчизны.

В целом показатели за первое полугодие по стране Сердар Бердымухамедов назвал удовлетворительными, то есть на троечку. А руководителям, кроме сельскохозяйственного комплекса и хякимов велаятов, разрешил уйти в трудовой отпуск с 1 августа и провести его в санаториях страны и Национальной туристической зоне "Аваза".

Но не все так красиво в государстве. На заседании правительства полетело несколько голов. Должности председателя Государственной корпорации "Türkmengeologiýa" в связи с переходом на другую работу лишился Гурбангелди Гарлыев. На этот пост назначили его прежнего заместителя Бердимырата Аманова. Что там в Геологии не так, не сказали.

Ошибки, вернее недостатки в работе усмотрели и у министра культуры Туркменистана Атагелди Шамырадова. Сняли с должности, и по традиции с испытательным сроком в 6 месяцев поручили править культурой страны его прежнего заместителя Гурбанмырата Мырадалыева.

С той же формулировкой сместили с поста главного редактора газеты "Nesil" Артыкгулы Ходжабердиева. На его должность с тем же испытательным сроком назначили Халлыгозель Шаназарову. Новые хякимы взамен уволенных назначены в ряде велаятов.

Словом, сильно поработал президент. Жаль только, не совсем понятно, что не так было в ведомствах где произошли замены. О том официальная пресса умалчивает.



Впрочем, многое понятно в этой связи из интересной информации Международной организации "Репортеры без границ" (RSF), которая опубликовала Всемирный индекс свободы прессы за 2026 год. Туркменистан в нем занял пятое место снизу – 175-е из 180.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Turkmen Serdar
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1783879080


Новости Казахстана
- Сотрудничество с инвесторами выходит на новый этап развития: Олжас Бектенов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата
- ИИ-зация, повестка и язык
- Нам здесь плыть!
- Нурлыбек Налибаев проверил ход реализации инфраструктурных проектов в Павлодарской области и провел совещание по вопросам развития энергетики и подготовки к отопительному сезону
- Председатель Демпартии "Ак жол" приняла участие в Казахстанско-китайском семинаре по обмену опытом в сфере государственного управления
- Под председательством Нурлыбека Налибаева в Правительстве обсудили ход реализации автодорожных проектов, находящихся на особом контроле Главы государства
- Аида Балаева поздравила Джеки Чана с началом съемок в Казахстане
- Совет ЕЭК поддержал предложение Казахстана о продлении срока использования навигационных пломб
- Партия "Байтақ" утвердила предвыборную платформу и список кандидатов в Курултай
- Небесный быстроход против алматинских пробок
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  