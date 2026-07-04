|ВС РФ приступили к расчленению Добропольского оборонительного района – итоговая сводка Readovka за неделю
00:05 13.07.2026
ВС РФ приступили к расчленению Добропольского оборонительного района – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Марат Быков
СВО
На этой неделе русские войска взломали внешний контур Добропольского оборонительного района ВСУ и приступили к его расчленению ударом вдоль трассы Т-05-15. На Запорожском направлении части 29-й гвардейской ОА вынудили противника отказаться от планов по вводу в бой 7-го армейского корпуса. На Краснолиманском направлении обозначились признаки начавшегося отхода Боровской группировки ВСУ за Оскол. Под Константиновкой 8-я гвардейская ОА взяла Николайполье и вышла на оперативный простор, получив сразу 2 выигрышных варианта развития наступления.
Добропольское направление
Части 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ добились успехов практически во всех секторах своей зоны ответственности. У города Доброполье наши передовые подразделения заняли дачный поселок на северном берегу реки Бык у Анновской плотины. За ним располагаются село Анновка, переходящее непосредственно в Доброполье, и угольная шахта "Добропольская" с ее терриконом. Южнее силы 51-й ОА плотно "обложили" украинский гарнизон в городе Белицкое, выйдя к подножию одноименного террикона шахты. Бегство противника отсюда теперь возможно лишь по одной сельской дороге на запад.
Юго-западнее Белицкого штурмовые подразделения ВС РФ ворвались в село Шевченко, вынудив неприятеля откатиться на север, в соседнее Светлое. Тем самым был преодолен внешний оборонительный контур сельской агломерации между Белицким и Добропольем. В распоряжении ВСУ остается внутренний контур по линии Надия – Новогришино – Доброполье – Митяшево – Водянское – Светлое, являющийся сердцем всей обороны района. У украинского командования обозначились сразу 2 опасных участка: северо-восточные и южные подступы к Доброполью, из-за чего оно вынуждено растягивать силы по "полюсным" направлениям.
Далее части 51-й армии приступили к реализации операции по расчленению района, используя принцип "удара стилетом": проникновение вглубь обороны противника на узком участке вдоль трассы Т-05-15 к юго-восточным окраинам Доброполья. Вкупе с передовыми подразделениями ВС РФ на северо-восточных подступах к городу это создает предпосылки для проникновения в Доброполье сразу с двух сторон. Гарнизон города, состоящий из подразделений 32-й и 44-й ОМБр, ранее понесших потери при попытках отбить село Новый Донбасс, не в состоянии парировать эти действия.
Стоит отметить, что продвижение вдоль Т-05-15 создает угрозу отсечения Доброполья от сельской агломерации к югу от него. Она играет роль южного оборонительного контура, а сам город выполняет функцию накопителя и распределителя материально-технического снабжения всего района. Разрыв этой связи значительно подорвет оборону ВСУ. Русские штурмовики, занявшие дачный поселок у Анновской дамбы, дополнительно начали расширять зону контроля на север и юг, сближаясь с отвалами шлама шахты "Добропольская" в направлении самой шахты и ее террикона.
Запорожское направление
Части 29-й гвардейской общевойсковой армии ГрВ "Восток" сорвали попытку наступления 7-го армейского корпуса ВСУ (корпуса быстрого реагирования). Штурмовые подразделения 36-й гвардейской ОМСБр установили контроль над селом Александровка, "аппендиксом" пгт Покровское, обозначив угрозу райцентру Днепропетровской области "ножом к шее". В ответ части 7-го АК ВСУ, действовавшие южнее и восточнее Великомихайловки, снизили активность, а ввод в бой ядра корпуса был отложен.
Кроме того, бойцы 36-й гвардейской ОА оказались на пороге преодоления последней подготовленной полосы украинской обороны по реке Верхняя Терса, из-за чего намерения противника наступать в междуречье Мокрых Ялов и Янчура выглядят уже нереализуемыми: необходимые для этого силы требуются на более насущных участках.
Краснолиманское направление
Части 1-й гвардейской танковой и 20-й гвардейской общевойсковой армий ВС РФ продавили центральный сектор оборонительной системы Боровской группировки ВСУ в Харьковской области. Штурмовые подразделения 1-й гвардейской ТА овладели населенными пунктами Чернещина и Дружелюбовка, а 20-я гвардейская ОА заняла Новый Мир. Центральный сектор у пгт Боровая всегда был одним из самых статичных участков фронта, поэтому оставление неприятелем части земляных укреплений при формальной возможности их удерживать указывает на начавшийся отход Боровской группировки за Оскол: севернее, в районе Ковшаровки и Купянска-Узлового, украинские войска уже массово уходят за реку.
В пользу этой версии говорит и активизация 3-й ОШБр ВСУ против северного фланга 20-й армии в направлении села Редкодуб: противник пытается оттянуть силы 20-й ОА от треугольника Рубцы – Крымки – Коровий Яр, через который проходит сухопутный коридор снабжения Боровской группировки. Пока Краснолиманская группировка ВСУ отходит за Северский Донец, у Боровской группировки сохраняется окно для вывода за Оскол всего самого ценного и боеспособного.
Константиновское направление
Части 8-й гвардейской общевойсковой армии рывком из района Долгой Балки и Роскошного обвалили оборону подразделений 93-й ОМБр ВСУ в селе Николайполье и заняли его. Это крайне дурная новость для украинских гарнизонов в Алексеево-Дружковке и самой Дружковке. Теперь у 8-й армии есть два равнозначных варианта развития событий: ударить на север и помочь 3-му армейскому корпусу ВС РФ в направлении Алексеево-Дружковки с юга, где неприятель и так изо всех сил сдерживает наступление с востока от Константиновки, либо продолжить движение в северо-западном направлении на поддержку 51-й гвардейской ОА, нанеся удар со стороны Николайполья на села Райское и Петровка.
Оборону протяженностью почти 10 км между "ногами" украинской группировки – Алексеево-Дружковкой и агломерацией юго-западнее Дружковки – прикрывает лишь недоукомплектованная 93-я ОМБр с приданными подразделениями тероборонщиков и сил НГУ, чего явно недостаточно. Таким образом, 8-я гвардейская ОА стала силой, определяющей ход событий практически на всем Дружковском направлении, а куда она в итоге направит удар – головоломка, едва ли решаемая даже для командования ВСУ, ведь варианты действий ВС РФ между собой практически равнозначны.