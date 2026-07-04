 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 13.07.2026
00:05  ВС РФ приступили к расчленению Добропольского оборонительного района – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 12.07.2026
20:58  Turkmen Serdar: В Туркменистане умеют хранить секреты, особенно кадровых перестановок
16:45  СП: СВО распространяется на Африку
15:32  Таджикская модель миростроительства: "Вода - Климат - Мир"
11:08  10 самых важных дат истории Андижана, - П.В.Густерин
01:50  Агрессия "коалиции Эпштейна" против Евразии: США нанесли удар по "Новому шелковому пути" и МТК "Север - Юг"
Суббота, 11.07.2026
22:37  Парад триколора в Ла-Манше: Тройка русских танкеров с флагом и гимном устроила показательный проход по британским водам
19:18  Китай готовится к принятию судьбоносного решения, - Александр Каменов
18:14  Запад стремится влиять на внутриполитические процессы в Центральной Азии, - Рустам Масалиев
11:10  Шавкат Мирзиеев подписал закон о создании Ташкентского международного финансового центра
00:05  ВС РФ готовятся к рывку на Дружковку – итоговая сводка Readovka за 10 июля
Пятница, 10.07.2026
19:37  Китай впервые успешно вернул первую ступень многоразовой ракеты-носителя (видео)
13:12  Полтава 10 июля: День победы русской армии над шведами
11:43  Искушение "трубой" по-туркменски, - Сергей Кожемякин
04:43  Китайский юань может стать новой резервной валютой для Казахстана
03:35  Исповедь экс-директора ЦРУ – конец биологических проектов США или завуалированная угроза? - Злата Симаш
02:27  Эмомали Рахмон взял под личный контроль ускорение строительства Таджикского металлургического комбината в Согде
01:52  Амантур Юн: "Если не выиграл, ты - ничтожество". История художника из Бишкека
01:12  Всемирный банк об устойчивом характере экономического роста Китая
00:05  ВС РФ приступили к расчленению Добропольского оборонительного района ВСУ – итоговая сводка Readovka за 9 июля
Четверг, 09.07.2026
22:56  НГ: Визит Мирзиеева в Белоруссию показал, что две страны делают ставку на промышленную кооперацию
14:33  Цифровой Шелковый путь в Центральной Азии: от взаимосвязанности к общему цифровому будущему
13:32  Почему Эрдоган подарил лидерам НАТО боевые пистолеты с патронами только после саммита?
10:49  Саммит НАТО в Анкаре: зачем Эрдоган улыбается Трампу? - Юрий Мавашев
04:01  Kursiv: Казахстанцы не хотят видеть блогеров и артистов в Курултае
01:38  Этнографические рассказы. Кустанайский край в старых книгах, - Мурат Тюлеев
00:05  Русские войска преодолели одну из полос обороны ВСУ к востоку от Боровой – итоговая сводка Readovka за 8 июля
Среда, 08.07.2026
19:49  Британские судьи МФЦА в Казахстане признали, что превысили свои полномочия в попытке нагадить "Газпрому"
16:01  Токаев получил право избраться в 2029 году на новый первый срок, - Данияр Ашимбаев
15:50  Украина атаковала американский танкер в Черном море
15:04  Китай решительно накажет сепаратистские силы, выступающие за "независимость Тайваня"
14:54  В Таджикистане система защиты от телефонных мошенников отклоняет 4 из 5 международных звонков
13:18  Президент Узбекистана обозначил приоритеты сотрудничества с американской компанией "BlackRock"
04:25  В Ташкенте проходит I Международный форум исламской цивилизации
03:13  В Кыргызстане медиация признана высокоэффективным правовым инструментом
02:27  Казахстан получил участок в порту Ирана для строительства логистического терминала
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 7 июля
Вторник, 07.07.2026
22:45  Таджикистан презентовал бизнесменам из Туркменистана возможности свободных экономических зон
17:47  НГ: Бишкек и Исламабад сверяют маршруты
15:57  ЧМ-2026: От красной карточки к "козырю Трампа": балаган вокруг Балогуна, который потряс футбольный мир
01:33  Ассоциация Кинокритиков Казахстана объявила победителей премии "Выбор критиков-2026"
00:05  ВС РФ приступили к ликвидации Добропольского оборонительного района ВСУ – итоговая сводка Readovka за 6 июля
Понедельник, 06.07.2026
22:22  Президент Узбекистана одобрил пятилетний план эко-реформ: Самарканд станет "зеленым", а пустыни начнут приносить доход
20:13  Лидеры Таджикистана и Туркменистана приняли участие в церемонии прощания с Аятоллой Хаменеи
14:00  Узбекистан вышел в лидеры Центральной Азии по росту авиагрузоперевозок
13:49  СВР России: удар ВСУ по музею в Севастополе был спланированной провокацией Лондона
13:01  Чемпионат мира - 2026 стал торжеством африканских сборных, - Платон Беседин
12:23  Пример идеального калыма, - Павел Густерин
02:10  НГ: Приговор Ташиеву не гарантирует спокойствие президенту Киргизии
00:05  Readovka: Константиновка наша, ВС РФ идут дальше. Итоговая сводка за неделю
Воскресенье, 05.07.2026
13:12  "Морское взаимодействие-2026". Китай и Россия проведут 6-13 июля совместные учения в Желтом море
13:01  Казахстан отмечает Национальный день Домбры
12:33  Известия: как освобождение Константиновки меняет карту СВО накануне саммита НАТО в Анкаре
12:19  Страсти вокруг ИИ в США: коммерция против национальной безопасности, - Валентин Катасонов
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 4 июля
Суббота, 04.07.2026
23:21  "Британский проект" ждет судьба метрополии. Как Лондон поздравил бывшую колонию с 250-летием
22:03  Вместо труб - эксперты: зачем Урсула морочит голову Еревану
15:00  Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США от британского владычества
14:00  Прощание с аятоллой Али Хаменеи: в Иран прибыли делегации из 100 стран мира
00:05  ВС РФ готовятся к штурму "северных ворот" в Славянск, города Николаевка – итоговая сводка Readovka за 3 июля
Пятница, 03.07.2026
21:25  300 узбекских бизнесменов у ворот Тбилиси, - Виктория Панфилова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ приступили к расчленению Добропольского оборонительного района – итоговая сводка Readovka за неделю
00:05 13.07.2026

ВС РФ приступили к расчленению Добропольского оборонительного района – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

Марат Быков

СВО

На этой неделе русские войска взломали внешний контур Добропольского оборонительного района ВСУ и приступили к его расчленению ударом вдоль трассы Т-05-15. На Запорожском направлении части 29-й гвардейской ОА вынудили противника отказаться от планов по вводу в бой 7-го армейского корпуса. На Краснолиманском направлении обозначились признаки начавшегося отхода Боровской группировки ВСУ за Оскол. Под Константиновкой 8-я гвардейская ОА взяла Николайполье и вышла на оперативный простор, получив сразу 2 выигрышных варианта развития наступления.



Добропольское направление

Части 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ добились успехов практически во всех секторах своей зоны ответственности. У города Доброполье наши передовые подразделения заняли дачный поселок на северном берегу реки Бык у Анновской плотины. За ним располагаются село Анновка, переходящее непосредственно в Доброполье, и угольная шахта "Добропольская" с ее терриконом. Южнее силы 51-й ОА плотно "обложили" украинский гарнизон в городе Белицкое, выйдя к подножию одноименного террикона шахты. Бегство противника отсюда теперь возможно лишь по одной сельской дороге на запад.

Юго-западнее Белицкого штурмовые подразделения ВС РФ ворвались в село Шевченко, вынудив неприятеля откатиться на север, в соседнее Светлое. Тем самым был преодолен внешний оборонительный контур сельской агломерации между Белицким и Добропольем. В распоряжении ВСУ остается внутренний контур по линии Надия – Новогришино – Доброполье – Митяшево – Водянское – Светлое, являющийся сердцем всей обороны района. У украинского командования обозначились сразу 2 опасных участка: северо-восточные и южные подступы к Доброполью, из-за чего оно вынуждено растягивать силы по "полюсным" направлениям.

Далее части 51-й армии приступили к реализации операции по расчленению района, используя принцип "удара стилетом": проникновение вглубь обороны противника на узком участке вдоль трассы Т-05-15 к юго-восточным окраинам Доброполья. Вкупе с передовыми подразделениями ВС РФ на северо-восточных подступах к городу это создает предпосылки для проникновения в Доброполье сразу с двух сторон. Гарнизон города, состоящий из подразделений 32-й и 44-й ОМБр, ранее понесших потери при попытках отбить село Новый Донбасс, не в состоянии парировать эти действия.

Стоит отметить, что продвижение вдоль Т-05-15 создает угрозу отсечения Доброполья от сельской агломерации к югу от него. Она играет роль южного оборонительного контура, а сам город выполняет функцию накопителя и распределителя материально-технического снабжения всего района. Разрыв этой связи значительно подорвет оборону ВСУ. Русские штурмовики, занявшие дачный поселок у Анновской дамбы, дополнительно начали расширять зону контроля на север и юг, сближаясь с отвалами шлама шахты "Добропольская" в направлении самой шахты и ее террикона.

Запорожское направление

Части 29-й гвардейской общевойсковой армии ГрВ "Восток" сорвали попытку наступления 7-го армейского корпуса ВСУ (корпуса быстрого реагирования). Штурмовые подразделения 36-й гвардейской ОМСБр установили контроль над селом Александровка, "аппендиксом" пгт Покровское, обозначив угрозу райцентру Днепропетровской области "ножом к шее". В ответ части 7-го АК ВСУ, действовавшие южнее и восточнее Великомихайловки, снизили активность, а ввод в бой ядра корпуса был отложен.

Кроме того, бойцы 36-й гвардейской ОА оказались на пороге преодоления последней подготовленной полосы украинской обороны по реке Верхняя Терса, из-за чего намерения противника наступать в междуречье Мокрых Ялов и Янчура выглядят уже нереализуемыми: необходимые для этого силы требуются на более насущных участках.

Краснолиманское направление

Части 1-й гвардейской танковой и 20-й гвардейской общевойсковой армий ВС РФ продавили центральный сектор оборонительной системы Боровской группировки ВСУ в Харьковской области. Штурмовые подразделения 1-й гвардейской ТА овладели населенными пунктами Чернещина и Дружелюбовка, а 20-я гвардейская ОА заняла Новый Мир. Центральный сектор у пгт Боровая всегда был одним из самых статичных участков фронта, поэтому оставление неприятелем части земляных укреплений при формальной возможности их удерживать указывает на начавшийся отход Боровской группировки за Оскол: севернее, в районе Ковшаровки и Купянска-Узлового, украинские войска уже массово уходят за реку.

В пользу этой версии говорит и активизация 3-й ОШБр ВСУ против северного фланга 20-й армии в направлении села Редкодуб: противник пытается оттянуть силы 20-й ОА от треугольника Рубцы – Крымки – Коровий Яр, через который проходит сухопутный коридор снабжения Боровской группировки. Пока Краснолиманская группировка ВСУ отходит за Северский Донец, у Боровской группировки сохраняется окно для вывода за Оскол всего самого ценного и боеспособного.

Константиновское направление

Части 8-й гвардейской общевойсковой армии рывком из района Долгой Балки и Роскошного обвалили оборону подразделений 93-й ОМБр ВСУ в селе Николайполье и заняли его. Это крайне дурная новость для украинских гарнизонов в Алексеево-Дружковке и самой Дружковке. Теперь у 8-й армии есть два равнозначных варианта развития событий: ударить на север и помочь 3-му армейскому корпусу ВС РФ в направлении Алексеево-Дружковки с юга, где неприятель и так изо всех сил сдерживает наступление с востока от Константиновки, либо продолжить движение в северо-западном направлении на поддержку 51-й гвардейской ОА, нанеся удар со стороны Николайполья на села Райское и Петровка.

Оборону протяженностью почти 10 км между "ногами" украинской группировки – Алексеево-Дружковкой и агломерацией юго-западнее Дружковки – прикрывает лишь недоукомплектованная 93-я ОМБр с приданными подразделениями тероборонщиков и сил НГУ, чего явно недостаточно. Таким образом, 8-я гвардейская ОА стала силой, определяющей ход событий практически на всем Дружковском направлении, а куда она в итоге направит удар – головоломка, едва ли решаемая даже для командования ВСУ, ведь варианты действий ВС РФ между собой практически равнозначны.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1783890300


Новости Казахстана
- Сотрудничество с инвесторами выходит на новый этап развития: Олжас Бектенов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата
- ИИ-зация, повестка и язык
- Нам здесь плыть!
- Нурлыбек Налибаев проверил ход реализации инфраструктурных проектов в Павлодарской области и провел совещание по вопросам развития энергетики и подготовки к отопительному сезону
- Председатель Демпартии "Ак жол" приняла участие в Казахстанско-китайском семинаре по обмену опытом в сфере государственного управления
- Под председательством Нурлыбека Налибаева в Правительстве обсудили ход реализации автодорожных проектов, находящихся на особом контроле Главы государства
- Аида Балаева поздравила Джеки Чана с началом съемок в Казахстане
- Совет ЕЭК поддержал предложение Казахстана о продлении срока использования навигационных пломб
- Партия "Байтақ" утвердила предвыборную платформу и список кандидатов в Курултай
- Небесный быстроход против алматинских пробок
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  