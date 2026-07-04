ВС РФ приступили к расчленению Добропольского оборонительного района – итоговая сводка Readovka за неделю

00:05 13.07.2026

ВС РФ приступили к расчленению Добропольского оборонительного района – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Марат Быков



СВО



На этой неделе русские войска взломали внешний контур Добропольского оборонительного района ВСУ и приступили к его расчленению ударом вдоль трассы Т-05-15. На Запорожском направлении части 29-й гвардейской ОА вынудили противника отказаться от планов по вводу в бой 7-го армейского корпуса. На Краснолиманском направлении обозначились признаки начавшегося отхода Боровской группировки ВСУ за Оскол. Под Константиновкой 8-я гвардейская ОА взяла Николайполье и вышла на оперативный простор, получив сразу 2 выигрышных варианта развития наступления.



