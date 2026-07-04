S&P повысило кредитный рейтинг "Навоийуран" до уровня "BB"

01:30 13.07.2026

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг государственного предприятия "Навоийуран" с "BB-" до "BB" со стабильным прогнозом. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба компании.



Повышение рейтинга отражает последовательное улучшение операционных и финансовых показателей предприятия. В 2024 и 2025 годах "Навоийуран" ежегодно наращивал добычу урана на 30–35%, сформировал устойчивый операционный трек-рекорд и прочно закрепился в пятерке крупнейших мировых производителей урана.



Стабильный прогноз основан на ожиданиях агентства, что компания сохранит устойчивый уровень производства и рентабельности, продолжит придерживаться консервативной долговой политики и поддерживать достаточную ликвидность.



"Навоийуран" входит в число крупнейших уранодобывающих компаний мира и лидирует по себестоимости производства природного урана. Предприятие расположено в Навоийской области, занимает пятое место в мире по добыче урана и управляет 43 месторождениями. Ресурсная база компании составляет 115 тыс. тонн урана, включая 63 тыс. тонн запасов, подтвержденных по стандарту JORC по итогам 2025 года.