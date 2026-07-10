В Кыргызстане на один год введен мораторий на повышение отдельных тарифов и иных платежей для населения

03:14 13.07.2026

Подписан Указ "О введении временного моратория на повышение отдельных тарифов, сборов, стоимости услуг (работ) и иных платежей для населения"

10.07.2026



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О введении временного моратория на повышение отдельных тарифов, сборов, стоимости услуг (работ) и иных платежей для населения".



Указом вводится мораторий сроком на один год на повышение отдельных тарифов, сборов, стоимости государственных и муниципальных услуг, а также других обязательных платежей для населения.



Мораторий направлен прежде всего на защиту интересов граждан, сохранение устойчивости семейных бюджетов и недопущение дополнительной финансовой нагрузки на население.



Решение имеет важное социальное значение, поскольку расходы на коммунальные, государственные и муниципальные услуги напрямую влияют на повседневную жизнь каждой семьи. Введение моратория позволит повысить предсказуемость обязательных платежей, снизить риски резкого роста расходов и поддержать наиболее чувствительные категории населения, для которых даже небольшое повышение тарифов может стать ощутимой нагрузкой.



В течение срока действия моратория государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения и предприятия не смогут повышать платежи, подпадающие под действие моратория.



Исключения предусмотрены только в случаях, связанных с обеспечением безопасности страны, бесперебойной работой стратегически важных отраслей и критической инфраструктуры, а также выполнением международных обязательств Кыргызской Республики.



