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Запад как обезьяна с гранатой: спровоцированные конфликты на Украине и в Иране сделали мир опаснее
06:51 13.07.2026

Конфликты на Украине и в Иране подрывают ядерную безопасность
TAC: спровоцированные США конфликты на Украине и в Иране сделали мир опаснее

США хотели "укрепить глобальную безопасность" с помощью прокси-войн на Украине и Ближнем Востоке, но вместо этого открыли ящик Пандоры, пишет TAC. Эффект получился обратным: их непродуманные действия спровоцировали новую бесконтрольную гонку ядерных вооружений.

The American Conservative, США
Тед Снайдер
12 июля 2026

Все больше стран стремятся к ядерной защите вне системы под началом США

Опосредованная война, развязанная американскими посредниками на Украине, и прямая война США с Ираном сделали мир гораздо опаснее и обострили ядерные риски.

Нам неоднократно внушали, что Украина - это плотина, которая сдержит "российское вторжение" в Европу. Так твердили сама Украина, США и НАТО. Чтобы защитить мир от России, нужно остановить Москву на Украине, говорили нам.

Это всегда было ложью, как иной раз признают даже западные официальные лица. Еще два года назад тогдашний посол США при НАТО Джулианна Смит заявила: "Сейчас у нас нет никаких признаков того, что война с Россией на территории НАТО неизбежна".

И теперь, после многих лет боевых действий и сотен тысяч унесенных жизней, генерал глава Европейского командования США Алексус Гринкевич признал, что тревога, что Россия расширит свою кампанию, перенеся военные действия на Прибалтику, неуместна, потому что Москва "не ищет конфликта" и что не будет "ни во что ввязываться, понимая, что из этого ничего не выйдет". Отвечая на вопрос о постоянных предупреждениях о "неминуемом" нападении Москвы на любую из прибалтийских стран, премьер-министр соседней Швеции Ульф Кристерссон согласился с Гринкевичем: "Мы не видим никаких признаков этого".

Выходит, опосредованная война не сделала Европу безопаснее. Но она создала архитектуру европейской безопасности, враждебную России, и удерживает ее по ту сторону жесткой и непроницаемой линии. А это, как мы могли заметить, чревато новыми рисками.

Хуже того, это привело к распространению ядерных угроз по всей линии. Финляндия, чья граница Россией превышает 1300 километров, отменила действовавший на протяжении десятилетий запрет и дала зеленый свет на размещение ядерного оружия. Хельсинки позволит союзникам по НАТО не просто провозить ядерное оружие через свою территорию, но и хранить его там.

Москва уже приняла это к сведению. "Дело в том, что, размещая на своей территории ядерное оружие, Финляндия начинает угрожать нам. И, если Финляндия угрожает нам, мы принимаем соответствующие меры", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ситуация опасная, и она лишь обостряется. На прошлой неделе парламент Литвы приступил к отмене действовавшего три десятилетия назад конституционного запрета на размещение ядерного оружия НАТО на своей территории. Литва граничит с Калининградским эксклавом России.

Польское правительство выразило интерес в американской программе совместного использования ядерного оружия, которая уже находится на рассмотрении. В случае реализации эта программа позволит США разместить ядерное оружие в дополнительных государствах НАТО. Польша открыто заявила о своем желании в ней участвовать. Как и Финляндия и Литва, Польша напрямую граничит с Россией.

Кроме того, Варшава присоединилась и к французской программе передового ядерного сдерживания. Франция - единственная ядерная держава в Европейском союзе и единственная полностью независимая ядерная держава в НАТО за вычетом США. Согласно планам, Франция позволит европейским партнерам временно размещать у себя французские стратегические военно-воздушные силы. Компанию Польше составят Бельгия, Дания, Германия, Греция, Нидерланды, Швеция и Норвегия.

Война в Иране также ускорила расползание ядерного оружия. Она подорвала Договор о его нераспространении (ДНЯО), разоблачив его лицемерие и бессилие. Как один из подписантов ДНЯО, Иран должен иметь "неотъемлемое право" на гражданскую ядерную программу. Однако, хотя глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что его организация "не обнаружила в Иране никаких элементов, указывающих на систематический план по созданию ядерного оружия", МАГАТЭ не осудило войну США и Израиля и не выступило в правовую защиту Ирана. ДНЯО - это лучшее из того, что есть в мире для предотвращения распространения ядерного оружия. Его дискредитация не делает мир безопаснее.

Бомбардировка гражданской ядерной программы Ирана пошатнула ядерный порядок и ускорила процесс распространения. Иран может прийти к выводу, что отныне у него больше стимулов обзавестись ядерным оружием, - как и его соседи. Хотя США обещали накрыть страны Персидского залива своим зонтиком безопасности, партнерство с США вместо этого превратило их в мишени для иранских ракет. Их вера в миф о непобедимости США пошатнулась, и некоторые уже задумались о "диверсификации".

В сентябре прошлого года, спустя несколько месяцев после Двенадцатидневной войны и американских бомбардировок иранских ядерных объектов, Саудовская Аравия подписала Соглашение о стратегической взаимной обороне с Пакистаном. Это полноценный альянс, который рассматривает "любую агрессию против одной из союзников как агрессию против обеих". Пакистан - единственная мусульманская ядерная держава. "Все, что у нас есть, и все возможности, которыми мы обладаем, в соответствии с этим соглашением будут предоставлены Саудовской Аравии", - заявил министр обороны Пакистана.

Война с Ираном подорвала доверие к Договору о нераспространении ядерного оружия и побудит страны обзаводиться им или заключать союзы с государствами, которые им обладают. Опосредованная война с Россией привела к распространению ядерного оружия вдоль российских рубежей, и Москва может в этом увидеть лишь угрозу.

Обеих войн можно было бы избежать. НАТО могла бы сдержать свое обещание и не расширять своего присутствия на Украине. Киев и его западные партнеры могли бы выполнить Минские соглашения, предлагавшие путь к миру, а не вооружаться ради новой войны. Что же до Ирана, то он уже подписал ядерное соглашение, где четко прописано, что он "ни при каких обстоятельствах не будет производить, разрабатывать или приобретать ядерное оружие в любом виде". Дипломатия была вполне возможна.

Предполагалось, что обе войны сделают мир безопаснее. Но обе лишь усугубили ядерные риски.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1783914660


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