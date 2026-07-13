Никарагуа впустит на свою территорию военных КНР

16:12 13.07.2026

13.07.2026 | Обзор событий



Прозападные южноамериканские СМИ критикуют президента Никарагуа Даниэля Ортега за указ, разрешающий допуск на территорию страны военнослужащих КНР для проведения совместных учений, обмена опытом и участия в гуманитарных акциях.



Формально в Никарагуа разрешено присутствие военнослужащих из нескольких стран, в т.ч. России, но в Вашингтоне уверены, что указ принимался для китайцев, с которыми никарагуанцы сотрудничают в экономической, технологической и военной сферах.



США недовольны тем, что в указе нет конкретики относительно количества иностранных военнослужащих, которые могут единовременно находиться в Никарагуа, мест их дислокации и мероприятий с их участием.



В Институте стратегических исследований Южной Америки (США) отмечают, что принятие указа знаменует собой серьезный сдвиг в архитектуре региональной безопасности и двусторонних отношениях Манагуа с Вашингтоном и Пекином.



Соб. корр. ФСК