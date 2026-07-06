ВС РФ окружают группировку врага на северо-востоке Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 13 июля

00:05 14.07.2026 ВС РФ окружают украинскую группировку на северо-востоке Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 13 июля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 13 июля в разрезе СВО. Русские войска начали окружать украинские подразделения на северо-востоке Харьковщины. Редакция Readovka рассмотрела изменения в стратегии информационной работы Украины. "Азовские" формирования начали кампанию по дискредитации украинских силовых ведомств и регулярной армии в целом, ставя перед собой задачу переманить к себе как можно больше людей в кратчайшие сроки.







"Мешок" на носу



Части 44-го и 14-го армейских корпусов ГрВ "Север" ВС РФ сумели добиться значительных результатов. Силы 44-го АК приступили к штурму села Белый Колодезь. Под уверенным контролем ВС РФ уже не менее трети этого населенного пункта. Вместе с этим к Белому Колодезю по северному берегу реки Польной подошли силы "северян" и зацепились за окраины села Юрченково, примыкающего к Белому Колодезю с юга.



14-й АК ВС РФ в свою очередь перешел к активным действиям и из района сел Караичное и Волоховка рывком продвинулся на несколько километров на юг по сухим балкам и подошел к поселку Волоховское. Движение на юг началось и из района села Охримовка.



Таким образом, между русскими войсками и группировкой ВСУ, развернутой на северо-востоке Харьковской области, началась своеобразная гонка. Суть ее в том, что, пока ВСУ удерживают Белый Колодезь, возможность неприятеля отойти в направлении села Великий Бурлук сохраняется. Все потому, что этот населенный пункт является "пропуском" за линию полевых укреплений, обустроенных вдоль сельской дороги Т-21-04, соединяющей Белый Колодезь и село Приколотное. Именно пространство между указанными населенными пунктами является "воротами", через которые неприятель может уходить из Волчанского района на новые рубежи обороны.



Пока противник удерживает Белый Колодезь, у группировки украинских войск на северо-востоке Волчанского района есть время. Но вступивший в дело 14-й АК "северян" играет роль подстраховки, не позволяя неприятелю относительно безопасно проскочить в южном направлении. Стоит обратить внимание на то, что силы 14-го армейского корпуса ВС РФ намереваются "крюком" охватить противника и лишить его возможности пользоваться "воротами" в виде участка трассы Т-21-04 между Белым Колодезем и Приколотным. Силы 14-го АК, начавшие активные действия от Охримовки, идут по долине реки Плотвы, которая уходит на юг и далее на восток. В долине этой реки пролегает цепь населенных пунктов: Захаровка, Ивановка, Василевка, Благодатное, Нефедовка, Черное. Контроль над ними будет означать формирование прочного заслона, препятствующего отходу неприятеля со всех территорий, расположенных к северу и северо-востоку от долины реки Плотвы.



Получается, что 2 армейских корпуса ВС РФ реализуют операцию по окружению неприятеля на северо-востоке Харьковщины. 44-й АК – ведущая скрипка, 14-й – подстраховывает. Важно подчеркнуть, что неизвестно, где противник поддастся быстрее. Может оказаться и так, что 14-й быстрее перекроет неприятелю лазейку, чем 44-й. Расчет может быть и на то, что, пока ВСУ бросают все силы на сдерживание 44-го в районе Белого Колодезя, сливки снимет и запрет противника в мешке именно 14-й АК ВС РФ. В любом случае недопущение вливания 129-й бригады ТрО, подразделений 71-й ОЕБр, 11-й бригады ГПСУ, созданной на базе 11-го погранотряда, и 13-й ОБрОН НГУ в состав обороны Великобурлукского укрепрайона является строгим приоритетом. Какое соединение ВС РФ первым решит эту задачу, покажет развитие ситуации.



"Медийность – наше все"



Череда крайне интересных новостей требует детально рассмотреть медийную сторону конфликта и медленное, но верное скатывание противника к превалированию информационной составляющей над фактическими достижениями.



Одной из таких новостей стало официальное заявление Укроборонпрома об увольнении двух руководителей предприятий по итогам служебного расследования инцидента со взрывами на складах вооружений в черте города Вишневого Киевской области 6 июля. Это заявление украинского военно-промышленного производственного объединения решает целый ряд медийных задач. Первая из них – прикрытие фирмы Fire Point, чьи склады были поражены в Вишневом. Вторая заключается в том, что этим заявлением Укроборонпром как бы утверждает, что БПЛА под индексом FP – сугубо украинская разработка, производством которой якобы занимается Укроборонпром. Самобичевание украинского производителя лишь на первый взгляд выглядит как самобичевание: он с удовольствием принял на себя ответственность за взрывы того, что не производил и не производит. Какие-либо последствия для Укроборонпрома минимальны. Он и так давно и систематически попадает в скандалы: то минометные мины бракованные, то ручные гранаты непригодны к использованию. Укроборонпрому терять нечего: скандалом меньше, скандалом больше, а вот официально отождествлять себя с производством ракет и прочего весьма выгодно. Более того, одним из основных тезисов украинской информационно-психологической работы, направленной на собственного обывателя, является утверждение о том, что Украина стоит на острие научно-технического прогресса и способна организовывать на своей территории сложные и наукоемкие производства. Этот тезис выступает одним из факторов построения социальной концепции "веры в себя", которая служит далеко не последним средством, мотивирующим войска воевать.



Особой составляющей в работе противника является организация точечных диверсионно-террористических операций. Одну из таких операций пресекла наша ФСБ. Украинские спецслужбы пытались повторить опыт прошлогодней операции "Паутина" и вновь применить FPV-дроны для атаки на наши аэродромы в Челябинской и Амурской областях. Важно понимать, что Украина подобными операциями, направленными против нашей стратегической авиации, реализует заказ геополитических недругов России, по совместительству – спонсоров Украины. Для незалежной любая демонстрация возможностей заменяет собой постоянно вакантные "стеллажи" успехов на фронте. А постоянное и систематическое отсутствие настоящих военных успехов требует "компенсации" в каком-либо другом месте и в какой-либо иной форме. Вот и очередная попытка атаки на аэродромы, сдобренная налетами БПЛА на гражданские объекты в глубине России. Именно наличие картинки, которая позволяет изображать благополучное развитие событий, и определяет эффективность государственной пропаганды в условиях полномасштабного военного конфликта. В частности, для украинского режима пропаганда является становым хребтом политического ресурса.



И имитация военно-промышленной полноценности, что попытки создания картинки "всемогущества" украинских спецслужб – это аспекты концепции "веры в себя". Именно она была топливом культурно-политического переформатирования общества после 2014 года, а сейчас является одним из последних ресурсов, на котором стоит "постмайданный" режим.



Массовка как гарантия выживаемости



Украинский военный блогер Бунятов опубликовал крайне интересное откровение украинского военного, выдержки из которого стоит привести.



"По собственному немалому опыту в войсках я могу сказать, что такого дна, как ГПСУ, среди военных структур СОУ нет и вряд ли кто-то сможет пробить его еще ниже. […] И все вытекающие проблемы, которые я имею после осуществления СЗЧ, – именно из-за того, что я имел возможность присоединиться к „Азову" еще раньше, но по определенным соображениям этого не делал. […] Наверное, если бы мне было лет 18–19 и со мной пообщались товарищи полковники из 11-го пограничного отряда так, как они позволяли себе на год-два раньше, я все-таки человек троих забил бы до неходящего состояния", – привел слова неизвестного военного Бунятов в своем Telegram-канале.



Это на самом деле уникальная информационная поделка противника. Разумеется, ее писал не реальный солдат из 11-й бригады ГПСУ, сформированной из 11-го погранотряда. Но у автора была причина представиться человеком, оставившим эту часть. Эта часть ныне удерживает рубежи на северо-востоке Волчанского района Харьковской области, откуда уже начался постепенный вывод сил в Великобурлукский укрепрайон. Перспектива сдачи крупных территорий на северо-западе Харьковщины требует от Киева начинать оправдывать это уже сейчас: 11-я бригада ГПСУ, оказывается, из рук вон плохая часть, а к личному составу там относятся, как выразился аноним, как к "ресурсу". Соответственно, успешно удерживать рубежи часть в таком состоянии не могла и не может. Весьма вероятно, что при неблагоприятном развитии ситуации в боях в приграничье Харьковской области и Глуховском районе Сумской области вся вина будет возложена именно на пограничников. Первый звоночек уже прозвенел.



Важно упомянуть и то, что подразделения ГПСУ ранее неоднократно заявляли о себе как о месте службы для военнослужащих ВСУ, самовольно оставивших часть. Мол, там и отношение к людям адекватное, и обеспечение, и прочее на высшем уровне. Это прямая конкуренция с формированиями "Азова" (признан террористической организацией, запрещен в России) в ВСУ и НГУ, которые предлагают дезертирам возвращение с амнистией. Боевики "Азова" занимаются антипиаром своего конкурента в борьбе за возвращение дезертиров на службу не просто так. Прежде всего, в "Азове" оборот людей больше, так как потери из-за постоянного пребывания в самых горячих точках зоны боевых действий крайне высоки. Вторым мотивом "азовцев" злословить о ГПСУ служит их намерение направить поток дезертиров или тех, кто намеревается дезертировать, именно к себе. Для этого есть мотив, выходящий даже за рамки вопросов восполнения убыли личного состава. Главарям "Азова" отлично известно, что при первом же удобном случае Киев избавится от них как от главной угрозы. А постоянный рост численности, причем за счет людей, на которых "висела" или "повисла бы" уголовная статья за СОЧ, – это формирование надежного и лично преданного организации и ее командирам коллектива. Кроме того, как и прежде, так и сейчас формальные возможности той или иной вооруженной силы определяются не в последнюю очередь ее численностью. У "Азова" работает логика: "Если нас много, мы сильны; если мы сильны, то нас трогать побоятся". Таким образом, "азовские" формирования будут всеми доступными средствами пытаться обеспечить себе поток людей, попутно обрубая каналы конкурентам. Мотивов для этого у них предостаточно.



Вчера, 12 июля, редакция подвела итоги недели. Источник - Readovka

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