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Верховный суд Узбекистана обновил перечень запрещенных экстремистских источников и материалов (список)
04:43 14.07.2026

Верховный суд Узбекистана обновил перечень запрещенных экстремистских источников и материалов

13 июля 2026

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Верховный суд Узбекистана обновил перечень интернет-источников и материалов, признанных содержащими идеи религиозного экстремизма, терроризма и радикализма.

Новая редакция списка датирована 13 июля и опубликована на официальном сайте Верховного суда.

В обновленный перечень вошли интернет-источники, страницы и каналы в социальных сетях и мессенджерах, а также отдельные сайты и печатные материалы, которые по решению суда запрещены к ввозу, изготовлению, хранению, распространению и демонстрации на территории страны.

Список насчитывает около 1,9 тысячи позиций. Больше всего запрещенных источников и материалов приходится на Telegram - 886 позиций, что составляет почти половину всего перечня. Еще 405 позиций связаны с Instagram.

Также в перечень вошли источники и материалы, размещенные на других платформах, включая Facebook, YouTube, Threads, Одноклассники и TikTok.

Верховный суд призвал граждан, родителей и молодежь проявлять осторожность при работе с информацией в интернете, не поддаваться влиянию пропаганды религиозного радикализма, экстремизма и терроризма, а также избегать распространения запрещенных источников и материалов.

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Список источников и контента (материалов) в Интернете, признанных Верховным судом Республики Узбекистан как содержащие религиозно-экстремистские, террористические и фундаменталистские идеи, и ввоз, изготовление, хранение, распространение и демонстрация которых на территории Республики Узбекистан запрещены.
https://sud.uz/wp-content/uploads/2026/07/restricted-links-and-materials.pdf

Источник - Podrobno.uz
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