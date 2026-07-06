"Мягкая сила" Пекина: зачем Китай обучает страны Центральной Азии преодолению бедности

05:16 14.07.2026

Рассмотрение идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой служит ключом к пониманию современной политики КНР, ее экономических успехов и глобальных инициатив. Ежегодно международные симпозиумы по данной тематике объединяют тысячи политиков и ученых для комплексного изучения государственной идеологии, а также политических и управленческих концепций КНР.



В чем уникальность Китайской модернизации



Взаимосвязанное развитие материальной, политической, духовной, социальной и экологической сфер. Внешнеполитическая доктрина, направленная на построение инклюзивной глобальной системы.



Пекин предлагает модель, доказавшую свою эффективность: за последние десятилетия КНР вывела из нищеты десятки миллионов человек в своей стране, и теперь продвигает эти подходы в Центральной Азии.



Китай делится с Центральной Азией опытом по борьбе с бедностью для укрепления своего геополитического влияния, обеспечения безопасности границ и защиты экономических инвестиций.



В минувший четверг, 9 июля в городе Иньчуань, административном центре Нинся-Хуэйского автономного района на Северо-Западе Китая прошла международная конференция "Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху".



Ключевая тема мероприятия – "Китайская модель модернизации: успешные практики и глобальный опыт борьбы с бедностью".



Главная историческая задача, успешно выполненная КНР, заключалась в том, чтобы поднять уровень жизни беднейших слоев населения выше установленной национальной черты.



Индивидуальный подход к каждому домохозяйству: за каждой бедной семьей закреплялся конкретный чиновник, отвечающий за разработку плана спасения от нищеты. Цель: построения общества "средней зажиточности", предполагающая обеспечение базового благосостояния для всех граждан.



Цели и задачи конференции: обсуждение идей с участием политологов, экономистов и синологов из разных стран для поиска ответов на глобальные вызовы.



Продвижение внешнеполитических инициатив: объяснение китайского видения многополярного мира и концепций глобального развития, безопасности и цивилизационного обмена.



Соцпартия Таджикистана



Участники форума представили свои взгляды на опыт Китая в сфере борьбы с бедностью, системы госуправления, а также китайской модели модернизации.



"В течение последних десятилетий Китай продемонстрировал миру один из наиболее впечатляющих примеров социально-экономического развития", - отметил председатель Социалистической партии Таджикистана Гулом Халимзода, добавив, что во время своего пребывания в провинции Ганьсу и НХАР он воочию убедился в масштабах успехов Китая по ликвидации бедности.



По оценке таджикского политика, китайская практика доказывает, что эффективность социальной политики напрямую зависит от полного единства целей и действий на всех уровнях власти, координирующих усилия партийных и государственных органов, бизнеса и общества.



Халимзода подчеркнул, что ценность опыта Китая для стран Центральной Азии заключается именно в целостной системе институтов и механизмов социально-экономического функционирования.



"Глубокое освоение китайских принципов и их адаптация с учетом наших национальных особенностей будет способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию Таджикистана и повышению эффективности нашей политики по сокращению бедности", - поделился лидер Социалистической партии Таджикистана.



С научной точки зрения



Китай доказал всему миру то, что даже самые сложные социальные проблемы можно решить, если государственная политика последовательна, долгосрочна и ориентирована на человека, отметила директор Кыргызско-Китайского исследовательского института КНУ им. Ж. Баласагына Софья Апаева.



По мнению профессора, важную роль в достижении блестящих результатов в области борьбы с бедностью сыграла КПК (Коммунистическая партия Китая), которая обеспечила последовательную реализацию государственной политики на всех уровнях управления - от центральных органов власти до сельских общин.



Апаева отметила, что для Кыргызстана идеально подходит заимствование наиболее практичных элементов Китая в сфере борьбы с бедностью - адресной диагностики причин бедности, персонализированных планов помощи, приоритета создания рабочих мест и развития экономики на местах, а также оценки эффективности государственных органов по реальным результатам снижения бедности.



В конференции приняли участие более 120 представителей из более чем 50 стран, включая лидеров зарубежных политических партий, аккредитованных в Китае дипломатов, ученых из аналитических центров и представителей СМИ.



Китайская социально-экономической модель выступает ключевой альтернативой западному курсу. Предлагая странам Центральной Азии формат инклюзивного роста, оказывая масштабное содействие в социально-экономическом развитии, Китай решает долгосрочную геостратегическую задачу: формирует вокруг своих западных границ экономически предсказуемый и лояльный макрорегион, где влияние и авторитет КНР планомерно усиливаются.