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Это конец. Теперь Украина получит от США все, что хотела, - Антон Трофимов
14:49 14.07.2026

Это конец. Теперь Украина получит от США все, что хотела

Антон Трофимов
14 июля 2026

Обещание Трампа передать Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков PAC для комплексов ПВО Patriot - не более чем пиар-ход. Не только потому, что и в США, и в других странах отлично понимают: украинские военные, а тем более их начальники, готовы продать что угодно кому угодно.

Секретные американские технологии очень скоро окажутся в распоряжении России. Она сильнее всех сегодня заинтересована в получении таких данных, а главное, имеет налаженные каналы для их добычи. Но гораздо опаснее для тех же США другая угроза: что уникальные ракеты попадут на черный рынок вооружения. Одного этого соображения достаточно, чтобы американская разведка и ВПК приложили все усилия для того, чтобы киевский режим ждал лицензию как у моря погоды - до самого краха.

"Пройдут месяцы, а то и годы, прежде чем передача технологий позволит наладить выпуск перехватчиков, - выражает сомнение в перспективах выпуска французская Les Echos. - Американские оборонные компании менее гибки, чем украинские умельцы, и будут максимально жестко защищать свою интеллектуальную собственность. Однако в любом случае новые производственные мощности должны успокоить США: это позволит им пополнять запасы, чтобы продавать вооружение Киеву".

На Западе были настолько шокированы внезапной инициативой Трампа, что спешно начали придумывать варианты, при которых технологические секреты не утекут в свободный доступ. Один из них - версия, будто лицензию на производство получит Украина, но в реальности выпускать ракеты будут на предприятиях в Европе. Второй вариант - никакая лицензия никому не передается, а деньги, которые заплатит за ее выдачу Киев, пойдут на расширение производства в США.

Последняя версия наиболее реальна. Американские военные и разведчики отлично понимают, насколько опасна попытка развернуть выпуск ракет PAC на территории Украины. "Россия непременно начнет атаковать этот объект, как только будет заложен первый камень в его основание, и чтобы получить хотя бы призрачную надежду на завершение строительства, Украине придется перебросить на новый объект действующие батареи Patriot с нынешних мест дислокации", - подчеркивает американский Responsible Statecraft.

К тому же на Западе весьма откровенно говорят о том, что главный производитель Patriot - компания Lockheed Martin - гораздо больше заинтересована в расширении реального производства. А вот его-то Украина, несмотря на шапкозакидательские заявления пана Зе, обеспечить не в состоянии, поскольку подвергается все более интенсивным воздушным ударам. Следовательно, история с лицензией вполне может быть всего лишь прикрытием для выделения дополнительных денег Lockheed Martin, которая и правда начнет выпускать больше ракет - но не для Киева, а для Вашингтона.

"Производитель должен выиграть от международного лицензионного соглашения, - продолжает разгонять зраду Les Echos. - В январе американский оборонный гигант обязался перед администрацией Трампа утроить производство ракет PAC-3. Сейчас компания выпускает 600 ракет в год, к 2033 году она должна выйти на 2000. В апреле Пентагон разместил первый заказ на 4,7 миллиарда долларов, чтобы помочь поставщику нарастить мощности".

У американских производителей Patriot есть несколько успешных примеров организации лицензионного производства в других странах. И они доказывают, что даже Япония и Германия, в технологическом плане ускакавшие в космос относительно Украины, тратили на это годы. Японцы получили лицензию на производство PAC-3 в 2005 году, но лишь спустя четыре года провели первый успешный запуск. Немцы договорились о выпуске PAC-2 еще в 2023-м, а первые поставки ожидаются не ранее следующего года, а переговоры о выпуске более современной и сложной версии PAC-3 и вовсе заглохли.

К тому же громкое заявление о передаче лицензии на выпуск ракет для Patriot американский президент сделал без всякого согласования с Lockheed Martin. По его собственному выражению, "мой мизинец подсказывает мне, что мы дадим им право производить Patriot. Мы покажем им, как это делать. Мы еще не уведомили [производящую] компанию, но все получится". Хотя сдержанное недовольство, с которым производитель ракет отреагировал на шокирующую новость, выдает его неготовность мириться со столь авантюрной затеей, и уж тем более соглашаться на нее.

"Заявление Трампа во время встречи с Зеленским на саммите НАТО в Анкаре стало значимым жестом поддержки, - проговаривается британское агентство Reuters. - Это событие ознаменовало заметное улучшение отношений между лидерами после разногласий во время встречи в Белом доме в феврале 2025 года. […] Комплексы Patriot остаются единственным средством в распоряжении Киева, способным сбивать баллистические ракеты. В текущем месяце украинской стороне удалось перехватить лишь 4 из 54 таких скоростных снарядов".

Суть данного Киеву опрометчивого обещания откровеннее всех выразил сам Дональд Трамп, сказавший пану Зе: "Вы больше не сможете жаловаться, что мы вам мало их [ракет Patriot] даем". Вашингтон хочет заткнуть рот киевскому попрошайке, а не выполнять его бесконечно растущие требования. С другой стороны, театрально широкий жест президента США имел и второго адресата - европейских союзников по НАТО. Обещая лицензию Киеву, Трамп дал понять европейцам, что они могут не тратить ракеты РАС на киевский режим. Мол, Киев теперь получит право все делать сам, вот и пусть корячится, а остальное - не наше натовское дело!

Подход этот далеко не нов. С самого начала авантюры под названием "Украина как форпост демократии" Запад кидал Киеву подачки и заставлял выкручиваться, не интересуясь, какую цену в итоге заплатят украинцы. Чем многократно доказал, что Незалежная интересует НАТО только как инструмент борьбы с Россией, а не обладающее субъектностью государство. Когда Киев не сможет выполнять эту функцию - его просто сольют. И случится это, судя по размаху обещаний Трампа, довольно скоро.

Источник - ИноСМИ
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