|У Казахстана с Китаем товарооборот больше, чем с Россией и ЕС
20:48 14.07.2026
У Казахстана с Китаем товарооборот больше, чем с Россией и ЕС – видеомост
И торгово-экономические отношения это не единственная точка соприкосновения двух стран
АСТАНА, 14 июл – Sputnik. В ходе видеомоста Астана-Москва, который прошел на площадке Sputnik Казахстан, руководитель общественного фонда "Мир Евразии" Эдуард Полетаев рассказал, с кем у Казахстана самый большой товарооборот. Это Китай.
"Товарооборот, который почти $49 млрд составляет – это наибольший товарооборот из всех партнеров. Даже с Россией он до $30 млрд немного недотягивает. С ЕС тоже меньшая цифра. И конечно эта сумма, которая употребляется в переговорах на высшем уровне – она еще не окончательная. Недавно был визит вице-премьера Жумангарина в Китай, там говорили, что планку собираются в $100 млрд. Понятное дело, что торгово-экономические отношения конечно же доминируют, но это не единственная точка соприкосновения между нашими государствами", - отметил он.
По его словам, страны сотрудничают и рамках многостороннего сотрудничества. Здесь можно назвать взаимодействие в форматах ШОС и саммита "Китай – Центральная Азия".
По мнению научного сотрудника Института Востоковедения РАН Дарьи Сапрынской перспективными направлениями сотрудничества двух стран могут стать сельское хозяйство, логистика, водная политика, уран и безопасность.
"Китай заинтересован в сельскохозяйственной продукции Казахстана. В направлении воды, инфраструктурных объектов – я думаю, здесь тоже может быть какой-то рывок. Наверное, вещь, про которую тоже нужно сказать – это уран. Это очень интересная тема. В Казахстане происходит строительство АЭС, в том числе и китайский проект участвует. Здесь тоже есть большой потенциал для сотрудничества. И безусловным вектором для всего этого остается контур безопасности".
В подтверждение своих слов она привела следующие данные - через Казахстан проходит порядка 80-85% всего грузопотока из Китая на запад. И статистика здесь положительная. Отмечаются как рост железнодорожных перевозок, так и автомобильных.
Отмечается также и рост числа туристов.
При этом, по ее словам, еще недавно у казахстанцев была боязнь перед Китаем.
"Мы помним, что и казахстанские, и в целом центрально-азиатские эксперты, и общественная позиция была связана с некоторой боязнью того, как Китай будет проводить свои инициативы. Но мы можем сказать и 100%-но констатировать, что все проекты Китая – они действительно носят скорее экономический характер. И все это способствует безусловно росту его партнеров. И поэтому отношение к Китаю, сильно изменилось в обществе", - добавила она.
Вместе с тем, по мнению директора Института мировой экономики и международных отношений Акимжана Арупова остаются риски в двустороннем сотрудничестве.
"Дефицит нашей торговли с Китаем увеличился в 10 раз. Мы имеем пассивное сальдо в торговле с Китаем в 3,7 млрд, то есть это примерно 1/10 часть нашего внешнеторгового оборота. Вторая тенденция, которая вызывает определенную тревогу – это охлаждение промышленного спроса в Китае, снижение мировых цен на сырьевые товары и расширение собственного производства в Китае той продукции, которую мы туда отправляем", - отметил эксперт.
Поэтому, по его словам, необходимо держать во внимании такие не совсем благоприятные для Казахстана тенденции в развитии торговли между двумя государствами.