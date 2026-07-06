У Казахстана с Китаем товарооборот больше, чем с Россией и ЕС

20:48 14.07.2026

У Казахстана с Китаем товарооборот больше, чем с Россией и ЕС – видеомост

И торгово-экономические отношения это не единственная точка соприкосновения двух стран



АСТАНА, 14 июл – Sputnik. В ходе видеомоста Астана-Москва, который прошел на площадке Sputnik Казахстан, руководитель общественного фонда "Мир Евразии" Эдуард Полетаев рассказал, с кем у Казахстана самый большой товарооборот. Это Китай.



"Товарооборот, который почти $49 млрд составляет – это наибольший товарооборот из всех партнеров. Даже с Россией он до $30 млрд немного недотягивает. С ЕС тоже меньшая цифра. И конечно эта сумма, которая употребляется в переговорах на высшем уровне – она еще не окончательная. Недавно был визит вице-премьера Жумангарина в Китай, там говорили, что планку собираются в $100 млрд. Понятное дело, что торгово-экономические отношения конечно же доминируют, но это не единственная точка соприкосновения между нашими государствами", - отметил он.



По его словам, страны сотрудничают и рамках многостороннего сотрудничества. Здесь можно назвать взаимодействие в форматах ШОС и саммита "Китай – Центральная Азия".



