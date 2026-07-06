ВС РФ обходят украинскую оборону под Сумами по берегу реки Псел - итоговая сводка Readovka за 14 июля

00:05 15.07.2026 ВС РФ пошли в наступление в направлении Сум по берегу реки Псел в обход основных заслонов ВСУ – итоговая сводка Readovka за 14 июля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 14 июля в разрезе СВО. На Сумском направлении русские войска наносят удар в обход районов с подготовленной обороной ВСУ. В сети появился развернутый комментарий украинского военного касательно комсостава и действий широкого списка частей ВСУ. Редакция Readovka рассмотрела перспективную замену министра обороны Федорова на текущего главу МВД Клименко.







Арифметика вынесла свой вердикт



810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты ВС РФ после успеха в излучине реки Псел, когда под контроль наших войск перешло село Запселье, не остановилась на достигнутом. Подразделения 21-й ОМБр ВСУ ушли за реку и обосновались по большей части в селе Великая Рыбица и окрестностях. В сложившихся обстоятельствах, когда неприятель ушел под прикрытие реки в Великую Рыбицу и сеть полевых фортификаций в ее окрестностях, для наших морпехов открылись возможности развивать атаку по северному берегу реки Псел. То есть мы просто обходим сконцентрированную за рекой оборону неприятеля. Этот маневр позволил 810-й гв. ОБрМП занять группу урочищ и изготовиться к штурму села Могрица.



За этим населенным пунктом в распоряжении противника нет сплошных полос обороны практически до самих северо-восточных пригородов областного центра – города Сумы. Кроме того, контроль над Могрицей открывает для 810-й ОБрМП и других частей ВС РФ возможность выйти лесами в тыл украинской оборонительной системы к северу от города.



Важно обратить внимание: несмотря на то что ВС РФ уже прорвали оборону ВСУ к северу от Сум, овладев селом Иволжанское, дальнейшие активные действия по инфильтрации штурмовых подразделений в леса для обхода оставшихся узлов обороны противника в секторе пока преждевременны. "Северяне" насквозь вбили клин в центральный участок украинской генеральной оборонительной линии. Это обстоятельство требует от войск неприятеля предпринять все, чтобы попытаться вернуть Иволжанское и не допустить утраты соседних с ним сел, иначе оборона к северу от города просто распадется. Таким образом, позиция "ферзя", которую заняли наши передовые силы в Иволжанском, на данный момент крайне рискованна и требует сосредоточения внимания не на развитии успеха, а на удержании достигнутого результата. Ситуации помогает то, что ВС РФ вплотную подходят к крайнему западному и восточному узлам сельского укрепрайона ВСУ, то есть к Хотени и Марьино. Сам противник не может сконцентрироваться для попытки восстановить контроль над селом Иволжанское. Грубо говоря, ситуация для обеих сторон к северу от Сум весьма щепетильная, противоборствующие стороны находятся в ожидании, пока кто-нибудь ошибется.



А вот выход ВС РФ к Могрице как раз в состоянии привести Сумское направление в движение целиком. Очевидно, что неприятель не может долго оборонять это село: достаточных сил нет. Все, что у ВСУ есть в секторе, собрано на генеральной линии обороны к северу от Сум. Таким образом, ключевую роль играет банальная арифметика.



"Пройдемся по списку"



В сети появилось свидетельство украинского военного, который дал характеристику командованию и действиям частей, прежде задействованных в обороне Константиновки и ее окрестностей, а теперь обороняющих подступы к Алексеево-Дружковке и соседние сектора. В списке, приведенном военным, есть части, которые участие в обороне Константиновки не принимали и в состав 19-го АК ВСУ не входят.



Далее все выдержки из списка, приведенного украинским военнослужащим, даны с полным сохранением смысла высказываний, но без нецензурной лексики. 28-я ОМБр – хронически истощена со времен боев за Торецк. 100-я ОМБр – ее командование состоит из некомпетентных "мясников". 156-я ОМБр – комсостав – это алкоголики, несущие непосредственную ответственность за обвал обороны на одном из ключевых участков внешнего оборонительного обвода к югу от Константиновки. 24-я ОМБр – хронически истощена. 36-я ОБрМП – участвовала в "кровопускании" сил морской пехоты ВСУ еще в 2023–2024 годах на плацдарме у села Крынки Херсонской области, с тех пор штатная численность подразделений части так и не восстановлена.



Автор пасквиля искренне "отблагодарил" главкома ВСУ Сырского за формирование 150-х бригад ВСУ, что привело к тому, что пополнения пошли не в уже воюющие части, а на формирование новых. Стоит вспомнить недавний анонс командования противника о формировании новых частей для прикрытия северной границы Украины. То есть неприятель повторяет уже совершенную ошибку – лишает фронтовые части необходимых им людей ради формирования новых войсковых единиц в оргштатной структуре ВСУ. Далее украинский военный дает крайне интересные подробности касательно смерти командира 154-й ОМБр полковника Кононникова. По версии неизвестного украинского военного, он совершил самоубийство. Комбриг 155-й ОМБр самовольно оставил часть. Это тот самый полковник Лучанов, чьи подчиненные похитили и убили двух гражданских. Объединенная штурмовая бригада нацполиции Украины "Лють" – "сточена" в боях, полноценных пополнений нет. Что удивительно, об "азовских" формированиях ("Азов" – организация признана террористической в России и запрещена) – ни слова, кроме упоминания факта, что их подразделения были сняты с Константиновского направления. Никаких характеристик: ни лестных, ни критических. В очередной раз чувствуется "заказ" максимально выпятить "болячки" обычных частей и их командиров, а "Азов" не трогать вообще или только хвалить. Очевидно, что степень влияния главарей "Азова" в армии и медиа крайне высока: без этого проводить кампанию по "переливанию" людей отовсюду к себе просто невозможно.



Если свести к общему знаменателю все слова украинского военного, ВСУ находятся в глубочайшем кризисе, причинами чего названы дефицит людей в войсках, неэффективное распоряжение имеющимся личным составом, профнепригодность командования и огневое превосходство ВС РФ.



Новый кадр для авгиевых конюшен



Нардеп Рады Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале заявила, что скоро министр обороны Федоров покинет пост и станет вице-премьером, а его место займет текущий глава МВД Клименко. В свою очередь, Министерство внутренних дел незалежной возглавит нынешний руководитель нацполиции Выговский.



Перспектива того, что полицейский встанет на пост главы оборонного ведомства, выглядит странной, но лишь на первый взгляд. ВСУ, украинский генштаб и его структурные придатки погрязли в криминале. Если начать хотя бы в общих чертах приводить упрощенный список проблем, которые игнорировать просто нельзя, это заняло бы часы: нет ни одной непроблемной сферы. Вопрос "совершенствования" механизма мобилизации, о котором на Украине говорят уже очень давно, так и висит без каких-либо кардинальных изменений, лишь с робкими попытками заретушировать проблему косметическими реформами.



Кроме того, полицейский на посту министра обороны потенциально может реализовать еще одну крайне важную для Банковой новинку – взаимоинтеграцию ТЦК и полиции. Проблематика работы военкомов на Украине для функционеров режима Зеленского видится не в том, что "людоловы" просто похищают людей, избивают их и вызывают жгучую ненависть у населения, а в усеченных полномочиях похитителей, что мешает им "повышать эффективность". Формально военкомы не имеют права делать 90% того, чем фактически занимаются. Они не имеют права задерживать людей и даже не вправе проверять их документы, о чем неоднократно говорил местный омбудсмен Лубинец. Кроме того, разбор титанического объема накопленных уголовных дел по фактам самовольного оставления части и другим преступлениям против военной службы, не считая классической "уголовщины" в ВСУ, – работа для специалиста, выходца из МВД.



Напрашивается вывод, что при предполагаемом назначении киевский режим ставит во главу угла уже не "цифровизацию", ради которой после проворовавшегося Резникова на должность сажали проворовавшегося Умерова. Его после пребывания на посту технической фигуры Шмыгаля сменил "новатор" и "идеолог новой оперативной философии", вращающейся вокруг новых подходов к использованию дронов, но тоже проворовавшийся Федоров.



Грубо говоря, "больному" прежде всего нужно лечение уже застарелых "болезней". Какие-либо инновации и прочие реформы при "нелеченом пациенте" – это мертвому припарка. Получится ли у Клименко это сделать, неизвестно, но стоит сказать: уже сгоревшую хату поздно тушить.



Спустя некоторое время после поста Василевской-Смаглюк о том, что на место Федорова может прийти Клименко, от нее же появилось сообщение о том, что на должность может претендовать и текущий глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По украинским законам пост главы оборонного ведомства может занимать только гражданское лицо. То есть Буданову необходимо будет уйти с военной службы в ВСУ, в которых он формально числится в звании генерал-лейтенанта, не занимая никакой военной должности после ухода с поста главы ГУР, в президентскую администрацию. В этой связи стоит допустить, что Зеленский разыгрывает специфическую комбинацию с целью принудить Буданова уйти с действительной военной службы ради министерского портфеля. Но это, опять же, скорее выглядит комбинацией, при которой окончательного решения в его пользу никто не гарантирует. В последний момент выбор может быть сделан в пользу другого кандидата, однако спровоцировать уход Буданова из армии – в интересах Зеленского. Грубо говоря, это попытка списать Буданова, представляющего для главы киевского режима реальную угрозу, особенно в случае его назначения министром обороны, где он в состоянии быстро "сплести паутину", пользуясь служебным положением.



Вчера, 13 июля, главным событием дня стали успехи ВС РФ в боях на северо-востоке Харьковской области. Источник - Readovka

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1784063100





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Работа Правительства сконцентрирована на эффективном использовании потенциала в отраслях экономики - Олжас Бектенов

- В Центральной избирательной комиссии подвели итоги выдвижения кандидатов в депутаты Курултая

- Казахстан ускоряет модернизацию автомобильных пунктов пропуска на госгранице

- Кадровые перестановки

- На 21-м заседании Проектного офиса внедрения нового Налогового кодекса сформирован очередной пакет поправок в проект документа

- Правительство Казахстана выразило соболезнования народу Катара

- С пациентов собирали деньги за операции, оплаченные ОСМС

- Рабочий график главы государства

- КНБ Казахстана: вызовы времени и защита национальных интересов

