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МТК "Север – Юг": будет ли аравийское продолжение?
Проект Gulf Railway от Ирака до Омана планируется завершить до 2030 года

15.07.2026 | Алексей ЧИЧКИН

Как мы писали ранее, на минувшей неделе американцы ударили по железнодорожному мосту в провинции Голестан на северо-востоке Ирана, а в последние несколько дней возобновился и полномасштабный обмен ударами, похоронив эфемерный Меморандум о взаимопонимании. Накануне, 13 июля, Центральное командование войск США объявило о возобновлении морской блокады Ирана. Всем судам, движущимся в Персидский залив или из него, предписано связаться с американскими военно-морскими силами в регионе и следовать их инструкциям. В свою очередь, в Тегеране заявили о запрете судоходства в Ормузском проливе.

В тот же день, 13 июля, Дональд Трамп рассказал о намерении Штатов примерить на себя роль "стража" стратегического водного пути, о введении блокады иранских судов с возмещением 20 процентов стоимости всех проходящих через пролив грузов. А 14 июля хозяин Белого дома уведомил конгресс, что США ни много ни мало находятся в состоянии войны с Ираном, в то время как неоднократные заявления Белого дома о нейтрализации военного потенциала Ирана не выдерживают ни малейшей критики. Иранцы продолжает отвечать на американские удары и атаковать судна, не получившие разрешения на проход через Ормузский пролив в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. "Очевидно, что Трамп принял решение победить в очередной войне на Среднем Востоке, в которой, как показали Ирак и Афганистан, победить невозможно", – пишет сенатор Алексей Пушков.

Ввиду нестабильной ситуации на Ближнем Востоке, особенно в Персидском заливе и Ормузском проливе, которая продлится еще неопределенное время, в ряде стран Аравийского полуострова возобновились разговоры о перспективах реализации железнодорожного проекта протяженностью 2300 км, известного как Gulf Railway в обход Персидского залива и Ормузского пролива. С учетом действующей железнодорожной связки Ирака с Кувейтом и его границей с Саудовской Аравией предполагается соединение железных дорог Ирака и Саудовской Аравии параллельно побережью Персидского залива с выходом этой трансрегиональный линии к портам ОАЭ и Омана на побережье Индийского океана. Планируется, что проект будет полностью реализован не позже 2030 года (прежней такой датой был 2031-й). К настоящему времени ОАЭ уже завершили строительство железнодорожной сети протяженностью около 900 километров, соединяющей Гувайфат (небольшой городок на западе эмирата Абу-Даби) с Фуджейрой, и планируют к 2030 году перевозить 60 миллионов тонн грузов. Саудовская Аравия также работает над проектами, соединяющими Красное море с Персидским заливом.

В связке же с двумя железнодорожными переходами Ирана и Ирака, в том числе вблизи их границ с Кувейтом, Gulf Railway может быть состыкована на территории Исламской Республики с западной (прикаспийской) веткой Международного транспортного коридора "Север – Юг" с вероятным ответвлением на Джульфу (Нахичеванская автономная республика) через Горадиз – Агбенд – Мегри.

По словам генерального директора Управления железных дорог Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССГАПЗ) Мохаммада Аль-Шабрами, проект Gulf Railway завершен на 50 %. Железнодорожная сеть протяженностью 2177 км должна протянуться от Эль-Кувейта до Маската через Саудовскую Аравию, Бахрейн, Катар и ОАЭ. Ожидается, что в случае реализации проекта пассажиропоток возрастет с 6 миллионов в 2030 году до более чем 8 миллионов к 2045 году. Объем грузоперевозок вырастет с 200 миллионов тонн в 2030 году до 271 миллиона тонн в 2045 году, что свидетельствует о значительном влиянии инициативы на внутрирегиональную торговлю.

Сообщается, что международный портал GetTransport.com подбирает перевозчиков по суше, морю и железной дороге в регионе Персидского залива еженедельно, так что это не "рекламная версия магистрали". В 2021 г. было учреждено Управление железных дорог Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Полная стоимость проекта оценивается без малого в 250 млрд долл. США, и каждое из шести государств строит и оплачивает участок на своей территории. Ожидается, что сеть будет перевозить примерно 201 миллион тонн грузов и обслуживать 6 млн пассажиров в год в 2030 году, увеличиваясь до 271 млн тонн к 2045 году. Столь оптимистичные прогнозы связаны, скорее всего, с неблагоприятной ситуацией в Персидском заливе и Ормузском проливе, что, видимо, будет способствовать переводу на Gulf Railway большую часть следующих через Иран транзитных грузов.

Вдобавок означенные страны стремятся перевести значительную часть своих насыпных и контейнерных грузов с автомобильных дорог и чисто каботажного (прибрежного) судоходства на магистраль, проходящую вдоль всего полуострова.

Тем временем в ОАЭ с 2023 года осуществляется грузовые железнодорожные перевозки на 900-километровой линии по эмиратскому сектору Gulf Railway. Соединяя четыре порта и семь логистических хабов, а Saudi Arabia Railways запустила пять новых логистических коридоров (ЛК) в 2026 году, в том ЛК на Бахрейн и обновленный ЛК в Кувейт. Впрочем, сквозное сообщение через все шесть стран ССГАПЗ пока недоступно – в том числе потому, что "единая таможенная структура здесь все еще создается".

В перспективе Gulf Railway по факту сформирует диверсифицированную конфигурацию МТК "Север – Юг", более устойчивую к геополитическим потрясениям и более безопасную, нежели маршруты исключительно через Иран и к иранским портам.

Как пишут сторонники проекта (8 сентября 2025 г.), "проект Gulf Railway был утвержден еще в 2009 году и нацелен на создание единой транспортной системы, которая обеспечит быструю, безопасную и устойчивую связь между странами Залива. Это не просто инфраструктурный проект, а масштабный трансформатор региона. Он усиливает экономическую взаимосвязанность, создает точки роста, меняет логику спроса на жилье и коммерческую недвижимость".

По оценке гендиректора Управления железных дорог ОАЭ Мухаммеда бен Фахада Аль Шабрами, "государства-члены работают в интегрированном формате над завершением всех этапов проекта. Железная дорога будет связана с ключевыми портами и логистическими центрами по всему Персидскому заливу (имеются порты и логистические центры на побережье арабских стран залива. – Прим. ред.). Что положительно скажется на экономике: увеличит поток товаров и упростит трансграничные пассажирские перевозки".

Идея Gulf Railway в восточной части Аравийского полуострова восходит к еще британским планам второй половины 1930-х годов придать большую связность своим ближневосточным протекторатам (Договорный Оман – нынешние ОАЭ, Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, отчасти Ирак). Некоторые участки в Кувейте, на юго-востоке Ирака, в Договорном Омане начали строиться в годы Второй мировой войны. Однако последовавшие пертурбации, исчезновение с карты мира Британской империи, поражение Лондона в результате Суэцкого кризиса 1956 г. застопорили реализацию амбициозного транспортного проекта. В дальнейшем ему препятствовали споры сопредельных государств и их правящих династий относительно принадлежности некоторых приграничных районов, и прежде всего обширного оазиса Аль-Бурайми между Саудовской Аравией, Оманом и ОАЭ.

Согласно информации Oxford Business Group 2022 года, "...после задержек долгожданная железная дорога Персидского залива, похоже, будет возрождена, что может изменить торговлю и связь через Персидский залив. После десятилетий дебатов проект железной дороги вдоль Персидского залива был одобрен всеми шестью государствами-членами ССАГПЗ в 2009 году. Проект получил значительный импульс в декабре 2021 г., когда лидеры шести стран-участниц одобрили создание Управления железных дорог ССАГПЗ – органа, который, как ожидается, будет контролировать координацию и эксплуатацию проекта".

Надо полагать, вопрос о возможном участии в проекте российских компаний ждет своего решения. В конце января 2008 г. сообщалось, что РЖД выиграли тендер на крупный железнодорожный проект в столичном регионе Саудовской Аравии, прямо не связанный с восточно-аравийской магистралью. О начале его реализации не сообщалось, зато появлялась неофициальная информация, что от этого проекта фактически пришлось отказаться либо же фактически "заморозить" прямое участие в нем РЖД из-за позиции Тегерана, не заинтересованного в российском участии в саудовских транспортных инициативах. Вопрос о том, возобладают ли общие интересы и экономическая выгода на фоне резко возросших рисков морских перевозок над сиюминутными, либо даже более глубокими разногласиями, остается открытым.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1784101260


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