Эффект Бората или ловушка стереотипов: почему Центральная Азия на дне мирового рейтинга

14:19 15.07.2026

Best Countries Index - это ежегодный рейтинг государств, оценивающий их международную репутацию, имидж ("силу бренда") и внешние стереотипы, а не внутреннюю статистику.

- Авторы: Журнал U.S. News & World Report, маркетинговая компания WPP и Уортонская школа бизнеса.

- Суть: Рейтинг показывает, как образ страны в медиа влияет на приток иностранных инвестиций, туризм и торговлю.

- Методология: Опрос ~15 000 человек (бизнес-элиты и среднего класса) из десятков стран.

- Критерии: Страны оценивают по качеству жизни, силе экономики, открытости для бизнеса, культурному влиянию и политическому весу.



"Борат" - это скандальная американская комедия 2006 года, которая изобразила вымышленный "Казахстан" дремучей глубинкой и создала стойкий ложный стереотип о всей Центральной Азии на десятилетия вперед.



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Едут на крыше поезда, но живут лучше: почему Бангладеш обошел Казахстан в рейтинге качества жизни?

Казахстан оказался на 82-м месте из 85 стран по качеству жизни, уступив Бангладеш, Узбекистану и ряду государств с гораздо более низкими доходами.



15 Июля 2026



Но означает ли это, что казахстанцы действительно живут хуже? В этом вопросе разобралась корреспондент Caravan.kz.



Недавно в СМИ опубликовали инфографику, основанную на рейтинге Best Countries 2026 по качеству жизни в разных странах. На верхних строчках оказались Швеция, Дания и Канада. А где-то внизу - Казахстан. Наша страна заняла 82-е место из 85 и получила всего 4,4 балла. Хуже только Иран и Украина. Бангладеш оказался заметно выше - на 65-й строчке. То есть, по версии рейтинга, качество жизни в Бангладеш почти в три раза выше, чем в Казахстане. Как же так получилось? Казахстан заметно опережает Бангладеш по доходам на душу населения, уровню образования и индексу человеческого развития. Скорее всего, все дело в "кривой" методике.



Казахстан глазами тех, кто там не был



Открываем первоисточник - Best Countries Index 2026, исследование международной маркетинговой компании WPP и Уортонской школы бизнеса Пенсильванского университета. Там в описании сказано, что рейтинг изучает не фактическое положение дел, а глобальные представления о странах. То есть людей буквально ловили на улице и спрашивали у них, ассоциируется ли та или иная страна с безопасностью, доступностью жизни, экономической стабильностью, хорошим рынком труда и качественными государственными услугами.



В опросе участвовали 15 131 человек из 33 стран. Внимание! Оценивали они 85 государств. То есть респонденты не обязаны были жить в оцениваемой стране, посещать ее или знать ее экономику. Достаточно было сказать, что они о ней что-то слышали.



Понятно, что при такой методике на первых местах оказались наиболее узнаваемые страны. О Швеции давно сложился образ богатого социального государства. Япония ассоциируется с технологиями, порядком и безопасностью. А что средний житель США, Испании или Бразилии знает о казахстанских школах, больницах, городах и коммунальной инфраструктуре? Скорее всего, не так уж много.



По этой причине Казахстан оказался последним по ассоциации с яркими и оживленными городами. Но это вовсе не означает, что у нас худшие города во всем мире. Просто о нас почти ничего не знают. И отсутствие этих знаний превратилось в низкие баллы в рейтинге.



Причем здесь Бангладеш?



Как Бангладеш по качеству жизни сумел обойти Казахстан? Скорее всего, у многих респондентов эта страна ассоциировалась с дешевизной. Мол, если цены низкие, значит, жить там комфортнее. Но ведь низкие цены идут в комплекте с низкими зарплатами, отсталыми технологиями и проблемной инфраструктурой. В итоговом балле эта часть картины почему-то растворилась.



Вы когда-нибудь видели в Казахстане пассажиров, которые едут на крыше поезда? В Бангладеш такие истории - не редкость. Например, в марте, во время праздника Ид аль-Фитр, поезда оказались настолько переполнены, что люди забирались на крыши вагонов. Они рисковали жизнью, потому что другого способа добраться домой просто не было.



Все это хорошо показывает абсурдность рейтинга, согласно которому качество жизни в Бангладеш якобы выше, чем в Казахстане.



А что говорят цифры?



Если открыть Доклад ООН о человеческом развитии, то можно увидеть совсем другую картину: . Казахстан занимает 60-е место в мире с индексом человеческого развития 0,837 и относится к странам с очень высоким уровнем развития. Бангладеш находится на 130-м месте с индексом 0,685.



Валовой национальный доход на душу населения по паритету покупательной способности в Казахстане составляет 30 989 долларов, в Бангладеш - 8 498 долларов. Этот показатель характеризует общий уровень доходов и экономических ресурсов страны в пересчете на одного человека. В Казахстане он более чем в три с половиной раза выше, чем в Бангладеш.



По продолжительности обучения разрыв тоже существенный: в Казахстане - 12,5 года, в Бангладеш - 6,8 года.



Есть, правда, показатель, по которому страны действительно находятся рядом. Ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане составляет 74,4 года, в Бангладеш - 74,7 года. Но в целом данные ООН не подтверждают, что две страны находятся на одном уровне развития.



Выходит, Казахстан проиграл Бангладеш не столько в реальном качестве жизни, сколько в том, как эту жизнь представляют себе участники международного опроса. Получается, рейтинг стал своеобразным кривым зеркалом. Но одну проблему он все же показал. У Казахстана до сих пор нет четкого и узнаваемого международного образа. А пока страна сама не объяснит, как здесь живут люди, эту пустоту будут заполнять чужие стереотипы.



Автор: Римма ГАХОВА