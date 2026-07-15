 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 15.07.2026
22:42  НГ: Турки требуют защитить Гагаузию
14:19  Эффект Бората или ловушка стереотипов: почему Центральная Азия на дне мирового рейтинга
13:40  Треть молодежи Узбекистана не учится и не работает. Зато не прочь устроиться в России, - Александр Шустов
10:41  МТК "Север – Юг": будет ли аравийское продолжение? - Алексей Чичкин
06:00  Второе открытое письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, - Низами Мамедов
00:05  ВС РФ обходят украинскую оборону под Сумами по берегу реки Псел - итоговая сводка Readovka за 14 июля
Вторник, 14.07.2026
23:39  ТРАСЕКА и Срединный коридор: что с ними происходит и каковы перспективы? - Илья Захаркин
20:48  У Казахстана с Китаем товарооборот больше, чем с Россией и ЕС
14:49  Это конец. Теперь Украина получит от США все, что хотела, - Антон Трофимов
05:16  "Мягкая сила" Пекина: зачем Китай обучает страны Центральной Азии преодолению бедности
04:43  Верховный суд Узбекистана обновил перечень запрещенных экстремистских источников и материалов (список)
02:14  КНДР не откажется от ракетно-ядерного щита, - Анатолий Кошкин
01:26  ЧМ-2026: Атака под чужим флагом, или как Англия готовится к полуфиналу с Аргентиной
00:05  ВС РФ окружают группировку врага на северо-востоке Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 13 июля
Понедельник, 13.07.2026
22:04  НГ: Узбекистан выводит госактивы на глобальный рынок
16:12  Никарагуа впустит на свою территорию военных КНР
15:08  Большая квартира: какие параметры важны для комфортной семейной жизни
06:51  Запад как обезьяна с гранатой: спровоцированные конфликты на Украине и в Иране сделали мир опаснее
05:07  Кадровые назначения в Туркменистане 10 июля 2026
03:14  В Кыргызстане на один год введен мораторий на повышение отдельных тарифов и иных платежей для населения
01:30  S&P повысило кредитный рейтинг "Навоийуран" до уровня "BB"
00:05  ВС РФ приступили к расчленению Добропольского оборонительного района – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 12.07.2026
20:58  Turkmen Serdar: В Туркменистане умеют хранить секреты, особенно кадровых перестановок
16:45  СП: СВО распространяется на Африку
15:32  Таджикская модель миростроительства: "Вода - Климат - Мир"
11:08  10 самых важных дат истории Андижана, - П.В.Густерин
01:50  Агрессия "коалиции Эпштейна" против Евразии: США нанесли удар по "Новому шелковому пути" и МТК "Север - Юг"
Суббота, 11.07.2026
22:37  Парад триколора в Ла-Манше: Тройка русских танкеров с флагом и гимном устроила показательный проход по британским водам
19:18  Китай готовится к принятию судьбоносного решения, - Александр Каменов
18:14  Запад стремится влиять на внутриполитические процессы в Центральной Азии, - Рустам Масалиев
11:10  Шавкат Мирзиеев подписал закон о создании Ташкентского международного финансового центра
00:05  ВС РФ готовятся к рывку на Дружковку – итоговая сводка Readovka за 10 июля
Пятница, 10.07.2026
19:37  Китай впервые успешно вернул первую ступень многоразовой ракеты-носителя (видео)
13:12  Полтава 10 июля: День победы русской армии над шведами
11:43  Искушение "трубой" по-туркменски, - Сергей Кожемякин
04:43  Китайский юань может стать новой резервной валютой для Казахстана
03:35  Исповедь экс-директора ЦРУ – конец биологических проектов США или завуалированная угроза? - Злата Симаш
02:27  Эмомали Рахмон взял под личный контроль ускорение строительства Таджикского металлургического комбината в Согде
01:52  Амантур Юн: "Если не выиграл, ты - ничтожество". История художника из Бишкека
01:12  Всемирный банк об устойчивом характере экономического роста Китая
00:05  ВС РФ приступили к расчленению Добропольского оборонительного района ВСУ – итоговая сводка Readovka за 9 июля
Четверг, 09.07.2026
22:56  НГ: Визит Мирзиеева в Белоруссию показал, что две страны делают ставку на промышленную кооперацию
14:33  Цифровой Шелковый путь в Центральной Азии: от взаимосвязанности к общему цифровому будущему
13:32  Почему Эрдоган подарил лидерам НАТО боевые пистолеты с патронами только после саммита?
10:49  Саммит НАТО в Анкаре: зачем Эрдоган улыбается Трампу? - Юрий Мавашев
04:01  Kursiv: Казахстанцы не хотят видеть блогеров и артистов в Курултае
01:38  Этнографические рассказы. Кустанайский край в старых книгах, - Мурат Тюлеев
00:05  Русские войска преодолели одну из полос обороны ВСУ к востоку от Боровой – итоговая сводка Readovka за 8 июля
Среда, 08.07.2026
19:49  Британские судьи МФЦА в Казахстане признали, что превысили свои полномочия в попытке нагадить "Газпрому"
16:01  Токаев получил право избраться в 2029 году на новый первый срок, - Данияр Ашимбаев
15:50  Украина атаковала американский танкер в Черном море
15:04  Китай решительно накажет сепаратистские силы, выступающие за "независимость Тайваня"
14:54  В Таджикистане система защиты от телефонных мошенников отклоняет 4 из 5 международных звонков
13:18  Президент Узбекистана обозначил приоритеты сотрудничества с американской компанией "BlackRock"
04:25  В Ташкенте проходит I Международный форум исламской цивилизации
03:13  В Кыргызстане медиация признана высокоэффективным правовым инструментом
02:27  Казахстан получил участок в порту Ирана для строительства логистического терминала
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 7 июля
Вторник, 07.07.2026
22:45  Таджикистан презентовал бизнесменам из Туркменистана возможности свободных экономических зон
17:47  НГ: Бишкек и Исламабад сверяют маршруты
15:57  ЧМ-2026: От красной карточки к "козырю Трампа": балаган вокруг Балогуна, который потряс футбольный мир
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
НГ: Турки требуют защитить Гагаузию
22:42 15.07.2026

Турки требуют защитить Гагаузию
Скандал вокруг молдавской автономии вышел за пределы республики

Светлана Гамова
Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
15.07.2026

В Гагаузскую автономию прибыли представители известной турецкой телекомпании BRTV во главе с ее председателем. Они намерены рассказать миру о жизни "гагаузских турок". В то же время Всемирный турецкий союз молодежи обратился в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Европарламент, ЕС и международные правозащитные организации с просьбой обратить внимание на действия молдавских властей в отношении гагаузов, не совместимые с принципами демократического государства. Накануне Конституционный суд Молдавии лишил автономию ряда прав в нарушение закона об особом правовом статусе Гагаузии.

Вместе с представителями турецкой телекомпании Гагаузию посетил председатель Ассоциации промышленников и предпринимателей Зонгулдака ZONSİAD Недждет Тискаоглу.

Гости отметили, что интерес к Гагаузской автономии в Турции сохраняется на протяжении многих лет.

"Покойный наш президент Сулейман Демирель уделял Гагаузии большое значение, это делает и наше нынешнее правительство – все придают большое значение Гагаузии, нашим братьям и соотечественникам здесь. Думаю, так будет и впредь", – отметил глава телекомпании BRTV Мехмет Четинкаей.

Турецкие журналисты и представители Ассоциации промышленников и предпринимателей прибыли в Гагаузию не случайно: На родное собрание автономии (НСГ) обратилось за помощью к турецким властям в связи с принятием Конституционным судом Молдавии решения, которое лишает гагаузов ряда прав, нарушая при этом Закон об особом правовом статусе Гагаузии. Закон о Гагаузской автономии был принят молдавским парламентом в 1994 году и приветствовался как Турцией, так и странами Европейского союза, так как предотвратил вооруженный конфликт в регионе. Гагаузы тогда отказались от провозглашенной Гагаузской республики, не зависимой от Молдавии, согласившись на автономию в составе Республики Молдова (РМ).

По Конституции, чтобы отменить закон об автономии, требуется согласие трех пятых от состава депутатского корпуса РМ. Такого количества правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" (PAS) набрать не может, потому к решению вопроса подключили Конституционный суд. И он запретил Народному собранию самому назначать свои же выборы, а кандидатов в депутаты постановил утверждать с разрешения Службы информации и безопасности, а также Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РМ.

В эфире национального телевидения председатель ЦИК РМ Павел Постика подчеркнул, что Конституционный суд четко определил, какими полномочиями обладают центральные власти, а какими – органы местного публичного управления, в данном случае Народное собрание Гагаузии.

"Технически Конституционный суд пояснил, что в тех случаях, когда речь идет об исполнении конституционных обязанностей, непосредственно относящихся к центральным властям, роль местной публичной администрации должна быть конституционно ограничена. Исходя из этого, все положения, касающиеся избирательной системы и процедур, должны определяться парламентом Республики Молдова", – уточнил Павел Постика.

Юрист Юрие Мэрджиняну на это заметил: "Жестоко аннулировав право на автономию, право голоса в структуре судебной, полицейской и избирательной систем в своем регионе, суд превратил особый конституционно закрепленный статус в форму без содержания – простое административное украшение". Он полагает, что "решение Конституционного суда о сокращении полномочий Гагаузии в рамках конъюнктурной линии правящей партии рано или поздно приведет к тому, что Молдове придется принимать новый Основной закон, поскольку нынешняя редакция Конституции и ее основные механизмы дискредитированы". Мэрджиняну поддержали многие представители молдавского общества.

Председатель партии Inima Moldovei Ирина Влах заявила, что проведение честных выборов в Молдавии невозможно до тех пор, пока действуют нормы законодательства, которые, по ее мнению, были изменены в интересах правящей партии PAS. По словам политика, действующие Избирательный кодекс и Закон о политических партиях создали механизм, позволяющий устранять политических конкурентов.

"Опыт Inima Moldovei это показал в полной мере: партию сняли с выборов и ограничили ее деятельность даже без установленного судом нарушения", – заявила Влах.

"Разрывая связь Гагаузской автономии с центральной властью, власти сами изолируют автономию, а значит, проблем у Кишинева с Комратом станет больше", – считает экс-генеральный прокурор РМ, депутат парламента Александр Стояногло.

Молдавский политик, бывший глава Молдавской железной дороги и депутат парламента РМ Федор Гагауз предложил кандидату в премьер-министры РМ Василию Тофану взять на себя обязательство, что новый башкан (глава) Гагаузии после избрания станет членом правительства, как это предусмотрено законодательством.

Главы Гагаузской автономии с 1994 года по 2020-й входили в правительство, эту законодательную норму игнорировала президент Майя Санду, не включив в состав кабинета министров главу Гагаузии Ирину Влах. Причем без объяснения причин.

Учитывая все это, Всемирный союз турецкой молодежи осудил действия молдавской власти, противоречащие демократической воле гагаузов: "Мы призываем Кишинев действовать в соответствии с принципами верховенства права, демократическими принципами и международными обязательствами в области прав человека". В заявлении подчеркнуто, что "дело не в самих молдавском и гагаузском народах, а в молдавском правительстве и его действиях, не совместимых с принципами демократического государства, руководствующегося верховенством права".

В то же время гагаузы пытаются наладить отношения с Кишиневом. Председатель Народного собрания Гагаузии Валентин Гайдаржи заявил, что парламент автономии готов начать диалог с центральными властями для разработки правового механизма организации местных выборов после решения Конституционного суда 9 июля. Он отметил, что выборы нового состава Народного собрания должны состояться в ранее установленный НСГ срок – 15 ноября.

По словам Валентина Гайдаржи, Народное собрание выступает за "конструктивный" и взвешенный подход во взаимоотношениях между Комратом (столицей Гагаузии) и Кишиневом. Он подчеркнул, что Гагаузия является территориальной автономией с особым статусом и неотъемлемой частью Республики Молдова.

Гайдаржи заявил, что любые изменения законодательства, касающиеся автономии, в том числе в избирательной сфере, должны осуществляться с соблюдением Конституции и Закона об особом правовом статусе Гагаузии. "Решить проблему без участия Гагаузии невозможно", – сказал он, добавив, что необходим широкий политический диалог с участием представителей автономии при разработке новых избирательных правил.

Кроме того, Валентин Гайдаржи предложил создать совместную делегацию из юристов и экспертов с обеих сторон для изучения опыта европейских автономий, таких как Каталония в Испании и Аландские острова в Финляндии. После этого подготовленные предложения должны направить в Венецианскую комиссию для экспертной оценки. "Это был бы европейский, демократический подход, основанный на конструктивном диалоге и реальном сотрудничестве между Комратом и Кишиневом", – заявил Валентин Гайдаржи. Молдавская власть на предложения спикера НСГ пока не ответила.

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1784144520


Новости Казахстана
- По поручению Президента дорогу "Алматы – Қаскелен" расширят до восьми полос
- В 2025 году республиканский бюджет недополучил 730 млрд тенге налогов: итоги аудита ВАП
- Чем запомнились алматинские мэры
- Кадровые перестановки
- Новая академическая семитомная история Казахстана рекомендована к публикации
- Нурлыбек Налибаев провел совещание по вопросам развития химической промышленности
- АО "КазТрансОйл" сообщило о возобновлении Батумским нефтяным терминалом перевалки авиационного керосина
- Международная спецоперация по пресечению деятельности транснациональной ОПГ проведена на территории трех стран
- Рабочий график главы государства
- Работа Правительства сконцентрирована на эффективном использовании потенциала в отраслях экономики - Олжас Бектенов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  