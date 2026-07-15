НГ: Турки требуют защитить Гагаузию

22:42 15.07.2026

Турки требуют защитить Гагаузию

Скандал вокруг молдавской автономии вышел за пределы республики



Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

15.07.2026



В Гагаузскую автономию прибыли представители известной турецкой телекомпании BRTV во главе с ее председателем. Они намерены рассказать миру о жизни "гагаузских турок". В то же время Всемирный турецкий союз молодежи обратился в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Европарламент, ЕС и международные правозащитные организации с просьбой обратить внимание на действия молдавских властей в отношении гагаузов, не совместимые с принципами демократического государства. Накануне Конституционный суд Молдавии лишил автономию ряда прав в нарушение закона об особом правовом статусе Гагаузии.



Вместе с представителями турецкой телекомпании Гагаузию посетил председатель Ассоциации промышленников и предпринимателей Зонгулдака ZONSİAD Недждет Тискаоглу.



Гости отметили, что интерес к Гагаузской автономии в Турции сохраняется на протяжении многих лет.



"Покойный наш президент Сулейман Демирель уделял Гагаузии большое значение, это делает и наше нынешнее правительство – все придают большое значение Гагаузии, нашим братьям и соотечественникам здесь. Думаю, так будет и впредь", – отметил глава телекомпании BRTV Мехмет Четинкаей.



Турецкие журналисты и представители Ассоциации промышленников и предпринимателей прибыли в Гагаузию не случайно: На родное собрание автономии (НСГ) обратилось за помощью к турецким властям в связи с принятием Конституционным судом Молдавии решения, которое лишает гагаузов ряда прав, нарушая при этом Закон об особом правовом статусе Гагаузии. Закон о Гагаузской автономии был принят молдавским парламентом в 1994 году и приветствовался как Турцией, так и странами Европейского союза, так как предотвратил вооруженный конфликт в регионе. Гагаузы тогда отказались от провозглашенной Гагаузской республики, не зависимой от Молдавии, согласившись на автономию в составе Республики Молдова (РМ).



По Конституции, чтобы отменить закон об автономии, требуется согласие трех пятых от состава депутатского корпуса РМ. Такого количества правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" (PAS) набрать не может, потому к решению вопроса подключили Конституционный суд. И он запретил Народному собранию самому назначать свои же выборы, а кандидатов в депутаты постановил утверждать с разрешения Службы информации и безопасности, а также Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РМ.



В эфире национального телевидения председатель ЦИК РМ Павел Постика подчеркнул, что Конституционный суд четко определил, какими полномочиями обладают центральные власти, а какими – органы местного публичного управления, в данном случае Народное собрание Гагаузии.



"Технически Конституционный суд пояснил, что в тех случаях, когда речь идет об исполнении конституционных обязанностей, непосредственно относящихся к центральным властям, роль местной публичной администрации должна быть конституционно ограничена. Исходя из этого, все положения, касающиеся избирательной системы и процедур, должны определяться парламентом Республики Молдова", – уточнил Павел Постика.



Юрист Юрие Мэрджиняну на это заметил: "Жестоко аннулировав право на автономию, право голоса в структуре судебной, полицейской и избирательной систем в своем регионе, суд превратил особый конституционно закрепленный статус в форму без содержания – простое административное украшение". Он полагает, что "решение Конституционного суда о сокращении полномочий Гагаузии в рамках конъюнктурной линии правящей партии рано или поздно приведет к тому, что Молдове придется принимать новый Основной закон, поскольку нынешняя редакция Конституции и ее основные механизмы дискредитированы". Мэрджиняну поддержали многие представители молдавского общества.



Председатель партии Inima Moldovei Ирина Влах заявила, что проведение честных выборов в Молдавии невозможно до тех пор, пока действуют нормы законодательства, которые, по ее мнению, были изменены в интересах правящей партии PAS. По словам политика, действующие Избирательный кодекс и Закон о политических партиях создали механизм, позволяющий устранять политических конкурентов.



"Опыт Inima Moldovei это показал в полной мере: партию сняли с выборов и ограничили ее деятельность даже без установленного судом нарушения", – заявила Влах.



"Разрывая связь Гагаузской автономии с центральной властью, власти сами изолируют автономию, а значит, проблем у Кишинева с Комратом станет больше", – считает экс-генеральный прокурор РМ, депутат парламента Александр Стояногло.



Молдавский политик, бывший глава Молдавской железной дороги и депутат парламента РМ Федор Гагауз предложил кандидату в премьер-министры РМ Василию Тофану взять на себя обязательство, что новый башкан (глава) Гагаузии после избрания станет членом правительства, как это предусмотрено законодательством.



Главы Гагаузской автономии с 1994 года по 2020-й входили в правительство, эту законодательную норму игнорировала президент Майя Санду, не включив в состав кабинета министров главу Гагаузии Ирину Влах. Причем без объяснения причин.



Учитывая все это, Всемирный союз турецкой молодежи осудил действия молдавской власти, противоречащие демократической воле гагаузов: "Мы призываем Кишинев действовать в соответствии с принципами верховенства права, демократическими принципами и международными обязательствами в области прав человека". В заявлении подчеркнуто, что "дело не в самих молдавском и гагаузском народах, а в молдавском правительстве и его действиях, не совместимых с принципами демократического государства, руководствующегося верховенством права".



В то же время гагаузы пытаются наладить отношения с Кишиневом. Председатель Народного собрания Гагаузии Валентин Гайдаржи заявил, что парламент автономии готов начать диалог с центральными властями для разработки правового механизма организации местных выборов после решения Конституционного суда 9 июля. Он отметил, что выборы нового состава Народного собрания должны состояться в ранее установленный НСГ срок – 15 ноября.



По словам Валентина Гайдаржи, Народное собрание выступает за "конструктивный" и взвешенный подход во взаимоотношениях между Комратом (столицей Гагаузии) и Кишиневом. Он подчеркнул, что Гагаузия является территориальной автономией с особым статусом и неотъемлемой частью Республики Молдова.



Гайдаржи заявил, что любые изменения законодательства, касающиеся автономии, в том числе в избирательной сфере, должны осуществляться с соблюдением Конституции и Закона об особом правовом статусе Гагаузии. "Решить проблему без участия Гагаузии невозможно", – сказал он, добавив, что необходим широкий политический диалог с участием представителей автономии при разработке новых избирательных правил.



Кроме того, Валентин Гайдаржи предложил создать совместную делегацию из юристов и экспертов с обеих сторон для изучения опыта европейских автономий, таких как Каталония в Испании и Аландские острова в Финляндии. После этого подготовленные предложения должны направить в Венецианскую комиссию для экспертной оценки. "Это был бы европейский, демократический подход, основанный на конструктивном диалоге и реальном сотрудничестве между Комратом и Кишиневом", – заявил Валентин Гайдаржи. Молдавская власть на предложения спикера НСГ пока не ответила.