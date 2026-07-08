Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 15 июля

00:05 16.07.2026 ВСУ уходят в глухую оборону в полосе ответственности 29-й армии ВС РФ – итоговая сводка Readovka за 15 июля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 15 июля в разрезе СВО. Редакция рассмотрела масштабную переброску украинских войск с участка на участок в рамках коррекции планирования оборонительных боев в связи с осложняющейся для ВСУ обстановкой на ключевых направлениях. ФРГ отказалась от участия в армейских маневрах "коалиции желающих" в Польше, Румынии и Турции. На Украине произошел еще один эпизод агрессии местных из-за требований прекратить слушать русскую музыку.







Где-то убывает, где-то прибывает



Вчера, 14 июля, главком ВСУ Сырский проинспектировал группировку украинских войск, развернутую на т. н. Александровском направлении. Так сторона противника называет оперативную зону, которая простирается от Добропольского оборонительного района до пгт Покровское. Итогом инспекции стало решение о переброске крупных формирований СБС ВСУ на разные участки. В частности, речь идет о концентрации в указанной оперативной зоне 20-й и 414-й отдельных бригад беспилотных систем.



Что же это может означать, учитывая, что оперативная зона, именуемая в ВСУ Александровским направлением, неоднородна по характеру боев? В районе Доброполья украинская оборона пребывает в глубочайшем кризисе и постепенно истощается. В западной части этой оперативной зоны ВСУ вплоть до недавнего времени активно забрасывали пехотные группы на пространство в между реками Янчур и Мокрые Ялы. Выход 29-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ в "подбрюшье" пгт Покровское вынудил противника распрощаться с мыслями о локальном "контрнаступе" в направлении Великой Новоселки в междуречье.



Таким образом, для каждого сектора может быть дана своя конкретная оценка намерений противника, сводить планы неприятеля в "общую кучу" во всей оперативной зоне было бы ошибочно. Но есть нечто, позволяющее подвести т. н. Александровское направление под "общий знаменатель" с точки зрения концепции действий ВСУ в перспективе.



Для украинских войск обозначились критические угрозы на Харьковском, Сумском и Славянско-Краматорском участках. Одной из главных причин нарастающего оперативного кризиса ВСУ на этих направлениях является дефицит людей в боевых подразделениях, что ставит под вопрос не только возможность действовать придерживаясь тактики маневренной обороны, но и какие-либо масштабные контратаки: при таких данных они в принципе невозможны. Пассивной обороной с эпизодическими тормозящими ВС РФ "выпадами" ситуацию не стабилизировать никак. Противнику это отлично известно.



Единственный вариант – забирать силы со второстепенных секторов и бросать на самые горячие участки. Так происходит на юге Харьковской области: ВСУ, уводя войска с восточного берега Оскола у Купянской агломерации и пгт Боровая, решают вопрос для северо-западных районов Харьковщины. Отступление за Северский Донец из Красного Лимана, по замыслу противника, должно усилить северный и северо-восточный фланги Славянско-Краматорского оборонительного района.



Но вот что делать для его южного фланга, что делать для того, чтобы спасать ситуацию в Сумской области? Вопрос перспективного обострения боев у Доброполья тоже актуален. Единственная возможность – использовать в качестве "донора" войска, развернутые на юго-востоке и востоке Днепропетровской области, а именно на пространстве от пгт Межевая до пгт Покровское и к юго-западу от него. Для неприятеля, равно как и для нас, эта зона в актуальных условиях является второстепенной.



То есть речь идет об изменении состава войск на пространстве между упомянутыми поселками городского типа на Днепропетровщине. 7-й десантно-штурмовой корпус, стоящий у Просяной, и сборная солянка механизированных подразделений ВСУ и частей НГУ могут быть применены на других участках фронта. В качестве компенсации сектор получает аж две полноценные бригады СБС. С учетом того, что дроны являются "заменителем" артиллерии для противника, перенасыщение сектора СБСниками видится ему гарантией того, что даже при острейшем дефиците пехоты перекос в сторону БПЛА оставит оперативную зону в статичном положении.



Все сводится к тому, что формально этот сектор боев для нас второстепенен. То есть ВСУ делают ставку на "вынужденный авось", подкрепив его тем, чем могут. Добьется ли противник своего за счет "перекачки" войск на более проблемные участки, покажет ближайшее будущее. Но стоит добавить: в случае чего, без резервов удержать пгт Покровское просто невозможно. А дистанция передовых подразделений 29-й гв. ОА до него настолько мала, что даже резкое перенасыщение сектора боев войсками СБС ВСУ не в состоянии решить все проблемы, которые перед ними стоят и могут встать в перспективе.



Тяжелая память



Германия официально объявила о том, что не будет принимать участия в войсковых маневрах "коалиции желающих" на территории стран, граничащих с Украиной, а также в Турции, как сообщило информационное агентство DPA. Официальная причина этого отказа – "малый масштаб" учений.



Известно, что в перспективных учениях "коалиции желающих" примут участие контингенты ВС Британии, Франции и подразделения вооруженных сил принимающих стран – то есть Польши, Румынии и Турции. Кроме того, в недавнем заявлении президента Франции Макрона просто декларировалось намерение провести учения "коалиции желающих" в перспективе нескольких месяцев в расчете на то, что между Россией и Украиной установится режим прекращения огня и эти маневры должны будут играть роль "сдерживающей силы" для РФ.



То есть эти учения являются прикрытием подготовки ввода контингента НАТО в незалежную в условиях перемирия. Это непосредственная угроза военного столкновения: одна-единственная провокация со стороны той же Украины – и риск эскалации становится критическим.



Германия, понимая это, решила "слиться": угроза общевойсковой мясорубки пугает бундесвер – вот Берлин и решил изобразить хорошую мину при плохой игре а-ля "ваша вечеринка недостаточно крутая для нас". Важно подчеркнуть, что для ФРГ учения в очень знаковых для немецких вооруженных сил местах никак не способствуют повышению боевого духа, а это одна из целевых задач любых учений во всех армиях. Приграничные с Украиной районы Польши и Румынии – места, напоминающие о громких поражениях и отступлениях гитлеровского вермахта и его сателлита по "оси" – Королевства Румыния.



В июне знаменитый еженедельный журнал Der Spiegel решил примерить на себя роль предшественника – журнала Signal, издававшегося в 1940–1945 годах в пропагандистских целях для военнослужащих Германии, солдат армий ее сателлитов и жителей оккупированных территорий. Der Spiegel на обложку выложил фото пехотинцев вермахта во время операции "Барбаросса" под заголовком "Наша война против России". Очевидно, что нарративный комплекс местных СМИ подает признаки "реваншизма", даже несмотря на противоположное содержание материалов в соответствующем выпуске.



Разумеется, журналисты из ФРГ в нем рассказали об ужасах войны и о том, сколько жизней она унесла, – еще бы они сказали что-то иное. Но старое фото самодовольных и уверенных в себе "зольдат" в первые месяцы Великой Отечественной войны, которое увидят десятки миллионов, куда значительнее по своему воздействию на общество, чем фактический смысл текстов: их прочтет куда меньше людей, чем увидят обложку знаменитого журнала. Образы с мощнейшим содержанием, усиленные специфическим заголовком, очевидно сильнее и "вируснее", чем самый верный, исторически идеальный и справедливый, но все-таки нудный для современного человека текст. Картинка сейчас главнее текста, и в нее "нарративов" как по количеству, так и по их экспрессии можно вложить куда больше.



В этой связи проведение учений в местах, где вермахт терпел громкие поражения и образ "бравого зольдата" сменился образом завшивленной и деморализованной армии, повально отступающей на запад, не способствует укреплению морально-волевого фактора солдат ФРГ в рамках членства в "коалиции желающих".



"Рыхлая монолитность"



Любой тоталитарный режим посредством пропаганды стремится к созданию единообразия мышления среди разных слоев общества, попутно с определенного момента выдавая эту цель за уже полученный результат. Этим самым достигается видимость того, что все, от мала до велика, разделяют единые для всех ценности, стремятся к общим для всех целям и прочее. Это не в последнюю очередь средство борьбы с инакомыслием. В тоталитарном обществе иметь собственное мнение, предпочтения и т. д. становится либо социально порицаемым, либо откровенно опасным. В этих условиях работает "стадный принцип": быть как все и не выделяться. Таким образом, тоталитарный режим обеспечивает видимость собственной прочности через насаждение "правильного" поведения внутри общества как сверхколлектива.



На Украине все признаки уже построенного и далеко не вчера тоталитарного общества налицо. Но видимость полного контроля режима над умами и сердцами людей снова дала течь. На прошлой неделе в одном из курортных пгт Одесской области местные жители объяснили при помощи арматуры "украинствующему активисту", что мешать слушать любимую музыку на русском языке им не следует. Сегодня появилась по-настоящему интригующая новость. Стало известно, что в мае судья райсуда Шевченковского района Киева сидел у себя в машине и громко слушал русскую музыку во дворе жилого дома. Ему сделали замечание, в ответ на которое он достал травматический пистолет. По итогу судья был уволен, и сейчас идет административное разбирательство по факту хулиганства.



Тоталитарный режим, фактически представляющий собой группу ключевых функционеров, исходит из того, что, если перед обществом нарисовать образ врага, режим обезопасит себя и получит возможность диктовать, как людям жить, что им любить. Обратная сторона такой формы управления – общество устает, раздражается, и в конце концов происходят "разрывы в матрице". Даже продолжительная информационно-политическая обработка не в состоянии вытравить из человека вещи, находящиеся на более глубоких "слоях" залегания в сознании. Ни один тоталитарный режим так и не сумел на 100% "перепрошить" какой-либо народ во всей полноте. Украина не исключение, фасад видимости полного контроля над ситуацией будет отслаиваться все чаще и во все более неожиданных местах.



Вчера, 14 июля, главным событием дня стали успехи ВС РФ в боях на Сумском направлении. Источник - Readovka

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