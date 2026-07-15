Может ли Америка покинуть НАТО? - Валентин Катасонов

02:45 16.07.2026 Может ли Америка покинуть НАТО?

Угрозы выхода из альянса – долгоиграющее средство шантажа



15.07.2026 | Валентин КАТАСОНОВ



Время от времени из Вашингтона раздаются угрозы, что Америка может покинуть ряды военно-политического блока НАТО. Еще в первый срок своего пребывания в Белом доме Дональд Трамп уже выражал сомнения в необходимости Америке оставаться в НАТО. Так, перед саммитом НАТО в Брюсселе в 2018 году Трамп, по воспоминаниям тогдашнего генсека альянса Йенса Столтенберга, жаловался, что США оплачивают 80–90% расходов блока, и грозил положить этому иждивенчеству конец. Он заявлял, что Америке "не нужен НАТО", и грозил уйти, если европейские союзники не увеличат военные расходы до 2 процентов от ВВП. Столтенберг позже отмечал: если бы Трамп тогда реализовал угрозу, альянс бы серьезно пострадал.



В том же 2018 году, изучая список стран-членов НАТО, Трамп, как сообщали СМИ, высмеял идею, что нападение на одну из небольших стран автоматически повлечет за собой необходимость военной защиты обиженного члена блока (знаменитая 5-я статья устава НАТО). Он заметил, что о некоторых из этих государств большинство американцев раньше даже не слышали.



В период предвыборной кампании 2024 года Трамп также грозил выходом США из военно-политического блока. В частных беседах Трамп заявлял, в случае возвращения в Белый дом не намерен брать в штат своей администрации "любителей НАТО".



После победы в выборах, в декабре 2024 года, президент Трамп в интервью NBC News допустил возможность выхода США из НАТО. Его ключевое условие сохранения членства США в НАТО: европейские союзники должны в полной мере выполнять финансовые обязательства по финансированию альянса. Он формулировал это так: "Если они будут платить по своим счетам, то конечно".



Последний громкий выпад Трампа против НАТО был в марте 2026 года. Поводом для новой волны критики стал отказ ряда стран НАТО поддержать США в ситуации с Ираном, в частности не предоставить минные тральщики для разблокировки Ормузского пролива. В соцсети Трамп написал: "Без США НАТО - это бумажный тигр!" Позже в интервью The Telegraph он развивал ту же мысль: говорил, что НАТО без поддержки США теряет реальную силу, и заявлял, что вопрос о выходе "не подлежит пересмотру".



Среди конгрессменов и сенаторов-республиканцев нашлось немало единомышленников Трампа. Которые еще более жестко и однозначно требовали и продолжают требовать выхода США из НАТО. В конгресс США в конце прошлого года был внесен законопроект о выходе страны из НАТО. Автор инициативы, конгрессмен Томас Масси, назвал альянс "реликтом холодной войны" и напомнил, что он был создан для противостояния СССР, который распался более 30 лет назад. По его мнению, декларируемые НАТО цели "больше не соответствуют интересам национальной безопасности США". В сопроводительной записке к проекту закона был назван и такой аргумент в пользу выхода США из НАТО: "…выяснилось, что европейские члены альянса обладают достаточным экономическим и военным потенциалом для обеспечения собственной обороны". В случае принятия законопроекта средства американских налогоплательщиков будут вкладываться не в общие оборонные проекты НАТО, а в проекты по укреплению национальной безопасности США. В Госдуме России указанный законопроект назвали "отличной гарантией безопасности для России", но допустили, что Масси за его предложение "заклеймят российским шпионом". Сенатор Майк Ли, республиканец от штата Юта, внес в сенат США сопутствующий законопроект.



На только что прошедшем саммите НАТО в Турции Дональд Трамп присутствовал и был, безусловно, ключевой фигурой. Все участники напряженно следили за каждым словом американского президента. И на этот раз он проявлял недовольство американскими союзниками по НАТО. Сквозила обида по поводу того, что союзники по НАТО не поддержали США в конфликте с Исламской Республикой. Особо досталось Испании, которую он назвал "ужасным партнером".



А дальше стала звучать привычная мантра Трампа о несправедливом распределении финансового бремени в блоке: "Я очень разочарован в НАТО. Мы платим слишком много, на миллиарды долларов больше. Мы защищаем их, но они ничего для нас не делают". По ходу досталось даже 46-му президенту США Джо Байдену и его команде за то, что те "не смогли заставить" членов НАТО повысить военные расходы.



Вместе с тем Трамп был более обычного сдержан и не грозил выходом из блока. Наверное потому, что союзники США по НАТО начали потихоньку подтягиваться по части военных расходов. В принятой по итогам саммита декларации отмечается: "Чтобы противостоять долгосрочной угрозе, которую Россия представляет для евроатлантической безопасности и стабильности, а также сохраняющейся угрозе терроризма, союзники выполняют свои обязательства в области обороны, взятые в Гааге. В 2025 году европейские союзники и Канада увеличили свои инвестиции в основные оборонные нужды более чем на 139 миллиардов долларов". Годовой прирост в 139 млрд долларов – немало. Для сравнения: по оценкам SIPRI, военные расходы Российской Федерации в прошлом году составили 190 млрд долларов.



В декларации упоминается Гаага – речь идет о саммите НАТО в прошлом году в Гааге. На нем страны-члены блока взяли на себя обязательства нарастить свои военные расходы до 5 процентов ВВП (выйти на этот уровень надо не позднее 2035 года). Из них 3,5% – прямые военные расходы; 1,5% – расходы "на защиту критически важной инфраструктуры, сетей, обеспечение гражданской готовности и устойчивости, стимулирование инноваций и укрепление оборонно-промышленной базы".



Прирост военных расходов европейских союзников и Канады, согласно официальным данным секретариата НАТО, в прошлом году составил 15,9%; в позапрошлом году – 18,6%. Это выглядит очень даже неплохо на фоне прошлого десятилетия, когда годовые приросты находились в диапазоне от 3 до 5%. А в 2014 году было даже снижение на 0,9%. Пропорция военных расходов США и военных расходов остальных членов блока стала несколько исправляться. Так, в 2014 году доля европейских союзников и Канады в суммарных военных расходах стран НАТО равнялась 27%, по итогам прошлого года она достигла почти 40%.



До принятого в прошлом году в Гааге нового стандарта величины военных расходов в НАТО был стандарт в 2 процента ВВП. По итогам прошлого года в предыдущий стандарт уложились все страны-члены (в 2017 году таких стран, кроме США, было всего 2).



США по уровню военных расходов (% ВВП) всегда были "маяком" для других стран-членов блока. В прошлом году этот показатель у США составил 3,22% ВВП. Но оказалось, что ряд стран имеют даже более высокий уровень военных расходов. На первом месте оказалась Польша с показателем 4,48% ВВП. За ней следовали страны (% ВВП): Литва – 4,00; Латвия – 3,75; Эстония – 3,38; Норвегия – 3,38. Посол США в НАТО Мэтт Уитакер накануне саммита НАТО в Анкаре заявил, что "некоторые союзники делают больше, чем другие". По его словам, Польша, скандинавские страны, страны Балтии "лидируют в этом отношении". США делили лишь 6-7-е места с Данией по этому показателю. А за ними с небольшим отставанием следовали Греция, Финляндия, Швеция, Нидерланды.



Так что Трамп не мог не быть довольным тем, что союзники США по блоку подтягиваются и демонстрируют некоторые успехи в деле милитаризации их государственных бюджетов. Конечно, Трамп хочет, чтобы военные расходы союзников росли, но при этом значительная часть этих расходов тратилась бы на закупку оружия, военных техники и боеприпасов в Америке. Так оно было ранее в силу того, что военно-промышленный комплекс США был мощным, а вот ВПК стран Европы и Канады был слабоватым. В 2022 году закупки военной продукции США европейскими странами оценивались в 30–35 млрд долл.; в 2023 г. – в 50–55 млрд долл. Последние данные, которые удалось найти, – за 2024 год – около 76 млрд долларов. За 2022-2024 гг. более чем двукратный рост. Между прочим, он имел место при президенте Джо Байдене, которого Трамп не устает ругать. Трампу надо продолжить наращивание военных закупок союзников в Америке.



В декларации саммита НАТО в Турции отмечается: "Наши инвестиции обеспечивают необходимые нам возможности, одновременно укрепляя нашу промышленную базу и устойчивость. Сегодня в Анкаре мы объявляем о новых закупках на сумму более 50 миллиардов долларов и обязуемся расширять совместные производственные мощности и работать с промышленностью для ускорения инноваций. Мы продолжим нашу работу по устранению барьеров в оборонной торговле между союзниками и будем использовать партнерские отношения НАТО для максимального развития оборонной промышленности и сотрудничества".



Итак, озвучены новые обязательства на военные закупки на сумму более 50 миллиардов долларов. Думаю, что значительная часть их будет по-прежнему приходиться на закупки союзников в США. Конечно, союзники хотели бы осуществлять закупки у самих себя. Но пока своего мощного ВПК в Старом Свете нет. В прошлом году Брюссель анонсировал создание фонда милитаризации Евросоюза (SAFE) на 150 млрд евро. Также был анонсирован план милитаризации Европы (ReArm EU) на сумму 800 млрд евро. После критики со стороны премьер-министра Италии Джорджии Мелони и премьер-министра Испании Педро Санчеса инициатива ReArm EU была переименована в Readiness 2030 (Готовность 2030). Надо понимать, что к 2030 году Европа должна будет находиться в полной боевой готовности для войны с Россией.



Эксперты достаточно скептично оценивают способность Европы создать к 2030 году свой полноценный ВПК. А потому свою боевую готовность европейские страны-члены ЕС будут обеспечивать преимущественно за счет военных закупок в США. Трампа такое положение союзников по НАТО вполне устраивает. А потому его критика в адрес европейских членов блока на саммите НАТО в Турции была весьма умеренной. На данный момент 47-й президент США выходить из НАТО не собирается. Об этом сразу же по окончании саммита сообщило агентство Рейтер в материале Trump told NATO leaders he wants to keep US in alliance, source says" (По словам источника, Трамп заявил лидерам НАТО, что хочет сохранить союз с США)



Впрочем, я думаю, что по-настоящему Трамп никогда и не собирался добиваться выхода Америки из НАТО. Это были лишь угрозы, призванные заставить союзников раскошеливаться на военные расходы. Источник - Фонд стратегической культуры

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