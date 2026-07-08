Дистанционная "распаковка" Украины, - Александр Коц

04:56 16.07.2026

ДИСТАНЦИОННАЯ "РАСПАКОВКА" УКРАИНЫ



Александр Коц, военкор "Комсомольской правды", член СПЧ при президенте, автор Telegram-канала @sashakots



Кажется, мы начали привыкать к сводкам нового формата. Ночь на 15 июля. Одесса (на видео), Черноморск, порт Днепро-Бугский. К утру - минус четыре судна на рейдах и объекты разгрузки ГСМ. Накануне - еще три сухогруза на рейде Одессы, логистический центр "МигТранс", 12 тягачей в порту. Реактивная "Герань" - по Кривому Рогу. Бензиновые заправки от Харькова до Днепропетровска. Газовые АЗС - в Запорожье и на трассе Харьков - Изюм. Это уже система.



Кампания дальних ударов ощутимо перестроилась - от зимних ударов по подстанциям к точечной охоте за производством и логистикой. От анонимных "объектов ВПК" к конкретным адресам. По сути, идет дистанционный демонтаж военной машины Киева. И вот основные четыре узла, по которым эту машину разбирают.



Первый - ВПК. За июнь - июль в сводках прошли заводы "Маяк", "Радар", "Киев-71", "Кузница на Рыбальском", "Квант", "Визар", "Мотор Сич", Fire Point, "Аэродрон", "Радиоизмеритель", "УКР АРМО ТЕХ". Логика подбора целей - технологическая. Сегодня производство одного изделия может быть разнесено по разным предприятиям. Бьют по узким местам цепочек: боевые части, электроника наведения, ремонт двигателей. Заменить "Радиоизмеритель" для "Нептуна-МД", "Грома-2", FP-7 и FP-9 одним росчерком в контракте нельзя. Восстановить сборку "Фламинго" после удара по "Маяку" - тем более.



Второй - железная дорога. 541 удар по "Укрзалізниця" за I квартал 2026 года - половина от всех атак за весь 2025-й. 1718 поврежденных объектов, 81 выбитый локомотив только за квартал, суммарно за войну - свыше 300. Убытки - 7,9 млрд гривен (более 13,5 млрд рублей) - больше, чем за весь прошлый год. Приоритет тяги над путями. Рельсы восстанавливаются за сутки, тепловоз - месяцами, притом что производственной базы в стране нет, а европейский донат ограничен. Логистика ВСУ упирается не в перерезанные магистрали, а в нехватку подвижного состава.



Третий - топливо и газ. 170 атак по объектам "Нафтогаза" с начала года против 229 за весь прошлый. Добыча на месторождениях Харьковщины и Полтавщины - минус около 11%. Импорт вырос кратно. "Герани" идут по АЗС Днепропетровской и Харьковской областей, по резервуарным паркам и линиям на Днепрогэсе. В ряде городов заправки не работают вовсе - украинские СМИ уже говорят о "коллапсе". Отопительный сезон - только через импорт и кредиты, ценой суверенных решений.



Четвертый - порты. С 11 июля под систематические удары последовательно попадают Одесса, Черноморск, Измаил, Южный, Николаев, Очаков. За полугодие - 180 ударов, тогда как за весь 2025-й было около 150. Прямой ущерб отрасли - более $1,5 млрд (более 116 млрд рублей). Экспорт зерна снизился с 6 млн до 4 млн т в месяц. Крупнейший терминал Kernel в Черноморске Украина остановила сама. Порты - это разом валютная выручка, канал военных поставок и точка входа импортных ГСМ. Демонтируется целиком.



Отдельно - информационная рамка. Раньше Минобороны формулировало сухо: "Поражены объекты ВПК и ТЭК". Теперь - поименные списки с расшифровкой продукции: "Поставщик компонентов для "Нептуна-МД", "Грома-2", FP-7 и FP-9". Чтобы уже ни у кого не было сомнений.



Очевидно, с течением войны растут не только наши военные производственные мощности, но и разведывательные возможности вместе с агентурной сетью в украинском ВПК. Потому что уничтожаемые нами цели - это не склады под открытым небом. Чтобы их вскрыть, нужен свой человек внутри. И то, что таких людей в Незалежной все больше, говорит о настроениях в украинском обществе. Которое все труднее удерживать в информационной рамке победных реляций единого телемарафона.



