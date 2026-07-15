 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 16.07.2026
13:46  Jornada: элиты и руководство США ведут Американскую империю к краху
12:44  МВФ направляет пенсионную реформу в Узбекистане, - Виктория Панфилова
11:41  СП: Как Египет променял русские Су-35 на западные "игрушки для парадов"
04:56  Дистанционная "распаковка" Украины, - Александр Коц
02:45  Может ли Америка покинуть НАТО? - Валентин Катасонов
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 15 июля
Среда, 15.07.2026
22:42  НГ: Турки требуют защитить Гагаузию
14:19  Эффект Бората или ловушка стереотипов: почему Центральная Азия на дне мирового рейтинга
13:40  Треть молодежи Узбекистана не учится и не работает. Зато не прочь устроиться в России, - Александр Шустов
10:41  МТК "Север – Юг": будет ли аравийское продолжение? - Алексей Чичкин
06:00  Второе открытое письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, - Низами Мамедов
00:05  ВС РФ обходят украинскую оборону под Сумами по берегу реки Псел - итоговая сводка Readovka за 14 июля
Вторник, 14.07.2026
23:39  ТРАСЕКА и Срединный коридор: что с ними происходит и каковы перспективы? - Илья Захаркин
20:48  У Казахстана с Китаем товарооборот больше, чем с Россией и ЕС
14:49  Это конец. Теперь Украина получит от США все, что хотела, - Антон Трофимов
05:16  "Мягкая сила" Пекина: зачем Китай обучает страны Центральной Азии преодолению бедности
04:43  Верховный суд Узбекистана обновил перечень запрещенных экстремистских источников и материалов (список)
02:14  КНДР не откажется от ракетно-ядерного щита, - Анатолий Кошкин
01:26  ЧМ-2026: Атака под чужим флагом, или как Англия готовится к полуфиналу с Аргентиной
00:05  ВС РФ окружают группировку врага на северо-востоке Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 13 июля
Понедельник, 13.07.2026
22:04  НГ: Узбекистан выводит госактивы на глобальный рынок
16:12  Никарагуа впустит на свою территорию военных КНР
15:08  Большая квартира: какие параметры важны для комфортной семейной жизни
06:51  Запад как обезьяна с гранатой: спровоцированные конфликты на Украине и в Иране сделали мир опаснее
05:07  Кадровые назначения в Туркменистане 10 июля 2026
03:14  В Кыргызстане на один год введен мораторий на повышение отдельных тарифов и иных платежей для населения
01:30  S&P повысило кредитный рейтинг "Навоийуран" до уровня "BB"
00:05  ВС РФ приступили к расчленению Добропольского оборонительного района – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 12.07.2026
20:58  Turkmen Serdar: В Туркменистане умеют хранить секреты, особенно кадровых перестановок
16:45  СП: СВО распространяется на Африку
15:32  Таджикская модель миростроительства: "Вода - Климат - Мир"
11:08  10 самых важных дат истории Андижана, - П.В.Густерин
01:50  Агрессия "коалиции Эпштейна" против Евразии: США нанесли удар по "Новому шелковому пути" и МТК "Север - Юг"
Суббота, 11.07.2026
22:37  Парад триколора в Ла-Манше: Тройка русских танкеров с флагом и гимном устроила показательный проход по британским водам
19:18  Китай готовится к принятию судьбоносного решения, - Александр Каменов
18:14  Запад стремится влиять на внутриполитические процессы в Центральной Азии, - Рустам Масалиев
11:10  Шавкат Мирзиеев подписал закон о создании Ташкентского международного финансового центра
00:05  ВС РФ готовятся к рывку на Дружковку – итоговая сводка Readovka за 10 июля
Пятница, 10.07.2026
19:37  Китай впервые успешно вернул первую ступень многоразовой ракеты-носителя (видео)
13:12  Полтава 10 июля: День победы русской армии над шведами
11:43  Искушение "трубой" по-туркменски, - Сергей Кожемякин
04:43  Китайский юань может стать новой резервной валютой для Казахстана
03:35  Исповедь экс-директора ЦРУ – конец биологических проектов США или завуалированная угроза? - Злата Симаш
02:27  Эмомали Рахмон взял под личный контроль ускорение строительства Таджикского металлургического комбината в Согде
01:52  Амантур Юн: "Если не выиграл, ты - ничтожество". История художника из Бишкека
01:12  Всемирный банк об устойчивом характере экономического роста Китая
00:05  ВС РФ приступили к расчленению Добропольского оборонительного района ВСУ – итоговая сводка Readovka за 9 июля
Четверг, 09.07.2026
22:56  НГ: Визит Мирзиеева в Белоруссию показал, что две страны делают ставку на промышленную кооперацию
14:33  Цифровой Шелковый путь в Центральной Азии: от взаимосвязанности к общему цифровому будущему
13:32  Почему Эрдоган подарил лидерам НАТО боевые пистолеты с патронами только после саммита?
10:49  Саммит НАТО в Анкаре: зачем Эрдоган улыбается Трампу? - Юрий Мавашев
04:01  Kursiv: Казахстанцы не хотят видеть блогеров и артистов в Курултае
01:38  Этнографические рассказы. Кустанайский край в старых книгах, - Мурат Тюлеев
00:05  Русские войска преодолели одну из полос обороны ВСУ к востоку от Боровой – итоговая сводка Readovka за 8 июля
Среда, 08.07.2026
19:49  Британские судьи МФЦА в Казахстане признали, что превысили свои полномочия в попытке нагадить "Газпрому"
16:01  Токаев получил право избраться в 2029 году на новый первый срок, - Данияр Ашимбаев
15:50  Украина атаковала американский танкер в Черном море
15:04  Китай решительно накажет сепаратистские силы, выступающие за "независимость Тайваня"
14:54  В Таджикистане система защиты от телефонных мошенников отклоняет 4 из 5 международных звонков
13:18  Президент Узбекистана обозначил приоритеты сотрудничества с американской компанией "BlackRock"
04:25  В Ташкенте проходит I Международный форум исламской цивилизации
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
СП: Как Египет променял русские Су-35 на западные "игрушки для парадов"
11:41 16.07.2026

Запоздалое прозрение: Египет променял русские Су-35 на западные "игрушки для парадов" - и теперь плачет
Поставленные египтянам в больших количествах F-16 и "Рафали" напрочь лишены элементарных боевых возможностей

Виталий Орлов
15 июля 2026

"Наша собственная трусость нам очень дорого обошлась. Из-за того, что мы отказались от Су-35, считающихся одними из самых эффективных истребителей современности, мы остались практически без боевой авиации", - именно в такой достаточно нелицеприятной форме египетские СМИ оценили сегодняшнее состояние Военно-воздушных сил Египта, кстати, являющихся крупнейшими на Африканском континенте.

И здесь уместным и даже логичным будет вопрос: "Что заставило официальный Каир столь беспощадно раскритиковать французские „Dassault Rafale" и определить в категорию „летающего хлама" американские F-16 „Fighting Falcon"?"

Первой и основной причиной столь смелых действий египтян стала взрывоопасная ситуация, сложившаяся в регионе в настоящее время и требующая от них четкой и достаточно жесткой позиции.

И первым шагом в этом направлении стала затянувшаяся на долгие десять лет "легализация" своих лучших систем противовоздушной обороны - российских зенитных ракетных систем С-300ВМ "Антей-2500".

Данная демонстрация была включена в программу торжественных мероприятий, посвященных открытию нового здания штаба Стратегического командования ВС Египта.

Эти комплексы были поставлены в Египет в далеком уже в 2016 году, однако, оказавшийся под прессом жесточайшего давления со стороны Вашингтона, Каир не только тщательно скрывал, но и категорически отрицал саму возможность подобной сделки. Так же как и Турция в ситуации с российскими С-400 "Триумф", египтяне не решались даже активировать свои "Антей-2500".

И вот теперь, в присутствии высшего руководства страны и командования Вооруженных сил были продемонстрированы не только С-300ВМ, но и другие системы вооружений российского производства, до сих пор вызывающие бессильное бешенство со стороны Белого дома.

Этот показ приобретенной у Российской Федерации боевой техники можно позиционировать в качестве своеобразного политического заявления о приверженности официального Каира стратегии диверсификации военно-технического сотрудничества.

Египтяне, не желающие зависеть от какого-либо единственного поставщика вооружений, закупают оружие у многих стран, в числе которых США, Российская Федерация, Германия, Франция, Южная Корея и т. д., сохраняя свободу выбора и соблюдая оптимальный баланс. А с учетом последних событий на Ближнем Востоке именно такая политика выглядит наиболее прагматичной.

Многочисленные наблюдатели коллективного пока еще Запада не преминули назвать военный показ Египта вызывающим демаршем, поскольку предпочитающие держать в "технологической узде" так называемых "союзников второго сорта" американцы зорко следят за тем, чтобы те не получили вооружение, способное нанести существенный вред главному союзнику США - Израилю.

Именно так произошло с более чем двумя сотнями американских "Боевых соколов", начало поставок которых Египту датируется 1980-м годом, в рамках инициативы "Вектор мира". Как выяснилось, даже название этого проекта носило смысл скрытой иронии, поскольку для боевых действий F-16 "Fighting Falcon" оказались неприспособленными, что, собственно, и дало повод для сарказма.

Американский производитель так основательно потрудился над искусственным и весьма глубоким "даунгрейдом" (ухудшением) его боевого потенциала, что острословы назвали его "самым миролюбивым истребителем".

Египетский вариант "Боевого сокола" получил сильно урезанное по техническим характеристикам бортовое электронное оборудование и целый перечень "невозможностей": неспособность нести высокоточные вооружения, наносить удары по наземным целям, вести активный воздушный бой плюс невозможность (ввиду отсутствия соответствующей аппаратуры) ведения радиоэлектронного противодействия.

Наивные египтяне попытались, причем, неоднократно, призвать Соединенные Штаты к модернизации поставленных ими истребителей, однако всякий раз ответом был не только отказ в категорично жесткой форме, но и тотальный запрет на поиск любых альтернативных решений.

В результате в Военно-воздушных силах Египта, обладающих пятым по численности парком американских "Боевых соколов", за последними прочно закрепилось прозвище "летающий хлам".

Вы спросите: "Как же так? F-16 - вполне себе серьезная боевая машина, кстати, до сих пор находящаяся на вооружении не только стран-участниц Североатлантического альянса, но и Военно-воздушных сил армии Соединенных Штатов, к тому же, не утратившая спроса на мировом рынке вооружений".

Все так! Но, F-16 ВВС США и "Боевой сокол" ВВС Египта - это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Последние есть ничто иное, как игрушки для проведения воздушных парадов, поскольку все летно-технические характеристики египетского истребителя максимально занижены, причем еще на стадии его производства.

Более того, Каир остался за бортом поставок эффективного ракетного вооружения к нему, равно как авионики и РЛС. Но и этого "гегемону" показалось мало.

Представители Белого дома и Пентагона поставили в жесточайшие рамки ограничений область боевого применения F-16.

Таким образом, двести двадцать четыре египетских "Боевых сокола" составили истребительное крыло, боевые возможности которого уступают потенциалам военно-воздушных сил всех своих соседей по региону.

К тому же взлет любого из истребителей (даже для защиты собственного воздушного пространства) невозможен без участия в данном процессе профильных специалистов из США.

По этой причине истребительная авиация Египта уже к началу двухтысячных годов деградировала до уровня небоеспособности.

Плюс постоянные срывы поставок и откровенный саботаж. Проще говоря, нам продемонстрировали высший пилотаж в области маркетологического мошенничества.

Втюхать откровенное барахло "союзнику" это - полдела, важно изловчиться и использовать его в качестве инструмента неприкрытого геополитического шантажа.

А что же французские истребители "Dassault Rafale"? Ведь достаточно продолжительное время Каир чуть ли не взахлеб их расхваливал, называя "прекрасной альтернативой российским истребителям Су-35СЭ поколения 4++", шестьдесят единиц которых египтяне отказались приобретать, испугавшись гнева дядюшки Сэма.

Вот что по этому поводу говорит египетское военное издание "Маджаллат ад-Дифаа": "Наши "Рафали" в этом плане мало чем отличаются от наших же F-16.

Версии, находящиеся на вооружении наших ВВС, неспособны нести новейшие дальнобойные ракеты MBDA "Meteor".

С них сняты терминалы сетецентрической защищенной связи натовского стандарта, а система "SPECTRA" не демонстрирует даже 50% тех оборонительных возможностей, что присутствуют у оригинальных французских истребителей.

Процесс интеграции крылатых ракет SCALP столкнулся с практически нерешаемыми проблемами, созданными американским запретом на поставки целого ряда комплектующих.

Наша собственная трусость лишила нас нормальных самолетов, оставив нам баснословно дорогие имитаторы боевых машин".

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1784191260


Новости Казахстана
- По поручению Президента дорогу "Алматы – Қаскелен" расширят до восьми полос
- В 2025 году республиканский бюджет недополучил 730 млрд тенге налогов: итоги аудита ВАП
- Чем запомнились алматинские мэры
- Кадровые перестановки
- Новая академическая семитомная история Казахстана рекомендована к публикации
- Нурлыбек Налибаев провел совещание по вопросам развития химической промышленности
- АО "КазТрансОйл" сообщило о возобновлении Батумским нефтяным терминалом перевалки авиационного керосина
- Международная спецоперация по пресечению деятельности транснациональной ОПГ проведена на территории трех стран
- Рабочий график главы государства
- Работа Правительства сконцентрирована на эффективном использовании потенциала в отраслях экономики - Олжас Бектенов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  