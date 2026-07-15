СП: Как Египет променял русские Су-35 на западные "игрушки для парадов"

11:41 16.07.2026

Запоздалое прозрение: Египет променял русские Су-35 на западные "игрушки для парадов" - и теперь плачет

Поставленные египтянам в больших количествах F-16 и "Рафали" напрочь лишены элементарных боевых возможностей



Виталий Орлов

15 июля 2026



"Наша собственная трусость нам очень дорого обошлась. Из-за того, что мы отказались от Су-35, считающихся одними из самых эффективных истребителей современности, мы остались практически без боевой авиации", - именно в такой достаточно нелицеприятной форме египетские СМИ оценили сегодняшнее состояние Военно-воздушных сил Египта, кстати, являющихся крупнейшими на Африканском континенте.



И здесь уместным и даже логичным будет вопрос: "Что заставило официальный Каир столь беспощадно раскритиковать французские „Dassault Rafale" и определить в категорию „летающего хлама" американские F-16 „Fighting Falcon"?"



Первой и основной причиной столь смелых действий египтян стала взрывоопасная ситуация, сложившаяся в регионе в настоящее время и требующая от них четкой и достаточно жесткой позиции.



И первым шагом в этом направлении стала затянувшаяся на долгие десять лет "легализация" своих лучших систем противовоздушной обороны - российских зенитных ракетных систем С-300ВМ "Антей-2500".



Данная демонстрация была включена в программу торжественных мероприятий, посвященных открытию нового здания штаба Стратегического командования ВС Египта.



Эти комплексы были поставлены в Египет в далеком уже в 2016 году, однако, оказавшийся под прессом жесточайшего давления со стороны Вашингтона, Каир не только тщательно скрывал, но и категорически отрицал саму возможность подобной сделки. Так же как и Турция в ситуации с российскими С-400 "Триумф", египтяне не решались даже активировать свои "Антей-2500".



И вот теперь, в присутствии высшего руководства страны и командования Вооруженных сил были продемонстрированы не только С-300ВМ, но и другие системы вооружений российского производства, до сих пор вызывающие бессильное бешенство со стороны Белого дома.



Этот показ приобретенной у Российской Федерации боевой техники можно позиционировать в качестве своеобразного политического заявления о приверженности официального Каира стратегии диверсификации военно-технического сотрудничества.



Египтяне, не желающие зависеть от какого-либо единственного поставщика вооружений, закупают оружие у многих стран, в числе которых США, Российская Федерация, Германия, Франция, Южная Корея и т. д., сохраняя свободу выбора и соблюдая оптимальный баланс. А с учетом последних событий на Ближнем Востоке именно такая политика выглядит наиболее прагматичной.



Многочисленные наблюдатели коллективного пока еще Запада не преминули назвать военный показ Египта вызывающим демаршем, поскольку предпочитающие держать в "технологической узде" так называемых "союзников второго сорта" американцы зорко следят за тем, чтобы те не получили вооружение, способное нанести существенный вред главному союзнику США - Израилю.



Именно так произошло с более чем двумя сотнями американских "Боевых соколов", начало поставок которых Египту датируется 1980-м годом, в рамках инициативы "Вектор мира". Как выяснилось, даже название этого проекта носило смысл скрытой иронии, поскольку для боевых действий F-16 "Fighting Falcon" оказались неприспособленными, что, собственно, и дало повод для сарказма.



Американский производитель так основательно потрудился над искусственным и весьма глубоким "даунгрейдом" (ухудшением) его боевого потенциала, что острословы назвали его "самым миролюбивым истребителем".



Египетский вариант "Боевого сокола" получил сильно урезанное по техническим характеристикам бортовое электронное оборудование и целый перечень "невозможностей": неспособность нести высокоточные вооружения, наносить удары по наземным целям, вести активный воздушный бой плюс невозможность (ввиду отсутствия соответствующей аппаратуры) ведения радиоэлектронного противодействия.



Наивные египтяне попытались, причем, неоднократно, призвать Соединенные Штаты к модернизации поставленных ими истребителей, однако всякий раз ответом был не только отказ в категорично жесткой форме, но и тотальный запрет на поиск любых альтернативных решений.



В результате в Военно-воздушных силах Египта, обладающих пятым по численности парком американских "Боевых соколов", за последними прочно закрепилось прозвище "летающий хлам".



Вы спросите: "Как же так? F-16 - вполне себе серьезная боевая машина, кстати, до сих пор находящаяся на вооружении не только стран-участниц Североатлантического альянса, но и Военно-воздушных сил армии Соединенных Штатов, к тому же, не утратившая спроса на мировом рынке вооружений".



Все так! Но, F-16 ВВС США и "Боевой сокол" ВВС Египта - это, как говорят в Одессе, две большие разницы.



Последние есть ничто иное, как игрушки для проведения воздушных парадов, поскольку все летно-технические характеристики египетского истребителя максимально занижены, причем еще на стадии его производства.



Более того, Каир остался за бортом поставок эффективного ракетного вооружения к нему, равно как авионики и РЛС. Но и этого "гегемону" показалось мало.



Представители Белого дома и Пентагона поставили в жесточайшие рамки ограничений область боевого применения F-16.



Таким образом, двести двадцать четыре египетских "Боевых сокола" составили истребительное крыло, боевые возможности которого уступают потенциалам военно-воздушных сил всех своих соседей по региону.



К тому же взлет любого из истребителей (даже для защиты собственного воздушного пространства) невозможен без участия в данном процессе профильных специалистов из США.



По этой причине истребительная авиация Египта уже к началу двухтысячных годов деградировала до уровня небоеспособности.



Плюс постоянные срывы поставок и откровенный саботаж. Проще говоря, нам продемонстрировали высший пилотаж в области маркетологического мошенничества.



Втюхать откровенное барахло "союзнику" это - полдела, важно изловчиться и использовать его в качестве инструмента неприкрытого геополитического шантажа.



А что же французские истребители "Dassault Rafale"? Ведь достаточно продолжительное время Каир чуть ли не взахлеб их расхваливал, называя "прекрасной альтернативой российским истребителям Су-35СЭ поколения 4++", шестьдесят единиц которых египтяне отказались приобретать, испугавшись гнева дядюшки Сэма.



Вот что по этому поводу говорит египетское военное издание "Маджаллат ад-Дифаа": "Наши "Рафали" в этом плане мало чем отличаются от наших же F-16.



Версии, находящиеся на вооружении наших ВВС, неспособны нести новейшие дальнобойные ракеты MBDA "Meteor".



С них сняты терминалы сетецентрической защищенной связи натовского стандарта, а система "SPECTRA" не демонстрирует даже 50% тех оборонительных возможностей, что присутствуют у оригинальных французских истребителей.



Процесс интеграции крылатых ракет SCALP столкнулся с практически нерешаемыми проблемами, созданными американским запретом на поставки целого ряда комплектующих.



Наша собственная трусость лишила нас нормальных самолетов, оставив нам баснословно дорогие имитаторы боевых машин".