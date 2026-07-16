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Jornada: элиты и руководство США ведут Американскую империю к краху
13:46 16.07.2026

Гангрена
Jornada: элиты и руководство США ведут Американскую империю к краху

Американская империя разрушается, чему свидетельствует конфликт США и Ирана, пишет Jornada. Колоссальный госдолг, коррумпированность правящих элит, угасание гегемонии доллара и упадок промышленности снижают эффективность военного потенциала страны.

Хосе Бланко (José Blanco)
La Jornada, Мексика
16 июля 2026

Империи не сдаются, они сгнивают. Они не вечны. И у нас редко есть возможность наблюдать, как империя американцев разрушается, пусть и сохраняет пока что огромную военную силу. Но она ей не помогает. Гангрена прогрессирует и разъедает пораженное ею тело. Симптомами этой гангрены являются Трамп, Марко Рубио, Пит Хегсет, Джей Ди Вэнс, Кристи Ноэм, Раселл Воут, Илон Маск, Питер Тиль, Ларри Пейдж, Марк Цукерберг, Билл Гейтс и множество подобных им.

Коррумпированность правящих элит, отсутствие новых идей, экономические кризисы, которые приводят к тяжелому положению населения - признаки разложения американской империи. И этой судьбы ей не избежать: за двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь. А империи страстно желают охватывать все больше и больше территорий, народа, богатств.

Римская империя распалась, имея огромную инфляцию, растущие военные расходы и потребность во все большем количестве рабов. Эту мощную державу ослабил раскол между Восточной и Западной Империями, а также гражданские войны и дворцовые интриги в борьбе за власть.

Испанская империя окончила существование финансовым банкротством, безудержной инфляцией, вызванной награбленными богатствами в южноамериканских колониях. Злую шутку с ней сыграла и ее заинтересованность в участии в войнах, например, в Тридцатилетней войне. Конфликты истощили испанскую казну. Кроме того, экономика Испанской империи была паразитической: она не развивала собственное производство и полагалась на бесконечный поток золота и серебра из колоний. В конце концов, Испания лишилась золотой жилы: колонии обрели независимость.

Британская империя закончила свое существование в результате двух мировых войн, приведших ее к полному краху. Повлияло и движение за независимость колоний, в том числе Индии. Британская империя угасала, а на арену тем временем вышли новые мощные державы - Соединенные Штаты и СССР. Они были радикально против старого колониализма. Но Британская империя не прекращала попыток захватить лучшие территории. Она стала управлять почти четвертью планеты. Это достаточно безумное притязание для такого истощенного маленького островка, как Великобритания.

Американская империя пошла еще дальше. После распада СССР США поверили, что с помощью экономических и финансовых структур, поддерживаемых долларом, они смогут добиться абсолютного господства над всем миром. Американцы верили, что с помощью мощных вооруженных сил смогут подчинить своей воле всех несогласных. Они думали, что культура Голливуда и ее влияние на мировую индустрию будут господствовать вечно. И они были совершенно не правы.

Все больше людей на всех континентах начали презирать идеологию Голливуда. Бомбы, военные корабли, подводные лодки, самолеты - все эти атрибуты скоро станут просто металлоломом. Первым серьезным проявлением этой тенденции распада стал безнадежный конфликт США с Ираном. Дорогостоящие бомбы совершенно негодны. Бюджет на военные нужды только увеличивается и все сильнее влияет на внутренний долг страны.

Деньги - решающий фактор в формировании государства. На них держатся все государственные и правовые структуры. Валюта империи становится центральной в сфере международной торговли. Следовательно, она обладает значительной ролью в геополитической игре. Британский фунт оставался международной валютой еще долгие годы после апогея развития Великобритании. Подобная ситуация может произойти и с долларом.

В 1974 году США и Саудовская Аравия заключили соглашение, по которому нефть стали продавать на международном рынке только в долларах. Это соглашение действовало 50 лет и создало "супердоллар", поэтому арабская сторона больше не возобновляла этот договор. Мощь доллара пошла на спад, усиленная недоверием международного сообщества к казначейским облигациям США. Это произошло в том числе и из-за государственного долга США, равного 122,5 % ВВП. Промышленность, превратившая США в крупнейшую экономику мира, сейчас находится в тяжелом состоянии. Добавочная стоимость продуктов, производимых промышленностью, в процентах от ВВП снижается. В 50-е годы на долю промышленного сектора приходилось от 21 до 28% ВВП. Сегодня же эти цифры снизились до 9.5%.

На фоне этого растет и процветает Китай. Ему принадлежит более трети мирового промышленного производства. Блистающие чистотой и современной инфраструктурой китайские города резко контрастируют с грязью и упадком американских городов. К примеру, Шэньчжэнь - центр производства передовых технологических инноваций. Город может похвастаться Северной железнодорожной станцией и потрясающим метрополитеном, напоминающим космическую станцию. Тем временем в метрополитене Нью-Йорка, самого важного города США, грязь и омерзительный запах.

И чтобы возродить угасающее существование, США вознамерились уничтожить коммунизм. То есть, бороться с тем, чего и так нет. Марко Рубио отличился тем, что убирал сторонников левых, потому что они "дьявол во плоти". Это ужасно.

Источник - ИноСМИ
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