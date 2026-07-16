Махалля должна стать центром доверия, опоры и возможностей для людей

19:50 16.07.2026 Махалля должна стать центром доверия, опоры и возможностей для людей

16.07.2026



Под председательством Президента Шавката Мирзиеева состоялось видеоселекторное совещание по вопросам создания новой среды в махаллях и организации деятельности "махаллинской семерки" по-новому.



Глава нашего государства отметил, что в этом году на улучшение инфраструктуры, создание условий для людей и предпринимателей районам в среднем выделено по 250 миллиардов сумов, а махаллям – по 5,5 миллиарда сумов.



В результате расширения полномочий хокимов районов и председателей махаллей в сфере поступлений объем дополнительных доходов, остающихся на местах, увеличился почти в 2 раза. В среднем в районах осталось дополнительно по 22 миллиарда сумов, а в бюджеты махаллей поступило в среднем по 150-200 миллионов сумов.



– Проще говоря, для решения вопросов на местах и у хокима, и у председателя махалли, и в целом у каждого представителя "семерки" есть ресурсы и полномочия. Не хватает только ответственности и инициативности, – сказал Президент нашей страны.



Анализ показывает, что в отдельных махаллях проблемы своевременно не решаются. Только в этом году через Народные приемные поступило более 200 обращений от каждой из 87 махаллей.



Кроме того, несмотря на то что в текущем году в рамках программы "Инициативный бюджет" было выделено 7,5 триллиона сумов, в 2 136 махаллях ни один проект не стал победителем. За шесть месяцев банками было выделено 18,5 триллиона сумов ресурсов на малые проекты, реализовано 110 тысяч микропроектов, обеспечена занятость 259 тысяч человек. Однако в 47 махаллях запущено всего по 2 микропроекта.



Критике подверглась низкая вовлеченность малообеспеченных семей в проекты в отдельных районах, а также то, что в 32 махаллях, где проживают 960 малообеспеченных семей, ни один нуждающийся человек не был трудоустроен на постоянную работу. Также отмечено, что в 883 махаллях банкиры не проводили подворовые обходы для проработки проектов и не встречались с предпринимателями.



По этой причине с начала года освобождены от должности 152 руководителя, не организовавших работу в махаллях должным образом, еще к 700 применены дисциплинарные меры.



На совещании подробно обсуждены вопросы предупреждения преступности в махаллях, решения проблем населения и повышения ответственности "семерки".



Глава нашего государства подчеркнул, что махалля должна стать для людей настоящим центром доверия, опоры и возможностей.



Недавно был подписан указ Президента по эффективной организации управления махаллей. В соответствии с ним председатель махалли должен превратиться из лица, фиксирующего социальные проблемы, в "экономического заказчика" своей территории.



Теперь каждый председатель махалли будет формировать экономический и социальный заказ своей территории. При этом проблема будет точно просчитываться, будет готовиться проект и ставиться задача перед ответственными организациями. Председателям махаллей также будут переданы полномочия по выставлению на аукцион земельных участков для строительства частных детских садов, школ, клиник и спортивных объектов.



Глава государства подчеркнул, что председатель махалли должен проявлять инициативу в проектах, направленных на решение социальных проблем, обеспечение чистоты и увеличение доходов.



На такие проекты "махаллинским семеркам" будут выделяться гранты по 10 миллионов сумов. Для этих целей будет сформирован ресурс в размере 240 миллиардов сумов.



Председатель махалли должен стать настоящим менеджером своей территории. Он будет утверждать недельные и месячные планы работы помощника хокима, женской активистки, лидера молодежи, социального работника, инспектора профилактики, налогового инспектора и махаллинского банкира, ставить перед ними конкретные задачи и спрашивать за их исполнение.



Для методической поддержки деятельности "семерки" и внедрения научного подхода к проблемам в махаллях будет создан Национальный институт развития махалли. Он будет обучать представителей "семерки" и разрабатывать научные решения по актуальным вопросам махаллей.



На совещании также было определено, что стиль работы махаллинских банкиров будет кардинально изменен. Теперь банки должны выявлять "точки роста" каждой махалли, находить инициативных людей и увеличивать число доходных проектов. Отныне за одним махаллинским банкиром будет закрепляться не более трех махаллей.



Махаллинские банкиры будут работать с клиентами банков на своей территории, определять рабочие места и предъявляемые к ним требования. Для обучения безработных этим профессиям они будут направлять заявки в отдел занятости и трудоустраивать тех, кто завершил обучение.



В этом году для проектов семейного предпринимательства дополнительно выделено 2 триллиона сумов льготных ресурсов. Для махаллей со сложной социально-экономической ситуацией кредитная ставка снижена с 17,5 процента до 12 процентов. Теперь махаллинские банкиры смогут использовать этот ресурс для найденных ими проектов.



Государственные банки будут работать над специализацией махаллей, созданием совместно с компаниями "Агро-стар" цепочки "выращивание – переработка – хранение – упаковка – реализация". Поставлена задача в течение месяца начать работу в 1 тысяче махаллей и реализовать в каждой махалле не менее 3 "локомотивных" проектов.



По укреплению бюджетов махаллей также выдвинуты новые инициативы. Теперь 5 процентов земельного налога и налога на имущество, поступающих от нежилых объектов в махалле, также будут направляться самой махалле. Благодаря этому в распоряжении махаллей ежегодно будет оставаться еще 400 миллиардов сумов.



В течение года 200 махаллей, показавших лучшие результаты по регистрации предпринимателей, созданию новых рабочих мест, уровню поступлений и выявлению дополнительной налоговой базы, получат по 2 миллиарда сумов вознаграждения.



В целом за счет новых инициатив поступления в бюджеты махаллей в этом году достигнут 1 триллиона 600 миллиардов сумов, а со следующего года – 2 триллионов сумов.



2026 год в нашей стране объявлен Годом развития махалли и возвышения общества. В связи с этим подчеркнуто, что результаты реформ во всех сферах должны прежде всего проявляться в махалле и настроении людей.



В этом году 35-летие независимости нашей Родины будет широко отмечаться под благородной идеей "Единой Родиной, единым народом мы построим новую жизнь, новое будущее!". Для проведения самого великого и дорогого праздника в махаллях в приподнятом духе объявлен "Месячник благоустройства и милосердия в махаллях".



Для организации работ по благоустройству в махаллях будет создан республиканский штаб во главе с Премьер-министром, территориальные штабы возглавят хокимы. Подчеркнуто, что эта работа должна стать не месячной акцией, а круглогодично действующим общенациональным движением.



Для поощрения труда по итогам года будут учреждены номинации "Самая ухоженная квартира" в многоквартирных домах, "Самый благоустроенный двор" в махалле, "Самая благоустроенная улица" на территории, "Самая образцовая махалля" в районе и области.



Квартирам в многоквартирных домах, победившим в конкурсе, будут предоставлены льготы по налогу на имущество, а частным домовладениям – по земельному налогу. "Махаллинская семерка", создавшая хороший опыт, будет поощрена, а ее методы работы будут показаны другим территориям в качестве образца.



– Махалля – самое близкое к народу звено управления. Повседневные вопросы людей должны решаться здесь, на месте, без лишней волокиты, – сказал Президент.



Сейчас через "семерку" предоставляется около 100 услуг. Теперь все государственные услуги будут поэтапно переводиться на уровень махалли.



На совещании также обсуждены вопросы расширения масштабов социальной помощи в махаллях. Критике подвергнуты случаи необоснованного отказа во включении в социальный реестр или искусственного исключения из него.



В результате нуждающиеся семьи не могут пользоваться такими гарантированными услугами, как получение социальной помощи, устройство детей в детский сад и кружки. В 184 махаллях за один месяц были необоснованно отклонены все 2 тысячи поступивших заявлений. По этой причине с начала года количество обращений к Президенту по вопросу включения в реестр увеличилось в 1,5 раза – с 30 тысяч до 46 тысяч.



Генеральной прокуратуре поручено строго контролировать правильное ведение социального реестра. До конца года поставлена задача перевести на уровень махалли 25 видов услуг, включая раннее выявление инвалидности, адаптацию жилья и размещение в социальном жилье.



В течение трех месяцев в 250 махаллях будут организованы дневной и надомный уход, а также дома "Мадад" для лиц с деменцией и интеллектуальными нарушениями, в 75 махаллях запустят программу "Фаол хает" для пожилых людей, нуждающихся в уходе, а также создадут центры поддержки для детей, оставшихся без присмотра и пострадавших от насилия.



Отмечено, что созданная в махаллях система сдерживания преступности дает результаты. Из 1 162 махаллей со сложной криминогенной обстановкой за последние три года в 571 в этом году не было совершено ни одного преступления.



В частности, в некоторых махаллях "красной" категории преступления не совершались благодаря установке видеокамер, созданию безопасных улиц и дорожек, оказанию психологической помощи семьям, адресной работе с нуждающимися, безработными и склонными к преступности слоями населения.



Совместно с научными организациями, ответственными за сдерживание преступности, будет разработана методика на основе опыта образцовых махаллей. В течение года инспекторы профилактики махаллей "красной" и "желтой" категорий будут обучаться по этой методике непосредственно на местах.



В ходе совещания заслушаны доклады ответственных лиц, состоялся диалог с представителями махаллей. Источник - President.uz

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