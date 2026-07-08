ВС РФ начали охват Ореховской группировки ВСУ с флангов - итоговая сводка Readovka за 16 июля

00:05 17.07.2026 ВС РФ начали прощупывать оборону ВСУ на флангах Орехова – итоговая сводка Readovka за 16 июля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 16 июля в разрезе СВО. Русские войска решили навязать ВСУ свое видение хода боев на Запорожском направлении. Редакция Readovka рассмотрела ситуацию вокруг очередного политического кризиса на Украине из-за смены состава кабинета министров.







"Малые клещи"



7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВС РФ продолжает бои в самом Степногорске и в его окрестностях. В северной части города сохраняется присутствие противника, но какие-либо активные действия, за исключением попыток заводить штурмовые группы в Плавни со стороны села Приморское, не предпринимает, а его пехота при попытках "заскочить" в населенный пункт систематически уничтожается.



Юго-восточнее Степногорска нашим десантникам удалось добиться значительных результатов. Пространства севернее сельской полосы Степовое – Малые Щербаки – Щербаки зачищены от противника. Предпосылки к возвращению под наш контроль группы сел, расположенных южнее реки Конка, сформированы. В этот раз подразделения ВС РФ действуют немного по другому сценарию. Известно, что украинское командование перебросило значительную часть сил со Степногорского участка на усиление состава обороны, выстроенной по реке Верхняя Терса к северо-востоку от Орехова. Речь идет о попытках сдерживания 36-й гв. ОА ВС РФ и не допустить ее выхода на коммуникации Ореховской группировки ВСУ.



С учетом того, что Степногорский сектор снова стал "обделенным младшим ребенком" для украинского командования, противник перешел к реализации оборонительной операции, подразумевающей удержание двух главных рубежей обороны. Первый пролегает через село Приморское, а также через север Степногорска и сельскую агломерацию южнее течения реки Конка. Второй оборонительный рубеж проходит от устья Конки и далее по реке, переходя в полевой укрепрайон на подступах к селу Камышеваха и трассе Н-08 – единственному маршруту, по которому снабжается Орехов. Генеральная задача оборонительной операции ВСУ – не допустить сближения ВС РФ со вторым оборонительным рубежом, чтобы трасса Н-08 была пригодной для проезда транспорта хотя бы условно. Эту задачу неприятель решает тем, что цепляется за позиции на первом рубеже и постоянно пытается заводить силы в Плавни, отвлекая 7-ю гв. ДШД. Грубо говоря, концепция оборонительной операции противника выстроена на основании убежденности, что наши десантники вновь будут давить в направлении шоссе Н-08.



Но наше командование думает иначе. Передовые подразделения ВС РФ начали движение из села Щербаковка вдоль трассы Т-08-12, ведущей непосредственно в Орехов между селами Новоалександровка и Новопавловка. В Новоалександровке в южной части села находятся бойцы ВС РФ, фронт там статичен довольно давно. Удар с фланга в состоянии обвалить оборону ВСУ там и открыть дорогу на Орехов с запада. Важно и то, что восточнее Орехова силы 5-й гв. ОА ВС РФ заняли Новоселовку и далее, вероятнее всего, намерены идти в направлении села Омельник и брать под прямой огневой контроль трассу Т-04-08. Уже сейчас неприятель не может ей пользоваться, фронт расположен менее чем в 10 км. Но замысел ВС РФ в другом – речь идет о "малых клещах". 5-я армия формирует их восточную половину, десантники 7-й гв. ДШД начали оформлять западную. Таким образом, ВСУ, сосредоточившись на попытках пресечь смыкания "больших клещей", рискуют пропустить формирование "малых клещей".



Смерть постучится в каждую квартиру



Во многих регионах Украины прошли митинги против отставки министра обороны Федорова, на место которого должен прийти текущий глава МВД Клименко. Народные сборы состоялись в Киеве, Полтаве, Луцке, Львове, Одессе, Днепропетровске, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове, Запорожье и Кривом Роге. Кроме того, в украинских соцсетях тональность призывов к народному волеизъявлению показывает и резкое негативное отношение к Зеленскому персонально – "потужному боневтiку пора втiкать".



Очевидно, что это митинги не только в поддержку Федорова. Всех протестующих можно разделить на две "фракции". Первая и ведущая – это "интернет-активисты", в том числе причастные к деятельности ЦИПсО, вторые – это те, кто отлично осознает, что последует за назначением Клименко. Местные прекрасно знают, что с момента, когда министерство обороны возглавит он, темпы и характер мобилизации будут настолько дикими, что останется только выть. Речь идет о том, что крайне высока вероятность "сращивания" ТЦК и полиции. То есть "людоловы" с очень ограниченными правами получат непосредственную возможность вместе с полицией или же как ее "структурное подразделение" проникать в жилище, где прописан человек, находящийся в базе уклонистов. Таким образом, принцип "мой дом – моя крепость", который был надежным укрытием нежелающих умирать в интересах режима, перестанет работать. По потенциальному замыслу Банковой, фактическое расширение мобилизации без нужды снижать возрастной порог может как решить вопрос временного преодоления дефицита людей в армии, так и не провоцировать более существенные волнения из-за снижения возраста мобилизации. На Украине очень много людей, которые безвылазно сидят по квартирам, которым еду носят родственники, или они сами, крайне рискуя, "перебежками до магазина" пополняют запасы еды и прочего для продолжения существования. Число таких "затворников", которых Банковая очень хотела бы видеть в ТЦК, может варьироваться, но их могут быть сотни тысяч. Еще в январе 2026 года сообщалось, что в розыске по базам ТЦК находится более чем 2 млн человек. Сколько из них составляют "затворники" по квартирам или частным домовладениям, сколько уклоняются иными методами, сколько из них нелегально перешло границу – неизвестно. Но что можно сказать с уверенностью: Клименко поставлена задача преодолеть барьер, ограничивающий возможности "людоловов" охотиться на людей на частной территории.



Есть в этой истории и интрига. Нардеп рады Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовал список нового потенциального состава кабмина, который сегодня представят Раде. Но в перечне нет кандидатов на пост глав МИД и министерства обороны. Их кандидатуры вносятся президентом персонально, согласно процедуре. В связи с острым народным недовольством Зеленский может "сдать назад". В качестве альтернативы у него на пост главы МО есть и текущий глава ОП – Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Но вот загвоздка: он, пока не уволится из армии, формально еще находится на службе без какой-либо должности и по закону не имеет права на место министра обороны. Но увольнение из армии ради этого поста не самая большая проблема для Буданова. Если он займет эту позицию, которая на Украине является синонимом скорой отставки, то все проблемы в армии будут ассоциироваться с его именем. Это похороны рейтингов Буданова и, соответственно, его шансов на грядущих президентских выборах. Проще говоря – Буданов своим статусом формально находящегося на действительной военной службе просто застраховал себя от пагубного для перспективной карьеры назначения. В этой связи стоит предположить, что Зеленский, пользуясь правом персонального внесения имен кандидатов на эти министерские посты, может и сохранить Федорова, но перед ним будут поставлены жесткие условия.



Период торга



Условия, которые может поставить Зеленский перед Федоровым, могут касаться строгого запрета "лезть" в вопросы кадров на постах главкома ВСУ и начальника генерального штаба. Украинский радикал Корчинский (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскрыл проблему в своем выступлении.



"Федоров, к сожалению, пошел на интриги против Сырского, и связанные с ним люди раздували, тиражировали и организовывали скандалы, связанные со штурмовыми войсками и всем, что касается Сырского. И президент был вынужден выбирать между Сырским и Федоровым, он выбрал Сырского. Но будем надеяться, что Федоров все-таки продолжит работать", – сказал Корчинский.



Сам Федоров подтвердил, что у него с Сырским был конфликт из-за того, что министр обороны предлагал снять самого главкома и НГШ Гнатова с должностей. Но, как заявил Федоров, сам Сырский и был инициатором интриг.



"По факту он поставил ультиматум. Вместо того, чтобы придумать, как ассиметрично победить Россию, он придумал, как расколоть страну", – сказал Федоров.



Стоит обратить внимание еще на одну вещь. Стихийные митинги против отставки Федорова крайне похожи на те, что были во время попытки Зеленского ограничить полномочия антикоррупционной структуры НАБУ и подчинить генпрокуратуре САП (специальная антикоррупционная прокуратура) год назад. Демонстрации были организованы спонсорами режима Зеленского, чтобы приструнить свою креатуру. Как тогда, так и сейчас сходства заключаются в сроках, численности и возрастной категории митингующих. В прошлом результат был достигнут быстро – НАБУ и САП сохранили свои полномочия и независимость от генпрокуратуры.



И сейчас есть основания полагать, что исход этих "быстро состряпанных" митингов будет аналогичен. Первый сигнал – Клименко отказался от должности, о чем сообщил ряд источников. Есть и второй сигнал – Федоров поддержал протесты, а самого Федорова поддержал глава объединенных сил ВСУ (орган военного управления) Драпатый. Таким образом, принцип разыгрывания "народного военного трибуна" может выстрелить, альтернативы оказались несостоятельны. Одна не может занимать должность по закону, вторая сама отказалась.



Есть высокая вероятность, что Федорова снова назначат на пост. Но Зеленский, уже второй раз пошедший на попятную по итогу митингов, едва ли станет снимать Сырского с должности. Это будет распиской в полной несостоятельности, если волной протестов, причем без эксцессов и перехода на столкновения с полицией, требования демонстрантов удовлетворяются в полном объеме. Кроме того, этим Федоров показал, что он является не соратником Зеленского, а его конкурентом. В таких обстоятельствах сохранение Сырского на посту главкома для украинского лидера – уже острая нужда. Ему это необходимо просто ради сохранения лица.



Но последовавшая по итогу митингов пресс-конференция Зеленского внесла сумятицу в ситуацию. Из его слов стало понятно, что либо сообщение об отказе Клименко от поста министра обороны – вброс, либо Зеленский просто не в курсе. Он также констатировал, что между Федоровым и Сырским были разногласия и, более того, министерство непосредственно с военными работало лишь при посредничестве Зеленского, самостоятельно решать проблемы они не могли, а хозяину Банковой нужно обратное. Таким образом, возможность возврата Федорова на пост ставится под сомнение. Но, так или иначе, ситуация показала, что "пауки в банке" уживаться не могут, а политические и кадровые кризисы – естественные спутники украинского режима.



Вчера, 15 июля, редакция рассмотрела изменения состава сил противника на разных участках фронта. Источник - Readovka

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