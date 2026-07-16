Казахстанец спровоцировал скандал откровениями о жизни с тремя женами

01:23 17.07.2026

16 июля 2026



В Казнете разгорается скандал вокруг публикаций мужчины, который открыто демонстрирует свою семейную жизнь сразу с тремя супругами. Пользователи Сети спорят о законности и этичности подобных союзов в светском государстве. Kursiv LifeStyle рассказывает, почему откровения казахстанца вызвали реакцию общественности.



Бауыржан Бакытжанулы превратил свой блог в площадку для популяризации полигамии. Он регулярно публикует видео и фотографии с несколькими женщинами, с которыми ведет совместный быт. Их лица на кадрах скрыты.



"Мы живем, работаем, воспитываем детей и несем ответственность за свой выбор. Остальное каждый вправе оценивать по-своему", – написал блогер, добавив, что его семья "точно не делает этот мир хуже".



Мужчина заявил, что не намерен скрывать свой семейный статус, поскольку считает тайные союзы проявлением трусости. По его мнению, за мужчину, который боится афишировать свои отношения, не стоит выходить замуж.



"Они – не только украшение моей жизни. Они – ее спокойствие. Каждая из них разная. Со своим характером, своими мечтами, своими переживаниями. Я благодарен Аллаху за женщин, которые умеют любить, поддерживать и вдохновлять", – пишет Бакытжанулы под одним из видео.



Его публикации вызвали шквал критики и споры среди пользователей. Казнет разделился на два лагеря.



Многие комментаторы напомнили, что Казахстан является светской республикой, где многоженство официально запрещено, и потребовали от правоохранительных органов отреагировать на контент. Пользователи выразили мнение, что подобные публикации "выворачивают наизнанку институт семьи" и ущемляют права женщин под прикрытием религии.



Некоторые мужчины поддержали Бакытжанулы, одобряя его образ жизни и смелость. Они благодарят супругу мужчины за мудрость и покорность и желают их союзу семейного благополучия.



"Одна микрофлора", "Машаллах брат! Главное, вы счастливы", "Меня бесит эта пропаганда о многоженстве", – пишут пользователи.



Несмотря на массовые отметки официальных аккаунтов правоохранительных органов под публикациями Бакытжанулы, полиция и представители министерств пока не дали правовую оценку его действиям.



Ранее Kursiv LifeStyle писал о том, что казахстанские блогеры Айтуган Галымов и Асем, более известная в соцсетях под ником Erkewoka, уже вторую неделю остаются одной из самых обсуждаемых тем в казахоязычном сегменте соцсетей. После церемонии "сырга салу" с новой избранницей, несмотря на наличие официальной супруги и детей у Галымова, вокруг пары разгорелись споры о допустимости многоженства.