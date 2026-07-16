НГ: К природным бедствиям в Центральной Азии могут добавиться техногенные катастрофы

11:58 17.07.2026

К природным бедствиям в Центральной Азии могут добавиться техногенные катастрофы

Чрезвычайные происшествия дешевле предотвратить, чем ликвидировать последствия



Андрей Васильевич Захватов

эксперт по Центральной Азии.

16.07.2026



В Бишкеке прошла встреча экспертов по восстановлению ландшафтов из всех пяти стран Центральной Азии. На встрече отмечалось, что природные катастрофы наносят региону ежегодный ущерб на 10 млрд долл. – примерно 1,5 доходной части годового бюджета Таджикистана. Цифра круглая, но ее уже называли в 2020 году, поэтому можно подумать, что за шесть лет в Центральной Азии лучше не стало. Вместе с тем эксперты утверждали, что затраты на ликвидацию последствий катастроф можно сократить в 5 раз (тоже круглая цифра), если уделять внимание экологии региона.



Специалисты называли главные в Центральной Азии опасные природные явления: землетрясения, сели, оползни и пожары, причем сели и оползни происходят обычно в весенне-летний период, когда выпадает максимум осадков. На Кавказе уже поняли, что сели надо пропускать в укрепленных руслах, высаживать на склонах гор леса, террасировать склоны, строить противоселевые сооружения, вести мониторинг обстановки и возводить жилье вне участков прохождения грязекаменных потоков. После трагедии 2023 года, когда оползень практически уничтожил курорт Шови и погибли 32 человека, в Грузии оценили состояние более 4 тыс. домов в 2 тыс. населенных пунктах в зонах вероятных оползней и селей. Бюджет работ, в том числе на создание системы раннего предупреждения, составил 74 млн долл.



Но в Центральной Азии люди гибнут каждый год, и вероятность природных катастроф весьма велика. В Таджикистане, к примеру, в конце 1980-х годов работы по оценке оползневой опасности были начаты в институте "Таджикгипроводхоз", но прекратились из-за гражданской войны начала 90-х. Сегодня работы по предупреждению природных катастроф в регионе проводят локально, и выполнять их такими темпами придется еще много лет, выделяя на это ресурсы бюджетов и гранты.



Наряду с природными бедствиями во всей Центральной Азии сохраняется вероятность техногенных катастроф, в числе которых – возможное разрушение ирригационного туннеля от Нурекского водохранилища в Дангаринскую долину Таджикистана. Основная причина вероятной катастрофы – износ сооружений 14-километрового туннеля, строившегося с середины 1960-х до 1986 года. Подача 100 куб. м воды в секунду в безводную долину по туннелю позволила республике оросить примерно 100 тыс. га земли на территории, где сегодня живут 170 тыс. человек. Масштаб катастрофы, особенно если она случится в поливной сезон, будет огромен – поток беженцев хлынет в благополучные районы Таджикистана и в другие страны. Особую угрозу для изношенного туннеля представляют землетрясения, происходящие в горах.



Дангаринский ирригационный туннель являлся одним из ключевых объектов создаваемого Южно-Таджикского территориально-производственного комплекса (ЮТТПК) – крупного советского проекта по развитию республики. Стоит заметить, что мелиоративное строительство в проекте ЮТТПК до сих пор положительно влияет на экономику республики. Проект Дангаринского туннеля был разработан отделом подземных сооружений московского института "Гидроспецпроект". Проходка туннеля велась с применением горнопроходческого оборудования с двух сторон опытными проходчиками, командированными в Таджикистан со всего Советского Союза. Начатая 60 лет назад, эта работа не имела аналогов в мировой практике гидротехнического строительства. Туннель диаметром больше, чем в московском метро, пробили в скальной породе и в слабых грунтах, и, когда вода была подана в Дангаринскую долину, республика получила возможность резко нарастить производство хлопка-сырца, в котором нуждалось государство.



Несколько десятилетий сооружения входного портала и туннель работали стабильно, но со временем износ подошел к своему пределу. Ремонтные работы возможно проводить лишь в осенне-зимний период, когда вода не подается на орошение, причем завершить работы за один сезон не получится. Для продления срока эксплуатации сооружений был разработан проект первоочередных восстановительных работ. Однако ряд повреждений туннеля, происшедших за минувшие годы, сегодня практически не виден, и они наверняка проявят себя лишь в ходе ремонта, что удлинит сроки ремонта и повысит стоимость работ.



Руководство республики знает об аварийном состоянии туннеля, и ряд подготовительных работ уже проводится, но никакой информации о них в СМИ нет, хотя с каждым годом риск катастрофы повышается. Поэтому экспертам остается только предполагать, что происходит и что будет происходить в Дангаре. Одно из возможных объяснений длительного затишья – отсутствие финансовых ресурсов, что диссонирует с затратами на праздники и фестивали, проводимые в Таджикистане. Вопрос финансирования восстановительных работ туннеля Всемирным банком поднимался еще в 2023 году, и деньги мог бы дать Китай, который выделил большие средства на офисные здания в Душанбе.



Но Китай не посчитал это нужным, и положительное решение было принято только 1 июля 2026 года, когда совет директоров Всемирного банка одобрил выделение средств на модернизацию ирригационных систем Таджикистана. Как следует из официальной информации банка, ремонт Дангаринского туннеля будет вестись в рамках проекта SWIM-2, в который Фонд международного развития ОПЕК и Исламский банк развития обязались выделить по 50 млн долл. на финансирование инфраструктурных работ.



По всей вероятности, руководство Таджикистана вздохнуло спокойно: деньги пообещали дать, и в случае форс-мажора можно будет говорить о длительном ожидании финансирования. Остается надеяться, что первый транш на первоочередные работы выделят уже в этом году, однако финансирование будет поэтапным и все работы будут завершены не ранее 2030 года. Тем не менее благодаря внешней финансовой поддержке появилась надежда, что многолетняя проблема Дангаринской долины будет решена.