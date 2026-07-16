Чего добьются США в попытке контролировать Персидский залив? - Юрий Мавашев

12:02 17.07.2026

Чего добьются США в попытке контролировать Персидский залив?

Очередная военная эскалация на Ближнем Востоке – всерьез и надолго



16.07.2026 | Юрий МАВАШЕВ



Иран и США интенсифицируют взаимные обстрелы в ходе длящейся вот уже неделю очередной эскалации, практически похоронившей, как мы и предполагали, эфемерный Меморандум о взаимопонимании, заключенный при посредничестве Пакистана в прошлом месяце. Накануне, 15 июля, американцы предприняли две крупные волны авиаударов за один день, в основном по целям вблизи побережья на юге Ирана, ответившего ракетными ударами и атаками беспилотников по военным базам США в соседних странах, в том числе по недавно расширенной авиабазе в Иордании. В качестве одного из последующих шагов в Тегеране дают понять, что могут подтолкнуть повстанцев из йеменского движения "Ансар Алла" к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива в устье Красного моря, что неизбежно скажется и на стабильности перевозок через Суэцкий канал. Если верить источникам агентства Reuters, Иран уже приказал хуситам сделать это, в случае если Белый дом попытается реализовать свои угрозы ударов по иранской инфраструктуре.



Похоже, США всерьез намерены расширить рамки конфликта с Ираном, перейдя к тотальному и взаимному уничтожению, которое неизбежно коснется торговой и транспортной карты региона. На днях глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что в скором времени Вашингтон нанесет "очень сильные" удары по Ирану и не исключил ликвидацию нынешнего иранского руководства.



"Подходящей целью" для атаки может стать подземный ядерный объект Pickaxe Mountain, добавил президент США. "Сегодня вечером мы сильно ударим по ним, и завтра мы ударим по ним сильно – и они ничего с этим поделать не смогут. У них ничего нет. У них ничего нет, кроме больших ртов... Я узнал их, и они просто безумны", – сказал он радиоведущему Хью Хьюуитту.



Более того, на днях Трамп заявил, что Соединенные Штаты станут "хранителями" стратегически важного водного пути – Ормузского пролива, вновь введут блокаду иранского судоходства и будут добиваться возмещения расходов, эквивалентных 20% от всех грузов, проходящих через пролив.



Хотя глава иранской дипломатии еще 28 июня предупредил, что любая попытка судоходства обойти предпочтительный маршрут через Ормузский пролив "усилит напряженность" на Ближнем Востоке. Интересно, что если раньше президент США Дональд Трамп в течение нескольких месяцев осуждал попытки Ирана монетизировать свой контроль над Ормузским проливом, то теперь он все чаще продвигает план, который выглядит поразительно похожим.



Между тем вопрос о технической реализации задумки Трампа остается открытым. Хотя и Тегеран, и Белый дом, казалось бы, выдвигают конкурирующие концепции в отношении Ормузского пролива, на выходе они могут привести к одному и тому же результату в виде необходимости вносить платежи за использование водного пути независимо от того, кто контролирует его. Такая перспектива вызовет беспокойство у государств Персидского залива, судоходных компаний и правительств по всему миру.



Что особенно важно, Трамп добавил, что "из соображений СПРАВЕДЛИВОСТИ" Соединенным Штатам будет "возмещено 20% от стоимости всех перевезенных грузов" для покрытия расходов на обеспечение безопасности водного пути. Симптоматично при этом, что он не счел нужным предоставить какие-либо подробности о том, как этот механизм будет реализован на практике.



Напомним, Трамп уже выдвигал подобную идею ранее. В июне заявил, что после истечения 60-дневного временного соглашения о прекращении огня никаких сборов взиматься не будет, за исключением случаев, когда они будут "введены Соединенными Штатами Америки и от их имени, если соглашение не будет завершено, за услуги, оказанные в качестве "ангела-хранителя" странам Ближнего Востока в целях возмещения прошлых, настоящих и будущих расходов".



Трамп ранее также утверждал, что Ормузский пролив будет якобы "навсегда бесплатным", несмотря на то что он рассматривал возможность создания совместного управления с Ираном для введения платы за проход по этому водному пути – идею, которую он выдвинул в апреле. Последнее же заявление Белого дома появилось на фоне развала рамок перемирия в ходе более широкой борьбы за будущее управление водным путем.



После старта фактической блокады Ормуза в течение нескольких месяцев на фоне начала агрессии "коалиции Эпштейна" в феврале Иран стремится создать систему разрешений и сборов для судов, следующих через пролив, одновременно оказывая давление на Оман с целью побудить к сотрудничеству. В мае Иран создал Управление по Персидскому заливу для утверждения транзита и сбора платы за проход.



Международные заинтересованные стороны тем временем последовательно отвергают эти попытки. Так, 10 июля руководящий совет Международной морской организации призвал страны не признавать попытки Ирана установить односторонний контроль над судоходством через пролив. В последние дни Иран объявил о повторном закрытии Ормузского пролива, а министр иностранных дел Аббас Арагчи обвинил Вашингтон в нарушении мирного соглашения, заключенного в прошлом месяце.



Тегеран заявил, что судам по-прежнему потребуется разрешение на проход через пролив, и указал, что нормальное судоходство возобновится только после окончания военных операций США, а также ведет переговоры с соседним Оманом о механизме регулирования морского движения. В этой позиции, безусловно, есть своя логика. Действительно, до полномасштабной агрессии против Ирана никто даже не заикался о введении платы или компенсации за проход через артерию, значение которой для международной морской торговли сложно переоценить.



В то же время предложение Трампа о 20-процентной компенсации поднимает многие из тех же юридических и практических вопросов, которые возникли в связи с попытками Ирана монетизировать контроль над движением через Ормузский пролив. В отличие от Суэцкого или Панамского каналов, морской маршрут в Персидском заливе не является искусственным водным путем, контролируемым какой-либо одной страной.



Не стоит забывать, что речь идет о международном проливе, регулируемом давно сложившимися принципами транзитного прохода, которые в целом не подразумевают и не предусматривают возможность взимания платы с судов кем-либо из игроков просто за осуществление права на судоходство. Хотя ни Соединенные Штаты, ни Иран не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, большинство морских держав считают эти правила отражением обычного международного права.



Из этого следует, что США также не в состоянии предложить жизнеспособную, а главное легитимную систему управления Ормузским проливом. Соответственно, можно предположить, что все чаще те или иные игроки в регионе будут предлагать альтернативные маршруты поставок товаров, и прежде всего энергоресурсов, на мировой рынок, как это уже имеет место в случае с трансграничным проектом ССГАПЗ Gulf Railway.



Вашингтон же, предлагая миру взимание платы за проход, фактически изолирует себя не только от Ирана, но и от своих действующих и потенциальных партнеров, которые явно не заинтересованы играть по продиктованным в Белом доме правилам.