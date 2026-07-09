ВС РФ приближаются к аэродрому Краматорск – итоговая сводка Readovka за 17 июля

00:05 18.07.2026 ВС РФ приближаются к аэродрому Краматорск – итоговая сводка Readovka за 17 июля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 17 июля в разрезе СВО. Русские войска находятся менее чем в 8 км от Краматорска. Кроме того, мы рассмотрели протесты против отставки экс-министра обороны Украины Федорова как организованную властями страны провокацию с целью выявления нелояльных военных и чиновников. В незалежной произошли очередные вопиющие случаи беззакония, показывающие, что украинский режим является попросту бандитской диктатурой.







Куй железо, пока горячо



Части 3-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ активизировались в южном секторе Славянско-Краматорского направления. 85-я отдельная мотострелковая бригада сумела овладеть селом Васютинское ударом со стороны Тихоновки. Это достижение не просто гарантировало устойчивость оперативного выступа, образовавшегося с занятием соседней Малиновки в конце июня, оно обозначило "наступательный балкон" для дальнейшего движения в направлении Краматорска. До аэродрома Краматорск из района села Васютинское нашим войскам осталось преодолеть всего 5 км.



В секторе против частей 3-й гв. ОА стоят подразделения 22-й ОМБр, 30-й ОМБр, которых поддерживают силы 3-й отдельной бригады ГПСУ (бывший 3-й погранотряд ГПСУ). Зона ответственности этой группировки противника включает в себя все западные подступы к Краматорску, то есть превышает 10 км. Формально этих сил достаточно, но степень укомплектованности украинских частей говорит о том, что на бумаге все приемлемо, а по факту все куда сложнее.



Можно предположить, что задача наших войск в секторе состоит в том, чтобы как можно ближе сблизиться с Краматорском и преодолеть как можно большее количество узлов обороны неприятеля, которые впоследствии уже встанут на службу нашим бойцам. Это делается не просто так. Известно, что ВСУ ныне активно пытаются "тасовать" силы, перекидывая части с участка на участок в соответствии с актуальными оперативными нуждами. То есть, пока силы и возможности противника на Славянско-Краматорском направлении недостаточны для полноценного насыщения всех полевых укреплений на внешних обводах Славянско-Краматорской агломерации, этим надо пользоваться. Потому что, когда ВСУ смогут их кем-то "заселить", ситуация осложнится. Иными словами – ковать железо надо, пока горячо. Как бы ВС РФ ни осложняли неприятелю отвод сил с юга Харьковской области или из района Красного Лимана, что-то противнику высвобождать удается, медлить с вопросом сближения с указанными городами нельзя.



Кроме того, сближение сил 3-й армии ВС РФ с Краматорском также формально означает нарастание угрозы прорыва в город. Это обстоятельство требует от командования ВСУ существенно усилить состав обороны в секторе. Неприятель располагает резервом в виде подразделений 3-й сводной бригады специального назначения "Корд" (сформирована на базе одноименного корпуса оперативно-внезапного действия нацполиции Украины). Но эти силы "заточены" на ведение штурмовых боев в городе, использовать их для решения общевойсковых задач противник будет едва ли. Эта часть предназначена сугубо как "козырная карта" гарнизонов ВСУ в городах Славянско-Краматорской агломерации.



Это означает, что неприятелю, пока его боевые порядки на подступах к Краматорску разряжены, придется задействовать силы с соседних участков. А это уже означает, что там части ВС РФ смогут начать давить на противника и сближаться с городами агломерации. Таким образом, получается, что ВСУ на неопределенный срок вынуждены гоняться за решением сиюминутных задач по принципу "пожарного реагирования" без шансов решить главную проблему: не допустить общего сближения русских войск со Славянском и Краматорском.



"Нелояльный, выйди вон" или "лампа для мух"



На Украине вторые сутки проходят массовые протесты против отставки уже бывшего министра обороны Федорова. На его место исполняющим обязанности назначен Евгений Хмара, до этого исполнявший обязанности руководителя СБУ.



Для начала стоит объяснить мотив Банковой делать ставку именно на Хмару. Прежде всего, он специализировался на спецоперациях (ему приписывают руководство операцией "Паутина" летом прошлого года с массовой атакой по аэродромам РФ в глубоком тылу). Таким образом, Хмара является не специалистом "старой закалки", а вполне себе полноценным конкурентом Федорова за право именоваться "хайтек-военным министром" с непосредственным опытом и пониманием военных вопросов, чего не хватало Федорову. Банковая этим надеется преодолеть прежнюю пропасть, сформировавшуюся между министерством обороны, а также непосредственно высшими органами войскового управления и их руководителями. Но главное может крыться даже не в этом. СБУ – это "цепная собака" украинского режима, на которой стоит вся власть Зеленского. Тандем предельно лояльных президенту нового министра обороны Хмары и главкома ВСУ Сырского видится Банковой усилением позиций режима в армии. Не стоит забывать и то, что Хмара, пребывая на должности врио руководителя СБУ, уже отметился информационно-психологической операцией, направленной против командующего 3-го "азовского" армейского корпуса ВСУ ("Азов" – организация признана террористической в России и запрещена) Билецкого (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Тогда, разыграв мнимую подготовку к ликвидации Билецкого и демонстративное ее пресечение с точным указанием планировавшегося метода устранения, Хмара четко дал понять командиру армейского "Азова", что лучше не делать глупостей. Таким образом, украинский режим пошел по пути максимального усиления собственной защиты от главной угрозы – своих же вооруженных сил, которых активно "окучивают" "азовцы".



Но на этом операция по отстройке обновленного контура защиты режима не закончилась. Вчерашний день показал, что политтехнологам удалось создать качественную и комплексную картину "турбулентности" на отдельно взятом участке украинской властной вертикали. Грамотно выстроенный поток событий и новостной повестки вокруг митингов в поддержку Федорова потенциально ставил задачу спровоцировать на бунты нелояльных Сырскому военных, а равно и Зеленскому проявить себя. И себя проявил командующий Объединенными силами ВСУ (орган военного управления, который отвечает за координацию войсковых группировок в рамках тех или иных операций), генерал с говорящей фамилией Драпатый. Как говорится, "попался". Клюнувший на провокацию генерал в скором времени может быть уволен из армии или понижен в должности.



А то, что митинги в поддержку Федорова идут уже вторые сутки, когда кадровые вопросы уже решились, может говорить о том, что операция "лампочка для мух" продолжается. Наличие Драпатого в "колоде" Федорова, выступившего против Сырского, может спровоцировать кого-то еще из списка высокопоставленных украинских военных к присоединению к буйному экс-министру. Текущая потеря парламентской фракции "Слуга народа" в виде отказа от мандата нардепа Потураева – тоже результат, но "маловат улов". Стоит предположить, что изначально эта операция ставила задачу не просто найти "вшивых". Ее целью были главари "Азова", но они, по всей видимости, поняли, что это все "оперетка" и проявлять себя не просто никак нельзя, нужно сделать вид, что ничего вообще не происходит. Ответ на вопрос о роли Драпатого покажут его карьерные перспективы: сохранение поста будет означать, что провокатором был и он, а если уволят или понизят, значит, все-таки он попался. Что же касается митингов – сейчас нет никаких признаков того, что они перерастут во что-то более серьезное.



Диктатура дикарей



На фоне главных новостей последних двух суток как бы "потерялись" якобы менее значительные, но на самом деле крайне знаковые новости. Начнем с начала.



Накануне вышло расследование издания "Слiдство Iнфо" касательно ужасных условий службы в уже "легендарном" 425-м ОШП ВСУ. Издание привело рассказ самовольно оставившего часть Аркадия Кукшина, который сумел бежать из лагеря подготовки в Сумской области, преодолеть минное поле, которое окружало полигон, и уйти от погони по стрельбой.



"Выхожу по минам, бегу по лесу, примерно в 7 утра выхожу в деревню, натыкаюсь на патруль "Скалы" [название 425-го ОШП – прим. ред.], они начинают по мне стрелять. Меня дважды ранили. Я бежал по полям, лесам, болотам, чудом от них убежал, я в ах*ре [шоке – прим. ред.]. Они готовы были меня застрелить, чтобы я не сбежал", – приводит издание слова Кукшина.



Со СМИ пообщался и инструктор, который проводит обучения новобранцев для 425-го ОШП. Он сообщил, что пытки и издевательства над военнослужащими активно практикуются с 2024 года. В частности, на одном из полигонов в Харьковской области, где указанная часть готовила солдат, мобилизованному, который неправильно держал оружие, брат начальника полигона прикладом выбил глаз, впоследствии этот инцидент был оформлен как несчастный случай при работе с боеприпасами.



Второй новостью, которую "закрыли собой" митинги, стал еще один вопиющий случай. Омбудсмен Лубинец сообщил, что женщину-адвоката, которая пришла к своему клиенту оказать юридическую помощь, избили в одном из ТЦК в Харькове. По итогу этого варварства юрист стала инвалидом.



Оба новостных сюжета ярко демонстрируют то, что Украина превратилась в безумную территорию с лагерным режимом и бандитским стилем управления. Это все указывает на то, что власть в незалежной – это не что иное, как оккупационная администрация, а местные кадровые военные и их добровольные помощники – это "полицаи" с характерной для них жестокостью к своим же соплеменникам. Минирование окрестностей лагерей подготовки остро напоминает минирование подходов к "крестьянским коммунам" в Камбодже времен диктатуры красных кхмеров. В обоих случаях мотивы изуверов одинаковые: никто не должен сбежать живым. А избиение женщины в госучреждении, да еще и адвоката, – это уже что-то из истории латиноамериканских картельных диктатур.



Вчера, 16 июля, главным событием дня стали успехи ВС РФ на Запорожском направлении. Источник - Readovka

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