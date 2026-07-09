Службу безопасности Президента Узбекистана возглавил Рустам Джураев

11:44 18.07.2026

Рустам Джураев возглавил Государственную службу безопасности президента Узбекистана

В Узбекистане назначен новый председатель Государственной службы безопасности Президента.



ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. Рустам Мирзаевич Джураев назначен новым председателем Государственной службы безопасности Президента Узбекистана, сообщила пресс-служба главы государства.



В руководстве Государственной службы безопасности Президента Республики Узбекистан произошли кадровые изменения. Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиеев.



Также Рустаму Джураеву присвоено специальное звание генерал-лейтенанта.



До назначения он занимал должность первого заместителя министра внутренних дел - начальника Департамента общественной безопасности МВД. До января 2026 года руководил Национальной гвардией Узбекистана.



Алишер Усманов освобожден от должности председателя Государственной службы безопасности Президента, которую он занимал с декабря 2020 года.