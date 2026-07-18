|Председателем Горно-Бадахшанской автономной области назначен Шарифхон Сафарзода
20:23 18.07.2026
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении Мирзонабота А.Х. от должности председателя Горно-Бадахшанской автономной области
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Освободить Мирзонабота Алишера Худоберди от должности председателя Горно-Бадахшанской автономной области в связи со смертью.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
18 июля 2026 года
№1194
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении Сафарзода Ш.Н. председателем Горно-Бадахшанской автономной области
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить Сафарзода Шарифхона Нурахмада председателем Горно-Бадахшанской автономной области.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
18 июля 2026 года
№1195