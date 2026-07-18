 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 18.07.2026
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20:23  Председателем Горно-Бадахшанской автономной области назначен Шарифхон Сафарзода
11:44  Службу безопасности Президента Узбекистана возглавил Рустам Джураев
00:05  ВС РФ приближаются к аэродрому Краматорск – итоговая сводка Readovka за 17 июля
Пятница, 17.07.2026
13:05  Срединный коридор: коллективный Запад закрепляется на берегах Каспия, - Рустам Масалиев
12:02  Чего добьются США в попытке контролировать Персидский залив? - Юрий Мавашев
11:58  НГ: К природным бедствиям в Центральной Азии могут добавиться техногенные катастрофы
01:23  Казахстанец спровоцировал скандал откровениями о жизни с тремя женами
00:05  ВС РФ начали охват Ореховской группировки ВСУ с флангов - итоговая сводка Readovka за 16 июля
Четверг, 16.07.2026
23:28  Тюркский мир под внешним контролем, - Николай Кузьмин
19:50  Махалля должна стать центром доверия, опоры и возможностей для людей
13:46  Jornada: элиты и руководство США ведут Американскую империю к краху
12:44  МВФ направляет пенсионную реформу в Узбекистане, - Виктория Панфилова
11:41  СП: Как Египет променял русские Су-35 на западные "игрушки для парадов"
04:56  Дистанционная "распаковка" Украины, - Александр Коц
02:45  Может ли Америка покинуть НАТО? - Валентин Катасонов
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 15 июля
Среда, 15.07.2026
22:42  НГ: Турки требуют защитить Гагаузию
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10:41  МТК "Север – Юг": будет ли аравийское продолжение? - Алексей Чичкин
06:00  Второе открытое письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, - Низами Мамедов
00:05  ВС РФ обходят украинскую оборону под Сумами по берегу реки Псел - итоговая сводка Readovka за 14 июля
Вторник, 14.07.2026
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20:48  У Казахстана с Китаем товарооборот больше, чем с Россией и ЕС
14:49  Это конец. Теперь Украина получит от США все, что хотела, - Антон Трофимов
05:16  "Мягкая сила" Пекина: зачем Китай обучает страны Центральной Азии преодолению бедности
04:43  Верховный суд Узбекистана обновил перечень запрещенных экстремистских источников и материалов (список)
02:14  КНДР не откажется от ракетно-ядерного щита, - Анатолий Кошкин
01:26  ЧМ-2026: Атака под чужим флагом, или как Англия готовится к полуфиналу с Аргентиной
00:05  ВС РФ окружают группировку врага на северо-востоке Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 13 июля
Понедельник, 13.07.2026
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05:07  Кадровые назначения в Туркменистане 10 июля 2026
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00:05  ВС РФ приступили к расчленению Добропольского оборонительного района – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 12.07.2026
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16:45  СП: СВО распространяется на Африку
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11:08  10 самых важных дат истории Андижана, - П.В.Густерин
01:50  Агрессия "коалиции Эпштейна" против Евразии: США нанесли удар по "Новому шелковому пути" и МТК "Север - Юг"
Суббота, 11.07.2026
22:37  Парад триколора в Ла-Манше: Тройка русских танкеров с флагом и гимном устроила показательный проход по британским водам
19:18  Китай готовится к принятию судьбоносного решения, - Александр Каменов
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11:10  Шавкат Мирзиеев подписал закон о создании Ташкентского международного финансового центра
00:05  ВС РФ готовятся к рывку на Дружковку – итоговая сводка Readovka за 10 июля
Пятница, 10.07.2026
19:37  Китай впервые успешно вернул первую ступень многоразовой ракеты-носителя (видео)
13:12  Полтава 10 июля: День победы русской армии над шведами
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Четверг, 09.07.2026
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Председателем Горно-Бадахшанской автономной области назначен Шарифхон Сафарзода
20:23 18.07.2026

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Об освобождении Мирзонабота А.Х. от должности председателя Горно-Бадахшанской автономной области

В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Освободить Мирзонабота Алишера Худоберди от должности председателя Горно-Бадахшанской автономной области в связи со смертью.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
18 июля 2026 года
№1194

***

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О назначении Сафарзода Ш.Н. председателем Горно-Бадахшанской автономной области

В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить Сафарзода Шарифхона Нурахмада председателем Горно-Бадахшанской автономной области.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
18 июля 2026 года
№1195

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - President.tj
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1784395380


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