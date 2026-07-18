Председателем Горно-Бадахшанской автономной области назначен Шарифхон Сафарзода

20:23 18.07.2026

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Об освобождении Мирзонабота А.Х. от должности председателя Горно-Бадахшанской автономной области



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

Освободить Мирзонабота Алишера Худоберди от должности председателя Горно-Бадахшанской автономной области в связи со смертью.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

18 июля 2026 года

№1194



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УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



О назначении Сафарзода Ш.Н. председателем Горно-Бадахшанской автономной области



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

Назначить Сафарзода Шарифхона Нурахмада председателем Горно-Бадахшанской автономной области.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

18 июля 2026 года

№1195