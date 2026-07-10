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WAIC-2026: Китай консолидирует Глобальный Юг вокруг четырех принципов ИИ Си Цзиньпина
01:00 19.07.2026

В Шанхае открылась Всемирная конференция по искусственному интеллекту-2026

Шанхай, 18 июля /Синьхуа/ -- Всемирная конференция по искусственному интеллекту-2026 /WAIC/ и Конференция высокого уровня по глобальному управлению искусственным интеллектом открылась в пятницу в мегаполисе Шанхай /Восточный Китай/.

Впервые площадь выставок в рамках WAIC превысила 100 тыс. кв. м. В мероприятии принимают участие более 1100 предприятий, свыше 300 образцов продукции будут впервые продемонстрированы на мировом рынке.

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Си Цзиньпин высказал четыре подхода к развитию и управлению искусственным интеллектом

Шанхай, 17 июля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу высказал четыре подхода к развитию и управлению искусственным интеллектом, выступая на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту-2026 и Конференции высокого уровня по глобальному управлению искусственным интеллектом.

Во-первых, придерживаться принципа открытости и всеобщего выигрыша, стимулируя развитие за счет инноваций. Си Цзиньпин подчеркнул важность поощрения открытости, сотрудничества и совместного использования в области открытого исходного кода для содействия технологическим инновациям, развития отрасли и внедрения ИИ в различные сценарии применения.

Во-вторых, повышать осведомленность о рисках, обеспечивая безопасность и управляемость ИИ. Подчеркнув необходимость гарантировать, что ИИ всегда находится под контролем человечества, Си Цзиньпин призвал все стороны совместно противодействовать чрезмерному обобщению концепции национальной безопасности в сфере ИИ, а также попыткам ставить безопасность собственной страны выше безопасности других государств.

В-третьих, поощрять инклюзивность, содействуя взаимному обучению между цивилизациями. По словам Си Цзиньпина, развитие ИИ и его применение не должны размывать или подрывать разнообразие мировых цивилизаций, а также самобытность культур разных стран.

В-четвертых, продвигать солидарность, совершенствуя глобальное управление. Си Цзиньпин отметил, что следует эффективно реализовать важную роль ООН и усиливать сопряжение и координацию стратегий развития ИИ, норм управления этой сферой, а также технических стандартов.

"Нам необходимо развивать широкое международное сотрудничество, оказывать странам Глобального Юга содействие в наращивании их потенциала для преодоления цифрового и интеллектуального разрыва, содействовать устойчивому развитию и не допускать возникновения новой исторической несправедливости в сфере ИИ", - подчеркнул Си Цзиньпин.

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В отчете Китая раскрыты новые глобальные тенденции в области развития ИИ

Шанхай, 18 июля /Синьхуа/ -- В отчете, опубликованном в пятницу в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту-2026 /WAIC/ и Конференции высокого уровня по глобальному управлению искусственным интеллектом, отмечается, что в области развития искусственного интеллекта /ИИ/ во всем мире наблюдаются новые тенденции, касающиеся инфраструктуры, промышленного внедрения крупных моделей и глобального управления.

Глобальная инфраструктура искусственного интеллекта продолжает расширяться, при этом энергоснабжение становится новой переменной, определяющей будущее развитие, говорится в отчете "Глобальный инновационный индекс в области искусственного интеллекта-2026", совместно подготовленном Китайским институтом научно-технической информации и Пекинским университетом.

В сфере промышленного внедрения крупных моделей искусственного интеллекта акцент смещается с универсальных решений на вертикальные приложения, с обучения на вычисления и с точечного внедрения технологий на трансформацию целых бизнес-процессов, при этом предприятия предпочитают значительные инвестиции в крупные активы.

В отчете также отмечается, что существует настоятельная потребность в глобальном управлении ИИ, и что Китай многосторонне содействует глобальному управлению и всеобъемлющему сотрудничеству.

Кроме того, в данном отчете была проведена количественная оценка развития инноваций в сфере ИИ в 46 странах, что отражает общую картину развития ИИ в мире и тенденции его изменений.

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1784412000


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