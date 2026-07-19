ФСК: Пакистан наводит новые торговые мосты в Центральную Азию в обход Афганистана

20:38 19.07.2026

Пакистан наводит новые торговые мосты в Центральную Азию в обход Афганистана

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19.07.2026 | Юрий МАВАШЕВ



Как стало известно, Пакистан запустил альтернативные сухопутные коридоры для торговли со странами Центральной Азии, минуя территорию недружественного ему Афганистана. Сообщается о двух ключевых направлениях: через пограничный переход "Габд – Римдан" с Ираном и через сухой порт Сост на границе с Китаем. Первый автомобильный караван уже успешно доставил замороженное мясо и другие товары из Пакистана в Ташкент и Бишкек по иранскому маршруту. Грузы с продовольствием и бытовыми товарами в апреле были отправлены в Кыргызстан через китайскую границу с использованием международной системы автоперевозок TIR. В свою очередь кыргызские транспортные компании доставляют полезные ископаемые и текстиль на юг по 3300-километровому маршруту Бишкек – Карачи, проходящему в рамках Четырехстороннего соглашения о транзите (Quadrilateral Traffic in Transit Agreement, QTTA). По данным Jerusalem Post, суммарно по новым путям перевезено более 14 тысяч тонн грузов.



Решение об открытии этих логистических каналов было принято после закрытия пакистано-афганской границы осенью 2025 года из-за обострения угроз безопасности. Десятилетиями сухопутный доступ Пакистана к странам Центральной Азии зависел почти исключительно от ведущих в Афганистан погранпереходов Чаман и Торхам. С точки зрения Пакистана эти два "бутылочных горлышка" давали недружественным кабульским властям значительные рычаги влияния в ходе периодических и неизбывных афгано-пакистанских осложнений.



Торговые пути из Пакистана в Центральную Азию через территорию КНР.



