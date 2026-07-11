ВС РФ окружают ВСУ на Харьковщине, обходят оборону под Сумами и приближаются к Краматорску, – Readovka

00:05 20.07.2026

ВС РФ окружают ВСУ на Харьковщине, обходят оборону под Сумами и приближаются к Краматорску – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Марат Быков



СВО



На северо-востоке Харьковской области ВС РФ приступили к операции по окружению украинской группировки силами двух армейских корпусов. На Сумском направлении русские войска нанесли удар в обход укрепленных районов ВСУ по берегу реки Псел и вплотную приблизились к Могрице. На Славянско-Краматорском направлении наши части сблизились с Краматорском, заняв Васютинское. Тем временем на Запорожском направлении ВС РФ начали прощупывать фланги Орехова, формируя "малые клещи" с двух сторон.



