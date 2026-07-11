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ВС РФ окружают ВСУ на Харьковщине, обходят оборону под Сумами и приближаются к Краматорску, – Readovka
00:05 20.07.2026

ВС РФ окружают ВСУ на Харьковщине, обходят оборону под Сумами и приближаются к Краматорску – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

Марат Быков

СВО

На северо-востоке Харьковской области ВС РФ приступили к операции по окружению украинской группировки силами двух армейских корпусов. На Сумском направлении русские войска нанесли удар в обход укрепленных районов ВСУ по берегу реки Псел и вплотную приблизились к Могрице. На Славянско-Краматорском направлении наши части сблизились с Краматорском, заняв Васютинское. Тем временем на Запорожском направлении ВС РФ начали прощупывать фланги Орехова, формируя "малые клещи" с двух сторон.



Харьковское направление

Силы 44-го АК приступили к штурму села Белый Колодезь. Под уверенным контролем ВС РФ уже не менее трети населенного пункта, а к югу от него по берегу реки Польной "северяне" зацепились за окраины примыкающего села Юрченково. Между русскими войсками и группировкой ВСУ на северо-востоке Харьковщины началась своеобразная гонка: пока ВСУ удерживают Белый Колодезь, у неприятеля сохраняется возможность отойти к селу Великий Бурлук через "ворота" – участок дороги Т-21-04, соединяющий Белый Колодезь и Приколотное, за которым обустроена линия полевых укреплений.

Страхует операцию российской армии 14-й АК, который начал активные действия от Охримовки и идет по долине реки Плотвы через Захаровку, Ивановку, Василевку, Благодатное, Нефедовку и Черное, стремясь "крюком" охватить противника и лишить его этих "ворот". Контроль над этой цепью сел сформирует прочный заслон, препятствующий отходу неприятеля со всех территорий к северу и северо-востоку от долины реки.

Таким образом, два корпуса ВС РФ реализуют операцию по окружению группировки ВСУ на северо-востоке Харьковщины: 44-й АК – ведущая скрипка, 14-й – подстраховывает. Неизвестно, какое соединение первым решит задачу, но строгим приоритетом остается недопущение вливания 129-й бригады ТрО, подразделений 71-й ОЕБр, 11-й бригады ГПСУ и 13-й ОБрОН НГУ в состав обороны Великобурлукского укрепрайона.

Сумское направление

810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты ВС РФ после занятия села Запселье в излучине реки Псел не остановилась на достигнутом. Части 21-й ОМБр ВСУ ушли за реку в Великую Рыбицу и окрестности, что открыло морпехам возможность развивать атаку по северному берегу Псела в обход сконцентрированной за рекой обороны неприятеля. Этот маневр позволил занять группу урочищ и изготовиться к штурму села Могрица, за которым у противника нет сплошных полос обороны почти до северо-восточных пригородов Сум, а контроль над селом откроет возможность выйти лесами в тыл украинской оборонительной системы.

Несмотря на то что ВС РФ прорвали оборону ВСУ севернее Сум, овладев Иволжанским, дальнейшая инфильтрация в леса для обхода оставшихся узлов обороны пока преждевременна: позиция наших войск в Иволжанском требует не развития успеха, а удержания достигнутого, поскольку ВС РФ вплотную подошли к крайним узлам укрепрайона – Хотени и Марьино, и сам противник не может сконцентрироваться для попытки вернуть село.

А вот выход ВС РФ к Могрице способен привести все Сумское направление в движение, поскольку у ВСУ нет достаточных сил для длительной обороны этого села. Все резервы стянуты на генеральную линию обороны севернее Сум, и здесь ключевую роль играет банальная арифметика.

Где-то убывает, где-то прибывает

Главком ВСУ Сырский проинспектировал группировку украинских войск на Александровском направлении – так сторона противника называет оперативную зону, простирающуюся от Добропольского оборонительного района до пгт Покровское, – и принял решение о переброске крупных формирований СБС на разные участки. В частности, речь идет о концентрации здесь 20-й и 414-й отдельных бригад беспилотных систем. Причина: критические угрозы для ВСУ на Харьковском, Сумском и Славянско-Краматорском участках: дефицит людей ставит под вопрос не только маневренную оборону, но и масштабные контратаки, а пассивной обороной ситуацию не стабилизировать.

Единственный вариант для противника – забирать силы со второстепенных секторов и бросать на самые горячие, как уже происходит на юге Харьковской области и под Красным Лиманом. В качестве "донора" используются войска на юго-востоке и востоке Днепропетровской области: от пгт Межевая до пгт Покровское и юго-западнее него. 7-й десантно-штурмовой корпус у Просяной и сборная солянка механизированных подразделений ВСУ и частей НГУ могут быть переброшены на другие участки фронта.

В качестве компенсации сектор получает две полноценные бригады СБС. Расчет на то, что перекос в сторону БПЛА даже при остром дефиците пехоты удержит зону в статичном положении. Но дистанция передовых подразделений 29-й гв. ОА до Покровского настолько мала, что без резервов удержать поселок попросту невозможно, и даже насыщение сектора дронами не решает всех проблем, которые стоят перед ВСУ.

Запорожское направление

7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВС РФ продолжает бои в Степногорске, где активность противника сводится к отдельным попыткам заводить штурмовые группы в Плавни со стороны Приморского. Юго-восточнее города десантникам удалось зачистить пространства севернее полосы Степовое – Малые Щербаки – Щербаки, сформировав предпосылки к возвращению под контроль сел южнее реки Конка. Украинское командование при этом перебросило значительную часть сил со Степногорского участка на усиление обороны по реке Верхняя Терса северо-восточнее Орехова, сдерживая 36-ю гв. ОА ВС РФ.

Противник выстраивает оборону по двум рубежам: через Приморское, север Степногорска и агломерацию южнее Конки, а второй – от устья Конки к Камышевахе и трассе Н-08, единственной дороге снабжения Орехова. Неприятель рассчитывает, что ВС РФ вновь будут давить именно в направлении шоссе. Но наше командование думает иначе.

Передовые подразделения ВС РФ двинулись из Щербаковки вдоль трассы Т-08-12 к Орехову между Новоалександровкой и Новопавловкой, а восточнее города части 5-й гв. ОА заняли Новоселовку и продвигаются к Омельнику, беря под огневой контроль трассу Т-04-08. Таким образом формируются "малые клещи": 5-я армия выстраивает восточную половину, 7-я гв. ДШД – западную. Сосредоточившись на попытках пресечь смыкание "больших клещей", ВСУ рискуют пропустить формирование этих малых.

Славянско-Краматорское направление

85-я отдельная мотострелковая бригада ВС РФ овладела селом Васютинское ударом со стороны Тихоновки, закрепив оперативный выступ, образованный занятием Малиновки в конце июня, и обозначив "наступательный балкон" для движения на Краматорск. До одноименного аэродрома из района Васютинского осталось преодолеть всего 5 км, а сами войска находятся менее чем в 8 км от города.

Против частей 3-й гв. ОА действуют 22-я и 30-я ОМБр при поддержке 3-й отдельной бригады ГПСУ, обороняющие более 10 км западных подступов к Краматорску. Формально сил достаточно, но степень укомплектованности украинских частей говорит о том, что на бумаге все приемлемо, а по факту сложнее. Пока противник не насытил все узлы обороны на внешних обводах агломерации силами, которые он вынужден "тасовать" между участками, этим надо пользоваться. Ковать железо, пока горячо.

Резерв ВСУ в лице бригады "Корд" заточен на городские штурмовые бои и вряд ли будет задействован для решения общевойсковых задач, а нарастающая угроза прорыва вынуждает командование снимать силы с соседних участков. А это значит, что там части ВС РФ смогут начать давить и сближаться с городами агломерации, оставляя ВСУ без шансов решить главную проблему.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1784495100


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