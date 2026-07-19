Кошмар для авианосцев США: Китайская гиперзвуковая лавина накрывает океан

01:44 20.07.2026

Кошмар для авианосцев США: Китайская гиперзвуковая лавина накрывает океан. Это "новый класс угроз"

Даже мощнейшие системы американкой ПВО могут оказаться бессильны



Дмитрий Капустин

19 июля 2026



Кто бы мог подумать всего несколько лет назад: гиперзвук перестанет быть предметом научной фантастики и станет реальностью? Китай уже поставил на вооружение все доступные виды гиперзвуковых ракет. Западные аналитики уверены: фактически, теперь современная система ПВО становится бесполезной и ненужной.



Низколетящий гиперзвук - кошмар для флотов



На днях китайские военные инженеры вновь дали о себе знать громкими новостями. Они представили концепцию гиперзвуковой ракеты, летящей буквально в сантиметрах над поверхностью моря.



Китайская Академия наук запустила исследовательскую программу по низколетящему гиперзвуку - такая ракета способна ускользать от радаров и наносить удары с небывалой точностью.



Почему это страшно? Потому что при низком полете радиолокационный горизонт значительно сокращается. Время на обнаружение и решение - минуты, иногда секунды.



Добавьте сюда чрезвычайную маневренность гиперзвука и получается, что противоракетные перехватчики теряют возможность надежно работать. Это новый класс угроз, при котором даже мощнейшие системы ПВО могут оказаться бессильны.



Китай не ограничивается экспериментами в лабораториях. На китайских кораблях уже стоят самые мощные гиперзвуковые вооружения.



YJ-20 - морская гиперзвуковая противокорабельная ракета, запущенная и поставленная на боевую службу. Это серийный продукт, интегрированный в вертикальные пусковые установки китайских сторожевых кораблей и эсминцев. По оценкам западных аналитиков, YJ-20 сочетает в себе маневренность, скорость и дальность - и способен, при удачном попадании, потопить даже авианосец.



CJ-1000 - первый в мире серийный наземный гиперзвуковой крылатый комплекс. У нее большой радиус действия, крейсерские гиперскорости и способность перемещаться в плотных слоях атмосферы.



Не лобовые, а хирургические удары



Китай меняет логику применения силы - от массовых ракетных залпов к точечным ударам. Представьте эскадру кораблей, которые не могут обнаружить на своей РЛС ракету, подлетающую на гиперзвуке в 20−30 метрах над волнами - и вот она, спустя секунды, уже разрывает палубу флагмана.



Как считают западные аналитики, это дает Пекину три ключевых преимущества.



Во-первых, психологическое превосходство: демонстрация возможности "ударить в самое сердце" деморализует противника.



Во-вторых, снижение риска эскалации. Точечные удары по военным целям, проводимые скрытно, лишают оппонента возможности раздувать конфликт до полномасштабной войны…



В-третьих, экономическая эффективность. Забудьте про дорогущее разворачивание авианосцев и постоянное присутствия флота - гиперзвуковые комплексы значительно дешевле в амортизации и более эффективны для решения конкретных задач.



По данным научных публикаций и отчетов, Китай делает огромные вложения в материаловедение и разработку сверхкомпьютеров для гиперзвука. Чтобы совершить революцию в гиперзвуке, китайцы решили сразу несколько важнейших задач.



Они научились создавать обтекатели, которые не развалятся от тепловой нагрузки (а при движении на гиперзвуковых скоростях и температуры запредельные). Были созданы композитные материалы, выдерживающие температуру, при которой плавятся многие сплавы. Кроме того, пришлось наладить работу датчиков и вычислителей в условиях, когда ударная волна и плазма "слепят" традиционные системы наведения.



Американские авианосцы уже не непобедимые



Исторически авианосец - это король моря. Но гиперзвук меняет правила. YJ-20 и низколетящие гиперзвуковые ракеты (которые еще предстоит создать) способны ликвидировать даже такой гигантский корабль одним сверхточным ударом.



Почему это особенно опасно для США, которые имеют самый большой флот авианосцев в мире? Дело в том, что РЛС кораблей имеют ограниченный радиогоризонт на малых высотах. При этом корабельные системы перехвата летящих угроз (ракет, дронов, самолетов), даже самые современные, не предназначены для столь быстрой и маневренной угрозы, как гиперзвук.



Но Китай использует свои разработки стратегически: это инструмент сдерживания, гарантия того, что никто не станет вмешиваться в его внутренние и региональные интересы.



США тоже инвестировали в гиперзвуковые технология десятилетиями, но успехи Китая куда более ощутимы. Секрет, как пишут западные аналитики, - системная координация науки, промышленности и армии. Плюс миллионы инженеров, которые дружно работают над одним большим проектом, не распыляясь на другие.