 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему в Кыргызстане становится жарче
12:06 20.07.2026

Связано ли жаркое лето в Кыргызстане с Эль-Ниньо? Интервью с метеорологом
19.07.2026

В Кыргызстане становится жарче, ледники тают, а летом жители все чаще говорят об аномальной жаре.

Может ли это быть связано с Эль-Ниньо? Насколько сильно изменился климат страны и что будет с водой, энергетикой и сельским хозяйством в ближайшие десятилетия?

Об этом в интервью Sputnik Кыргызстан рассказал научный сотрудник Центральноазиатского института исследований Земли Андрей Подрезов. По его словам, в стране растет число жарких дней, быстрее всего теплеет в отдельных регионах, а в Бишкеке все чаще фиксируются шквалистые ветры.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1784538360


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