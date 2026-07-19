Почему в Кыргызстане становится жарче

12:06 20.07.2026

Связано ли жаркое лето в Кыргызстане с Эль-Ниньо? Интервью с метеорологом

19.07.2026



В Кыргызстане становится жарче, ледники тают, а летом жители все чаще говорят об аномальной жаре.



Может ли это быть связано с Эль-Ниньо? Насколько сильно изменился климат страны и что будет с водой, энергетикой и сельским хозяйством в ближайшие десятилетия?



Об этом в интервью Sputnik Кыргызстан рассказал научный сотрудник Центральноазиатского института исследований Земли Андрей Подрезов. По его словам, в стране растет число жарких дней, быстрее всего теплеет в отдельных регионах, а в Бишкеке все чаще фиксируются шквалистые ветры.



