В МПЦ Sputnik обсудят укрепление межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана

21:46 20.07.2026

Речь пойдет о расширении межрегиональной кооперации, реализации совместных промышленных проектов, укреплении торговых связей и развитии транзитно-транспортного потенциала двух государств.



ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят развитие межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана.



Мероприятие в формате видеомоста Астана – Москва – Ташкент пройдет 21 июля в 12.00 по ташкентскому времени в преддверии первого заседания совета глав регионов двух стран.



Первое заседание совета глав регионов РК и РУз состоится 24 июля этого года в казахстанском городе Актау.



В ходе встречи будут обсуждать вопросы расширения межрегиональной кооперации, реализации совместных промышленных проектов, укрепления торговых связей и развития транзитно-транспортного потенциала двух государств.



Участники:

- в Москве - старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Анна Великая;

- в Астане - директор центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев;

- в Ташкенте - директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиер Эргашев.



