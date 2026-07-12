Русские войска заперли Краснолиманскую группировку ВСУ – итоговая сводка Readovka за 20 июля

00:05 21.07.2026

Краснолиманская группировка ВСУ "заперта" на восточном берегу Северского Донца – итоговая сводка Readovka за 20 июля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 20 июля в разрезе СВО. Русские войска заперли Краснолиманскую группировку ВСУ на восточном берегу Северского Донца – неприятель не может проводить эвакуацию своих сил. На севере Сумской области ожидается потенциальная операция ВС РФ по установлению приграничной зоны безопасности. В сети появились новостные сюжеты, ярко характеризующие противоборствующие стороны.



