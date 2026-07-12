|Русские войска заперли Краснолиманскую группировку ВСУ – итоговая сводка Readovka за 20 июля
00:05 21.07.2026
Краснолиманская группировка ВСУ "заперта" на восточном берегу Северского Донца – итоговая сводка Readovka за 20 июля
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 20 июля в разрезе СВО. Русские войска заперли Краснолиманскую группировку ВСУ на восточном берегу Северского Донца – неприятель не может проводить эвакуацию своих сил. На севере Сумской области ожидается потенциальная операция ВС РФ по установлению приграничной зоны безопасности. В сети появились новостные сюжеты, ярко характеризующие противоборствующие стороны.
Когда ни туда, ни сюда
Прояснилось положение ВС РФ и ВСУ в городе Красный Лиман и его окрестностях. Наши войска постепенно наращивают зону контроля в черте города, но каких-либо стремительных продвижений не наблюдается. В некотором роде ситуация на Краснолиманском направлении характеризуется понятием "оперативная пауза". Такое положение обрисовалось не просто так. Неприятель, хоть и пытается эвакуировать Краснолиманскую группировку своих войск за Северский Донец для ее последующего вливания в оборону северного и северо-восточного сектора Славянско-Краматорского оборонительного района, но быстро этого делать не может. Наведенные переправы уничтожены, а всякая попытка их восстановить пресекается нашими военными. Таким образом, пропускная способность маршрутов, по которым ВСУ уходят за реку, весьма мала, в этих обстоятельствах эвакуация техники и тяжелого вооружения не представляется возможной. Да и пехоте нелегко: активность FPV ВС РФ мешает эвакуации даже налегке. Стоит напомнить, что группировка противника, развернутая в районе Красного Лимана, весьма значительна, она состоит из сил 120 бригады ТрО, 60-й ОМБр, 63-й ОМБр, 33-й ОМБр и других частей.
Таким образом, Краснолиманская группировка ВСУ пребывает в положении "ни туда, ни сюда" из-за невозможности быстро и безопасно провести эвакуацию войск за водную преграду. А выводить силы пешим порядком и переправляться, даже бросая имущество, крайне рискованно, ВС РФ могут смести силы, прикрывающие отход, и устроить побоище отступающему противнику. То есть неприятель вынужден сидеть на месте по укрытиям и обеспечивать удержание ключевых позиций ради сохранения маршрутов отхода.
Ситуация в самом городе без значительных изменений. Неприятель в основном сосредоточен в северо-западной части Красного Лимана. Важно отметить, что в городе некоторое количество гражданских, которые укрываются в районе Свято-Покровского женского монастыря. ВС РФ эту часть города не обстреливают. Противник иногда этим пользуется для вылазок в глубину города, так как крупные площади в городской черте по факту являются серой зоной, где время от времени происходят скоротечные огневые контакты между пехотой противников. В актуальных условиях главные опорные районы, на которых держится вся оборона неприятеля, прежняя. На севере зоны театра боев устойчивость противника обеспечивается его присутствием в селе Дробышево, где каждая канава и подвал превращены в полноценную позицию. Центральный участок фронта Краснолиманской группировки противника опирается на рубежи по северо-западным и южным окраинам города. Южный участок продолжает держаться на селе Старый Караван и прилегающих к нему турбазах.
Эта группировка ВСУ может сидеть в положении "ни назад, ни вперед" еще долгое время. Но это вполне соответствует интересам наших войск. Любой сценарий, кроме полноценного отхода неприятеля за Северский Донец, является приемлемым, так как главная задача – не допустить вливания сил противника в оборону Славянско-Краматорской агломерации.
Озадачить противника
ВСУ активно пребывают в процессе "тасовки" своих войск, реагируя на актуальные требования оперативной обстановки, которая требует от них оставления ряда уже ставших бессмысленными позиций ради высвобождения сил – речь идет о ряде секторов в Харьковской и Днепропетровской областях.
Свободные войска ВСУ нужны для стабилизации положения на Добропольском, Славянско-Краматорском, Харьковском и Сумском направлениях. Однако у ВС РФ есть свое видение того, куда должны направиться часть высвобождаемых сил. В Шосткинском районе Сумщины зафиксирован рост активности артиллерии ВС РФ. А именно – южнее села Середина-Буда наши артиллеристы и операторы БПЛА начали обрабатывать опорные пункты подразделений 5-го погранотряда ГПСУ. Это по всем признакам является подготовкой театра боевых действий к вступлению в дело пехоты. Точно так же наши войска действовали в начале года, когда заходили в Глуховский район Сумщины.
Задача потенциальной атаки на севере области очевидна. Наши войска формируют очередной район притяжения украинских войск, которые должны встать заслоном перед ВС РФ. Каждый батальон, который будет "примагничен" на север Сумщины, участия в боях на ключевых направлениях не примет. В актуальных условиях увеличение протяженности линии фронта – это фактор, который может спутывать Киеву карты.
О разнице в мотивах
20 июля с разных сторон конфликта появились новостные сообщения, которые ярко характеризуют их мотивацию. Примечательно, что обе новости связаны с Константиновкой.
Стоит начать с сообщения русских бойцов. Военный одной из частей 3-го АК ВС РФ с позывным "Бритва" во время осмотра территории вместе с товарищами обнаружил в подвале здания 10-летнюю девочку. Ее родственники погибли от удара FPV-дрона ВСУ. Выведя ее из укрытия, наш боец повел ее в расположение своей части, откуда ребенка можно эвакуировать в тыл. Но когда "Бритва" вел ее, он в посадке наступил на мину. Делать было нечего, боец оказал себе первую помощь и по рации связался с товарищами, сообщил о ситуации. В качестве проводника наши бойцы запустили дрон с фонарем, чтобы в темноте он сумел вывести ребенка из опасного места. Несмотря на все риски и угрозу мин, девочка сумела добраться до позиций ВС РФ целой и невредимой. По всей видимости, эта история случилась еще в июне, но стало о ней известно только сейчас.
Вторая история уже со стороны противника. Штурмовая группа ВСУ из 425-го "легендарного" ОШП решила узнать, почем "проезд на плоту Харона", и отправилась в Константиновку устанавливать флаги с портретами Зеленского и Сырского в глубине города с попутным видеообращением. Однако все пошло не по плану: командир и оператор группы отправились "через Стикс", а вот "знаменосцам" повезло побольше – они попали в плен. Наши бойцы, изучив носители информации, взятые у ликвидированной рейдовой группы противника, и недолго думая, решили снять продолжение блокбастера для того, чтобы не было лишних домыслов о том, кто же все-таки контролирует Константиновку.
Вот и вся разница. Одни, рискуя жизнью и получая ранения, спасают людей. Вторые, ради сотворения видимости а-ля "все хорошо, оборона тривае", просто пришли, частично самоубились, частично оказались в плену ради 3-минутного ролика. Ни убавить, ни прибавить.
Вчера, 19 июля, редакция подвела итоги недели.