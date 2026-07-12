Как китайский регулятор поддерживает стабильность на рынке капитала

02:59 21.07.2026

Китайский регулятор пообещал поддерживать стабильность на рынке капитала



Пекин, 20 июля /Синьхуа/ - Китайский регулятор рынка ценных бумаг готов приложить все усилия для поддержания стабильного функционирования рынка капитала, предпринимая комплексные меры по предотвращению рисков, усилению регулирования и содействию высококачественному развитию этого рынка.



Председатель Китайского комитета по контролю над ценными бумагами /CSRC/ У Цин сделал такое заявление во время симпозиума, который прошел в понедельник в Пекине с участием представителей инвесторских кругов. Он поинтересовался у участников путями обеспечения стабильного и здорового развития китайского рынка капитала.



Инвесторы - это основа рынка капитала и его важнейшие участники, подчеркнул У Цин, добавив, что комитет будет и далее работать над повышением прозрачности и достоверности информации о компаниях, акции которых котируются на бирже, способствовать получению инвесторами большей отдачи, постоянно совершенствовать долгосрочные механизмы защиты инвесторов, решительно отстаивать открытый, справедливый и беспристрастный рыночный порядок.



В свою очередь участники мероприятия высказали мнение, что китайский рынок капитала в целом демонстрирует стабильную и позитивную динамику развития с момента введения в действие нового руководства по углублению его реформы. Несмотря на то, что в последнее время на рынке А-акций наблюдались значительные колебания под совокупным воздействием внешних рисков и других факторов, все же сохраняется тенденция долгосрочного благоприятного развития.



Участники заявили о необходимости мер для привлечения на рынок большего количества средне- и долгосрочного капитала, улучшения регулирования количественной торговли и применения искусственного интеллекта, повышения дивидендных выплат со стороны компаний с акциями, котирующимися на бирже, и ужесточения наказаний за нарушения в сфере ценных бумаг.