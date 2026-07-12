|Госвизит Эмомали Рахмона в Монголию: активизация экономического партнерства
03:19 21.07.2026
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон с государственным визитом прибыл в город Улан-Батор Монголии
ДУШАНБЕ, 20.07.2026 /НИАТ "Ховар"/. 20 июля Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон с государственным визитом прибыл в город Улан-Батор Монголии.
Площадь международного аэропорта была празднично украшена государственными флагами Таджикистана и Монголии.
В международном аэропорту Улан-Батора высокочтимого гостя – Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона – тепло встретили Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмунхийн и другие высокопоставленные и официальные представители.
В соответствии с официальным протоколом проведения государственных визитов перед трапом самолета была расстелена красная ковровая дорожка, по обеим сторонам которой выстроились военнослужащие почетного караула.
Особую торжественность церемонии встречи придало присутствие группы монгольской молодежи в национальных костюмах и соблюдение доброй традиции приема высокопоставленных гостей.
Главы государств Таджикистана и Монголии Эмомали Рахмон и Ухнаагийн Хурэлсух посадили дерево дружбы
ДУШАНБЕ, 20.07.2026 /НИАТ "Ховар"/. 20 июля в городе Улан-Баторе в рамках государственного визита Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона в Монголию главы двух государств – уважаемый Эмомали Рахмон и уважаемый Ухнаагийн Хурэлсух – в одном из живописных мест посадили дерево дружбы в знак укрепления отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами.
В Улан-Баторе состоялось первое заседание Межправительственной комиссии Таджикистана и Монголии
ДУШАНБЕ, 20.07.2026 /НИАТ "Ховар"/. В рамках государственного визита Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона в Монголию 20 июля в Улан-Баторе состоялось первое заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Монголией, сообщает НИАТ "Ховар".
Сопредседателями заседания выступили Министр сельского хозяйства Республики Таджикистан Курбон Хакимзода и Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Цагаанхуу Идэрбат.
В ходе заседания стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества.
Стороны всесторонне рассмотрели текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, промышленности и переработке продукции, энергетике, транспорте и логистике, сельском хозяйстве и обеспечении продовольственной безопасности, науке и образовании, культуре, молодежной политике и спорте, а также вопросы расширения межрегионального взаимодействия.
Особое внимание было уделено вопросам увеличения взаимного товарооборота, создания благоприятных условий для развития сотрудничества между деловыми кругами, привлечения инвестиций, реализации совместных проектов в приоритетных отраслях экономики, развития взаимодействия в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, укрепления транспортно-логистических связей, а также расширения научно-технического сотрудничества и обмена опытом между профильными ведомствами двух стран.
Стороны с удовлетворением отметили, что создание Межправительственной комиссии, как эффективного механизма координации двустороннего сотрудничества, имеет важное значение для дальнейшего укрепления дружественных отношений и взаимовыгодного партнерства между Республикой Таджикистан и Монголией.
По итогам заседания стороны расценили подписание Протокола первого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Монголией как важный шаг на пути к расширению торгово-экономического взаимодействия. Они также подтвердили готовность последовательно реализовывать положения документа и принимать конкретные меры, направленные на повышение уровня и эффективности двустороннего сотрудничества в соответствии с общими интересами двух государств.
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В рамках государственного визита Президента Таджикистана в Улан-Баторе открылись Дни культуры Республики Таджикистан
ДУШАНБЕ, 20.07.2026 /НИАТ "Ховар"/. В рамках государственного визита Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона в Монголию 20 июля в Улан-Баторе состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Республики Таджикистан, сообщает НИАТ "Ховар".
Дни культуры Республики Таджикистан в Монголии, которые продлятся до 22 июля, проводятся с целью укрепления культурных связей между двумя государствами, расширения гуманитарного сотрудничества и представления богатого историко-культурного наследия таджикского народа.
Перед началом культурной программы состоялось открытие выставки, посвященной Дням культуры Республики Таджикистан. На ней были представлены картины и фотографии, отражающие историю и цивилизационное наследие, культуру и национальные традиции, обычаи, достижения периода независимости, а также живописные панорамы Таджикистана.
В церемонии открытия приняли участие Министр культуры Республики Таджикистан Матлубахон Сатториен и Министр культуры, спорта, туризма и по делам молодежи Монголии Алдаржавхлан Жуков, которые официально дали старт Дням культуры Республики Таджикистан.
По случаю этого события для жителей и гостей Улан-Батора была представлена яркая концертная программа с участием мастеров искусств Таджикистана.
В программу вошли национальные песни, музыкальные и танцевальные номера, отражающие богатство таджикской культуры и народного творчества, которые были тепло встречены зрителями.