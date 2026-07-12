Госвизит Эмомали Рахмона в Монголию: активизация экономического партнерства

03:19 21.07.2026

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон с государственным визитом прибыл в город Улан-Батор Монголии



ДУШАНБЕ, 20.07.2026 /НИАТ "Ховар"/. 20 июля Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон с государственным визитом прибыл в город Улан-Батор Монголии.



Площадь международного аэропорта была празднично украшена государственными флагами Таджикистана и Монголии.



В международном аэропорту Улан-Батора высокочтимого гостя – Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона – тепло встретили Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмунхийн и другие высокопоставленные и официальные представители.



В соответствии с официальным протоколом проведения государственных визитов перед трапом самолета была расстелена красная ковровая дорожка, по обеим сторонам которой выстроились военнослужащие почетного караула.



Особую торжественность церемонии встречи придало присутствие группы монгольской молодежи в национальных костюмах и соблюдение доброй традиции приема высокопоставленных гостей.



