 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 21.07.2026
04:01  Эксперимент "Узбекские ковбои": Ташкент и Вашингтон тестируют новый канал трудовой миграции
03:19  Госвизит Эмомали Рахмона в Монголию: активизация экономического партнерства
02:59  Как китайский регулятор поддерживает стабильность на рынке капитала
00:05  Русские войска заперли Краснолиманскую группировку ВСУ – итоговая сводка Readovka за 20 июля
Понедельник, 20.07.2026
21:46  В МПЦ Sputnik обсудят укрепление межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана
12:06  Почему в Кыргызстане становится жарче
03:06  Очередная атака на КТК: Казахстан верен себе и вновь шлет "решительные осуждения"
01:44  Кошмар для авианосцев США: Китайская гиперзвуковая лавина накрывает океан
00:05  ВС РФ окружают ВСУ на Харьковщине, обходят оборону под Сумами и приближаются к Краматорску, – Readovka
Воскресенье, 19.07.2026
23:03  Кадровые перестановки в Таджикистане 17-18 июля
20:38  ФСК: Пакистан наводит новые торговые мосты в Центральную Азию в обход Афганистана
01:00  WAIC-2026: Китай консолидирует Глобальный Юг вокруг четырех принципов ИИ Си Цзиньпина
Суббота, 18.07.2026
23:21  НГ: Как Таджикистан прорубает через Афганистан окно в Персидский залив
20:23  Председателем Горно-Бадахшанской автономной области назначен Шарифхон Сафарзода
11:44  Службу безопасности Президента Узбекистана возглавил Рустам Джураев
00:05  ВС РФ приближаются к аэродрому Краматорск – итоговая сводка Readovka за 17 июля
Пятница, 17.07.2026
13:05  Срединный коридор: коллективный Запад закрепляется на берегах Каспия, - Рустам Масалиев
12:02  Чего добьются США в попытке контролировать Персидский залив? - Юрий Мавашев
11:58  НГ: К природным бедствиям в Центральной Азии могут добавиться техногенные катастрофы
01:23  Казахстанец спровоцировал скандал откровениями о жизни с тремя женами
00:05  ВС РФ начали охват Ореховской группировки ВСУ с флангов - итоговая сводка Readovka за 16 июля
Четверг, 16.07.2026
23:28  Тюркский мир под внешним контролем, - Николай Кузьмин
19:50  Махалля должна стать центром доверия, опоры и возможностей для людей
13:46  Jornada: элиты и руководство США ведут Американскую империю к краху
12:44  МВФ направляет пенсионную реформу в Узбекистане, - Виктория Панфилова
11:41  СП: Как Египет променял русские Су-35 на западные "игрушки для парадов"
04:56  Дистанционная "распаковка" Украины, - Александр Коц
02:45  Может ли Америка покинуть НАТО? - Валентин Катасонов
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 15 июля
Среда, 15.07.2026
22:42  НГ: Турки требуют защитить Гагаузию
14:19  Эффект Бората или ловушка стереотипов: почему Центральная Азия на дне мирового рейтинга
13:40  Треть молодежи Узбекистана не учится и не работает. Зато не прочь устроиться в России, - Александр Шустов
10:41  МТК "Север – Юг": будет ли аравийское продолжение? - Алексей Чичкин
06:00  Второе открытое письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, - Низами Мамедов
00:05  ВС РФ обходят украинскую оборону под Сумами по берегу реки Псел - итоговая сводка Readovka за 14 июля
Вторник, 14.07.2026
23:39  ТРАСЕКА и Срединный коридор: что с ними происходит и каковы перспективы? - Илья Захаркин
20:48  У Казахстана с Китаем товарооборот больше, чем с Россией и ЕС
14:49  Это конец. Теперь Украина получит от США все, что хотела, - Антон Трофимов
05:16  "Мягкая сила" Пекина: зачем Китай обучает страны Центральной Азии преодолению бедности
04:43  Верховный суд Узбекистана обновил перечень запрещенных экстремистских источников и материалов (список)
02:14  КНДР не откажется от ракетно-ядерного щита, - Анатолий Кошкин
01:26  ЧМ-2026: Атака под чужим флагом, или как Англия готовится к полуфиналу с Аргентиной
00:05  ВС РФ окружают группировку врага на северо-востоке Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 13 июля
Понедельник, 13.07.2026
22:04  НГ: Узбекистан выводит госактивы на глобальный рынок
16:12  Никарагуа впустит на свою территорию военных КНР
15:08  Большая квартира: какие параметры важны для комфортной семейной жизни
06:51  Запад как обезьяна с гранатой: спровоцированные конфликты на Украине и в Иране сделали мир опаснее
05:07  Кадровые назначения в Туркменистане 10 июля 2026
03:14  В Кыргызстане на один год введен мораторий на повышение отдельных тарифов и иных платежей для населения
01:30  S&P повысило кредитный рейтинг "Навоийуран" до уровня "BB"
00:05  ВС РФ приступили к расчленению Добропольского оборонительного района – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 12.07.2026
20:58  Turkmen Serdar: В Туркменистане умеют хранить секреты, особенно кадровых перестановок
16:45  СП: СВО распространяется на Африку
15:32  Таджикская модель миростроительства: "Вода - Климат - Мир"
11:08  10 самых важных дат истории Андижана, - П.В.Густерин
01:50  Агрессия "коалиции Эпштейна" против Евразии: США нанесли удар по "Новому шелковому пути" и МТК "Север - Юг"
Суббота, 11.07.2026
22:37  Парад триколора в Ла-Манше: Тройка русских танкеров с флагом и гимном устроила показательный проход по британским водам
19:18  Китай готовится к принятию судьбоносного решения, - Александр Каменов
18:14  Запад стремится влиять на внутриполитические процессы в Центральной Азии, - Рустам Масалиев
11:10  Шавкат Мирзиеев подписал закон о создании Ташкентского международного финансового центра
00:05  ВС РФ готовятся к рывку на Дружковку – итоговая сводка Readovka за 10 июля
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Таджикистан   | 
Госвизит Эмомали Рахмона в Монголию: активизация экономического партнерства
03:19 21.07.2026

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон с государственным визитом прибыл в город Улан-Батор Монголии

ДУШАНБЕ, 20.07.2026 /НИАТ "Ховар"/. 20 июля Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон с государственным визитом прибыл в город Улан-Батор Монголии.

Площадь международного аэропорта была празднично украшена государственными флагами Таджикистана и Монголии.

В международном аэропорту Улан-Батора высокочтимого гостя – Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона – тепло встретили Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмунхийн и другие высокопоставленные и официальные представители.

В соответствии с официальным протоколом проведения государственных визитов перед трапом самолета была расстелена красная ковровая дорожка, по обеим сторонам которой выстроились военнослужащие почетного караула.

Особую торжественность церемонии встречи придало присутствие группы монгольской молодежи в национальных костюмах и соблюдение доброй традиции приема высокопоставленных гостей.



Главы государств Таджикистана и Монголии Эмомали Рахмон и Ухнаагийн Хурэлсух посадили дерево дружбы

ДУШАНБЕ, 20.07.2026 /НИАТ "Ховар"/. 20 июля в городе Улан-Баторе в рамках государственного визита Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона в Монголию главы двух государств – уважаемый Эмомали Рахмон и уважаемый Ухнаагийн Хурэлсух – в одном из живописных мест посадили дерево дружбы в знак укрепления отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами.



В Улан-Баторе состоялось первое заседание Межправительственной комиссии Таджикистана и Монголии

ДУШАНБЕ, 20.07.2026 /НИАТ "Ховар"/. В рамках государственного визита Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона в Монголию 20 июля в Улан-Баторе состоялось первое заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Монголией, сообщает НИАТ "Ховар".

Сопредседателями заседания выступили Министр сельского хозяйства Республики Таджикистан Курбон Хакимзода и Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Цагаанхуу Идэрбат.

В ходе заседания стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества.

Стороны всесторонне рассмотрели текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, промышленности и переработке продукции, энергетике, транспорте и логистике, сельском хозяйстве и обеспечении продовольственной безопасности, науке и образовании, культуре, молодежной политике и спорте, а также вопросы расширения межрегионального взаимодействия.

Особое внимание было уделено вопросам увеличения взаимного товарооборота, создания благоприятных условий для развития сотрудничества между деловыми кругами, привлечения инвестиций, реализации совместных проектов в приоритетных отраслях экономики, развития взаимодействия в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, укрепления транспортно-логистических связей, а также расширения научно-технического сотрудничества и обмена опытом между профильными ведомствами двух стран.

Стороны с удовлетворением отметили, что создание Межправительственной комиссии, как эффективного механизма координации двустороннего сотрудничества, имеет важное значение для дальнейшего укрепления дружественных отношений и взаимовыгодного партнерства между Республикой Таджикистан и Монголией.

По итогам заседания стороны расценили подписание Протокола первого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Монголией как важный шаг на пути к расширению торгово-экономического взаимодействия. Они также подтвердили готовность последовательно реализовывать положения документа и принимать конкретные меры, направленные на повышение уровня и эффективности двустороннего сотрудничества в соответствии с общими интересами двух государств.

***

В рамках государственного визита Президента Таджикистана в Улан-Баторе открылись Дни культуры Республики Таджикистан

ДУШАНБЕ, 20.07.2026 /НИАТ "Ховар"/. В рамках государственного визита Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона в Монголию 20 июля в Улан-Баторе состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Республики Таджикистан, сообщает НИАТ "Ховар".

Дни культуры Республики Таджикистан в Монголии, которые продлятся до 22 июля, проводятся с целью укрепления культурных связей между двумя государствами, расширения гуманитарного сотрудничества и представления богатого историко-культурного наследия таджикского народа.

Перед началом культурной программы состоялось открытие выставки, посвященной Дням культуры Республики Таджикистан. На ней были представлены картины и фотографии, отражающие историю и цивилизационное наследие, культуру и национальные традиции, обычаи, достижения периода независимости, а также живописные панорамы Таджикистана.

В церемонии открытия приняли участие Министр культуры Республики Таджикистан Матлубахон Сатториен и Министр культуры, спорта, туризма и по делам молодежи Монголии Алдаржавхлан Жуков, которые официально дали старт Дням культуры Республики Таджикистан.

По случаю этого события для жителей и гостей Улан-Батора была представлена яркая концертная программа с участием мастеров искусств Таджикистана.

В программу вошли национальные песни, музыкальные и танцевальные номера, отражающие богатство таджикской культуры и народного творчества, которые были тепло встречены зрителями.

Источник - Ховар
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1784593140


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- ЦИК зарегистрировала партийный список Народной партии Казахстана
- ЦИК зарегистрировала партийный список Казахстанской партии зеленых "Байтақ"
- Кадровые перестановки
- В Казахстане расширили список креативных видов деятельности
- Онлайн-казино с оборотом в 7,5 млрд тенге управлялось из Грузии через сеть иностранных дропперов
- ОПГ не доказано
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- ЦИК зарегистрировала партийный список Демократической партии Казахстана "Ақ жол"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  