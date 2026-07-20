Эксперимент "Узбекские ковбои": Ташкент и Вашингтон тестируют новый канал трудовой миграции

04:01 21.07.2026 США открывают фермы для мигрантов из Узбекистана

Ташкент диверсифицирует зарубежные рынки труда, но американское направление пока не может стать альтернативой России



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

20.07.2026



Узбекистан и США обсуждают создание легального канала трудовой миграции. Главным направлением должны стать сезонные работы в сельском хозяйстве. Ташкент рассчитывает, что новый проект поможет диверсифицировать рынки труда и частично снизить зависимость республики от России. Однако пока речь идет о небольшом эксперименте, успех которого зависит от поведения первых групп работников и готовности американских фермеров нести дополнительные расходы.



Руководитель Агентства по миграции Узбекистана Бехзод Мусаев накануне провел переговоры с послом США Джонатаном Хеником. Стороны обсудили подготовку кандидатов, оформление документов, взаимодействие с работодателями и защиту прав граждан республики. Особое внимание уделялось пилотным проектам в сельском хозяйстве.



Американские дипломаты подчеркнули, что будущие работники должны заранее получить полную информацию об условиях труда и проживания, расходах, доступной поддержке и сроках возвращения домой. Предполагается также тщательно проверять визовую и миграционную историю кандидатов.



Это не первая договоренность последних месяцев. В марте Агентство по миграции подписало соглашение с американской организацией USA Farm Labor, которая занимается привлечением иностранцев на сезонные сельскохозяйственные работы. Узбекистанцам предложили контракты на 9–10 месяцев со средней зарплатой около 3,5 тыс. долл. и жильем за счет работодателя. Компания заявляет, что сотрудничает более чем с 1,4 тыс. ферм и ранчо в Северной Америке.



В конце марта узбекская сторона сообщила о получении первых заявок от работодателей. Одновременно агентство предостерегло граждан от попыток самостоятельно регистрироваться на сайтах американских компаний или платить посредникам. Массовый набор еще не начинался, а отбор предполагается проводить только после поступления подтвержденной заявки от конкретного хозяйства. Это свидетельствует о том, что проект находится на начальной стадии и пока не превратился в устойчивый миграционный коридор.



В мае делегация Узбекистана провела в Нью-Йорке новые переговоры с американскими организациями. С компанией Head Honchos обсуждались оформление виз H-2A и подготовительные программы продолжительностью 8–10 недель. Представители Ташкента также рассматривали возможности трудоустройства водителей, медицинских работников и квалифицированных специалистов. Но именно сезонное сельское хозяйство пока остается наиболее реалистичным направлением.



Виза H-2A позволяет американским фермерам временно нанимать иностранцев, если в США не хватает желающих выполнять соответствующую работу. Сначала работодатель должен получить сертификацию Министерства труда, подтвердив сезонный характер вакансий и дефицит местной рабочей силы. Затем он подает петицию в Службу гражданства и иммиграции, после одобрения которой кандидат может обращаться за визой.



Таким образом, речь не идет о выделенной Вашингтоном государственной квоте для Узбекистана. У программы H-2A вообще нет единого ежегодного лимита, в отличие от несельскохозяйственной категории H-2B. Количество узбекских работников будет зависеть от числа контрактов, полученных у конкретных фермеров, решений американских ведомств и результатов консульских собеседований. Поэтому заявления о возможности ежегодно увеличивать "квоты" следует понимать скорее как намерение наращивать заказы работодателей.



Предложенные условия выглядят привлекательно на фоне доходов большинства трудовых мигрантов из Центральной Азии. Американские правила обязывают работодателя бесплатно предоставить соответствующее нормам жилье, обеспечить транспорт между местом проживания и работой и платить не ниже установленной для конкретного штата ставки. Однако обещанные 3,5 тыс. долл. – это, вероятнее всего, валовой доход при полной занятости. Работнику придется учитывать налоги, питание, личные расходы и возможные перерывы, вызванные погодой или характером сезонных работ.



Особое значение будет иметь возвращение участников после окончания контрактов. Виза H-2A привязана к конкретному работодателю и не дает права свободно искать другую работу или оставаться в США. Если члены первых групп начнут самовольно менять хозяйства, нарушать визовый режим или пытаться закрепиться в стране, американские ведомства могут ужесточить проверки последующих кандидатов. Именно этим объясняется внимание посольства к миграционной истории, правильному оформлению документов и предварительному информированию о сроках возвращения.



Переговоры о легальной занятости идут на фоне масштабных депортаций узбекских граждан. По данным посольства США, с начала второго президентства Дональда Трампа к марту 2026 года из страны выдворили более 1 тыс. граждан Узбекистана, не имевших законных оснований для пребывания. В январе отдельным чартером вернули 44 человека, в марте – еще несколько десятков, а в мае – 26. Ранее Международная организация по миграции сообщала, что только в 2023 году американские пограничники задержали 13,6 тыс. узбекистанцев при попытке незаконного пересечения границы.



На первый взгляд, депортации плохо сочетаются с заявлениями о расширении трудовой миграции. На деле они представляют две стороны одной американской политики. Вашингтон может увеличивать контролируемый ввоз временных работников для отраслей, испытывающих дефицит кадров, и одновременно добиваться возвращения иностранцев, нарушивших закон. Готовность Ташкента принимать своих граждан и сотрудничать с американскими миграционными службами может даже повысить доверие к организованным программам. Хотя публично никакая формула "депортации в обмен на рабочие визы" не объявлялась.



Для Узбекистана американский проект важен прежде всего как элемент диверсификации. После ужесточения миграционного законодательства в России власти республики активнее ищут вакансии в Южной Корее, Японии, Германии, Великобритании, Италии и странах Персидского залива. США могут дополнить этот перечень, предлагая значительно более высокие номинальные заработки и возможность получить новые профессиональные навыки.



Однако заменить традиционные направления Америка не сможет. Даже в одном Наманганском регионе на начало 2026 года за рубежом находилось свыше 95 тыс. трудовых мигрантов. Более половины всех граждан региона, выехавших за границу, приходилось на Россию. Общий объем денежных переводов в Узбекистан в 2025 году достиг 18,9 млрд долл., и российский рынок продолжает играть в нем определяющую роль.



Россия сохраняет преимущества безвизового режима, сравнительно дешевого транспорта, знания мигрантами русского языка и сложившихся социальных связей. США предлагают более высокий заработок, но требуют прохождения многоступенчатой процедуры и допускают только временную работу у заранее определенного работодателя. Поэтому американский маршрут сможет охватить лишь небольшую и тщательно отобранную часть узбекских мигрантов.



В благоприятном сценарии первый пилот позволит ежегодно отправлять в США сотни, а со временем, возможно, несколько тысяч человек. Это будет заметный дипломатический и экономический успех, но не переориентация основных миграционных потоков. Корректнее говорить о создании небольшого легального американского сегмента, стратегическое значение которого может оказаться выше его численности. Судьба проекта решится после возвращения первых работников: американские фермеры и миграционные службы будут оценивать не заявления чиновников, а соблюдение контрактов и визовых правил.



Тем временем Узбекистан усиливает контроль за иностранными работниками. Парламент Узбекистана сделал первый шаг к ужесточению правил для иностранных граждан, желающих работать в стране. Накануне депутаты в первом чтении одобрили законопроект, который вводит административную ответственность за трудовую деятельность без необходимого разрешения.



Инициатива появилась на фоне заметного роста числа иностранцев, въезжающих в Узбекистан. Участились и случаи, когда приезжие устраиваются на работу без официального оформления. Новый законопроект призван исправить эту ситуацию. Теперь иностранцы, осуществляющие трудовую деятельность без разрешения, будут нести юридическую ответственность. Важным аспектом документа является и распределение полномочий. Рассматривать административные дела о нелегальной работе смогут Государственная трудовая инспекция, органы внутренних дел и суды. Эти меры направлены на предотвращение нарушений в сфере трудовых отношений и защиту трудовых прав граждан Узбекистана. Источник - Независимая газета

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1784595660





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- ЦИК зарегистрировала партийный список Народной партии Казахстана

- ЦИК зарегистрировала партийный список Казахстанской партии зеленых "Байтақ"

- Кадровые перестановки

- В Казахстане расширили список креативных видов деятельности

- Онлайн-казино с оборотом в 7,5 млрд тенге управлялось из Грузии через сеть иностранных дропперов

- ОПГ не доказано

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- ЦИК зарегистрировала партийный список Демократической партии Казахстана "Ақ жол"

