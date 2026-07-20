Участие Казахстана в ЧМ-2026: Осужденный УИС №29 Карагандинской области нарисовал норвежского нападающего Эрлинга Холанна

12:11 21.07.2026

Осужденный УИС Карагандинской области и области Улытау создал портрет Эрлинга Холанна



Автор Ұлжан Омарова

20 июля 2026



В учреждении №29 продолжается работа по развитию творческого потенциала осужденных. Одним из ярких примеров стала картина, посвященная одному из самых известных футболистов современности - норвежскому нападающему Эрлингу Холанну, сообщает Polisia.kz.



Автор работы признался, что во время чемпионата мира по футболу 2026 года с большим интересом следил за выступлениями своего кумира. Игра Холанна, его самоотдача, целеустремленность и стремление к победе стали для него источником вдохновения. Именно поэтому осужденный решил выразить свое уважение к спортсмену через искусство, создав его портрет.



По словам самого автора, работа над картиной потребовала не только времени и терпения, но и внимания к каждой детали. Процесс написания полотна стал возможностью сосредоточиться на творчестве, отвлечься от повседневности и реализовать свои способности.



Как отметил заместитель начальника учреждения №29 по воспитательной работе Жансеит Абилкасимов, развитие творческих способностей является одним из важных направлений воспитательной работы с осужденными.



- Мы поддерживаем стремление осужденных заниматься творчеством, поскольку такие занятия помогают раскрывать потенциал, воспитывают усидчивость и дисциплину, а также способствуют формированию положительных жизненных ориентиров и успешной социальной адаптации, - подчеркнул заместитель начальника учреждения №29 по воспитательной работе Жансеит Абилкасимов.



В учреждении регулярно создаются условия для занятий искусством, спортом и другими видами созидательной деятельности. Подобные инициативы позволяют осужденным развивать свои таланты, учиться ставить перед собой цели и добиваться их, используя свободное время с пользой.



Портрет Эрлинга Холанна стал не просто художественной работой, а символом того, что вдохновение можно найти в достижениях выдающихся спортсменов, а творчество способно стать важным шагом на пути к личностному развитию и переосмыслению жизненных ценностей.