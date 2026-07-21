США начали третью мировую войну для сохранения собственной гегемонии, - Эммануэль Тодд

14:26 21.07.2026 "Третья мировая война уже началась", - предупреждает Эммануэль Тодд

Bunshun: США нужна третья мировая война для сохранения собственной гегемонии



Третья мировая война уже началась, и она разворачивается на двух взаимосвязанных фронтах - украинском и иранском, пишет Эммануэль Тодд для Banshun. По его мнению, глобальная конфронтация необходима США, чтобы сохранить свою гегемонию. Ради этой цели они готовы пожертвовать даже своими союзниками.



Эммануэль Тодд

Bunshun, Япония

21 июля 2026



Война в Иране и конфликт на Украине - два фронта одной и той же борьбы



Соединенные Штаты при поддержке Израиля внезапно напали на Иран. Поначалу державы, обладающие огромной военной мощью, доминировали на поле боя. Однако Иран переломил ситуацию и загнал американского президента Дональда Трампа в угол с помощью своей "асимметричной стратегии". Недорогие беспилотники, производимые в несметных количествах, и блокада Ормузского пролива фактически принесли Ирану победу в виде крайне выгодного для страны меморандума о взаимопонимании из 14 пунктов. Что историк и социолог Эммануэль Тодд думает о происходящем?







Два фронта Третьей мировой войны



Сейчас перед нашими глазами разворачивается полномасштабная эскалация третьей мировой войны. Нынешняя война в Иране неразрывно связана с конфликтом на Украине, который начался 24 февраля 2022 года.



Я считаю, что эти два конфликта следует рассматривать не по отдельности, а, скорее, как два "фронта" одной и той же борьбы. Иран стал "Южным фронтом" Третьей мировой войны, Украина - фронтом "Северным". В июне 2022 года я опубликовал книгу под названием "Начало Третьей мировой войны". Четыре года спустя сформулированная в ней концепция приобрела более конкретную форму.



На "Северном фронте" Соединенные Штаты косвенно противостоят России, используя в своих целях украинцев и европейцев. На "Южном фронте" Америка напрямую борется с Ираном при поддержке собственного союзника, Израиля.



Многие эксперты считают, что войну с Ираном развязал Израиль, заставив Соединенные Штаты прислушаться к своему мнению. Не верьте подобным измышлениям. Ни о каком "израильском лобби" не может быть и речи. Все решения всегда принимал исключительно и непосредственно Вашингтон. Посмотрите на ход американо-иранских переговоров! Разве кто-то прислушивается к пожеланиям Израиля? В случае необходимости США продолжат договариваться с Ираном и без них.



Президент Трамп перекладывает собственную вину на Израиль



Как сам Дональд Трамп, так и вице-президент Джей Ди Вэнс резко критикуют Биньямина Нетаньяху, премьер-министра Израиля, и других членов кабинета. Но это всего лишь манипулятивный поиск козла отпущения, перекладывание собственной вины на чужие плечи. По сути, Белый дом говорит: "Ответственность за наше поражение лежит на Израиле, ведь именно он втянул нас в эту войну".



Израиль, безусловно, впал в нигилизм и сбился с пути как нация. Он движим насильственными импульсами, война стала самоцелью, страна всегда готова к войне. Однако Соединенные Штаты пользуются Израилем в своих интересах, превратив его в своего рода "злую собаку", которую можно в любой момент спустить на врага. Другими словами, окончательное решение всегда было за Вашингтоном.



Война с Ираном и конфликт на Украине - это два фронта третьей мировой войны. Я понял это, когда пытался разобраться в хитросплетениях ситуации, сложившейся на поле боя между Россией и Украиной. Москва наносит авиаудары по Киеву, последний бьет по российским нефтяным объектам. Сражения на передовой уже не столь активны - но дальние атаки усиливаются. Безусловно, нынешний конфликт не столь разрушителен и смертоносен, как две предыдущие мировые войны - но факт налицо. В различных регионах земного шара одновременно разворачиваются многочисленные междоусобицы, влияющие друг на друга. Что это, как не третья мировая?



В годы Второй мировой войны Соединенным Штатам довелось одновременно повоевать с Германией на европейском театре военных действий и с Японией на Тихоокеанском фронте. Однако эти два фронта не были глубоко связаны между собой.



Формально Япония и Германия в то время были союзниками. Моя вилла расположена во французском местечке Бретань. Неподалеку есть портовый город Лорьян. В годы Второй мировой войны нацистская Германия выстроила там колоссальную базу подводных лодок. В Лорьяне до сих пор сохранились торпеды, которые японские подводные лодки несли во время войны. Однако это был скорее своего рода "культурный обмен". Взаимное сотрудничество между Японией и Германией не было таким уж глубоким.



Два нынешних фронта переплетены куда теснее. Влияние этих конфликтов распространяется далеко за пределы Восточной Азии - блокада Ормузского пролива пошатнула весь мир.



Америка уничтожает своих союзников



Соединенные Штаты и Израиль напали на Иран 28 февраля этого года. Разразившийся конфликт поверг мировую экономику в хаос. Казалось бы, стороны решили зарыть топор войны в землю и усесться за стол переговоров. Было достигнуто 60-дневное временное соглашение о прекращении огня. Однако срок его действия истек 14 июля. Президент США Дональд Трамп решил восстановить морскую блокаду, на что Иран ответил повторной блокировкой Ормузского пролива. Американские военные семь ночей подряд наносили авиаудары по инфраструктуре страны. Иран атаковал американские военные базы в Иордании и Бахрейне. Позже, 18 июля, Центральное командование США объявило о гибели двух американских солдат, действовавших в Иордании, и пропаже одного человека в результате иранской атаки. Ситуация на Ближнем Востоке вновь накалена добела.



Как Японии следует реагировать на продолжающуюся в мире нестабильность? Тут нужно кое-что понять.



Сознательно или неосознанно, Соединенные Штаты проводят политику уничтожения своих союзников. Европа стоит на грани краха, государства Персидского залива вот-вот столкнутся с масштабнейшим кризисом, японская и южнокорейская экономика уничтожены. Лишь Тайвань переживает беспрецедентный бум благодаря производству полупроводников - однако сохраняется стойкое подозрение, что это все часть одного сценария. Задумка Соединенных Штатов вполне может заключаться в том, чтобы использовать Тайвань в качестве одноразовой пешки в войне с Китаем.



Нынешняя администрация США погружена в глубокое отчаяние. Они полагают, что, если им придется отказаться от евразийских оплотов - Европы, Ближнего и Дальнего Востока - перед уходом их придется разрушить до основания. Таково мышление американских чиновников: "Не дадим нашим союзникам попасть в руки России, Китая и Ирана - лучше сами обратим их в пепел".



Давайте на минуточку допустим, что истинная цель Соединенных Штатов состоит уже не в том, чтобы "предотвратить подъем России" или "сдержать рост Китая" - а Вашингтон уже проиграл Москве и Пекину, это совершенно очевидно - а в том, чтобы разрушить Европу и Японию. В таком случае Японии попросту нельзя во всем следовать за Америкой - это будет чистой воды самоубийством.



Будучи европейцем, я ежедневно наблюдаю, как американское руководство оскорбляет мою родину. Соединенные Штаты ненавидят Европу. И те, кто ненавидит нас сильнее всего, - это те самые люди, которых считаются "наиболее рациональными". Среди них, например, вице-президент США Джей Ди Вэнс.



Японию старательно убедили в том, что без альянса с Соединенными Штатами ей не выжить - ведь напряженность в Восточной Азии так и растет, так и ширится. Это убеждение превратилось в веру. Однако сейчас Японии пора избавляться от этой навязанной идеи. Нарратив о "неизбежности войны" нужен лишь Соединенным Штатам - чтобы продолжать властвовать над всем миром. Источник - ИноСМИ

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