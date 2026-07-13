Началась битва за Алексеево-Дружковку – итоговая сводка Readovka за 21 июля

00:05 22.07.2026 Началась битва за Алексеево-Дружковку – итоговая сводка Readovka за 21 июля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 21 июля в разрезе СВО. ВС РФ сократили дистанцию с Алексеево-Дружковкой до сотен метров – штурм вот-вот начнется. ВСУ по ряду признаков готовятся к очередной серии самоубийственных атак против 29-й армии ВС РФ. На Украине констатировали, что население вплотную приблизилось к волне массовых расправ над "людоловами" из ТЦК.



Маршрут намечен



Части 3-го АК ВС РФ сумели занять поселок Осыково. До окраин Алексеево-Дружковки от него порядка 400 метров, штурм населенного пункта может начаться в любой момент. Чуть южнее передовые силы 8-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ после успешного наскока на село Николайполье отошли на исходные. Быстрая сдача населенного пункта 93-й ОМБр ВСУ, по всей видимости, была военной хитростью противника, предположившего, что русские войска устремятся на Дружковку и получат удар с флангов. Однако наше командование решило не подыгрывать неприятелю, а пойти по более надежному пути – через Алексеево-Дружковку. Но активность штурмовых подразделений ВС РФ в окрестностях Николайполья сохраняется. Это решение обусловлено целым комплексом причин. Главная из них – важно иметь в своем распоряжении населенный пункт, желательно крупный, который при дальнейшем наступлении на город станет перевалочной базой и "трамплином" для будущих действий. При том было бы неплохо, чтобы этот населенный пункт был близок к следующей цели. Другая причина идти через Алексеево-Дружковку заключается в том, что к северу и к югу от нее сельская местность качественно подготовлена к обороне с инженерной точки зрения: мало того, что противник располагает развитой сетью полевых укреплений, высока и опасность минирования. Таким образом, идти к Дружковке лучше всего через сельскую застройку по трассе Н-20.



Гарнизон Алекссево-Дружковки представляет из себя сводную группировку войск ВСУ и НГУ, состоящую из подразделений ряда бригад нацгвардии Украины, не входящих в 1-й и 2-й армейские корпуса, штурмовой бригады нацполиции, 100-й ОМБр и других частей. Кажется, что в мирное время столько людей в Алексеево-Дружковке не жило, сколько сейчас в ней украинских военных, судя по списку сил, задействованных для ее обороны. Но это "сборная солянка": противник дробит части побатальонно, а их, в свою очередь, может дробить даже на ротные единицы и прикомандировывать к другим формированиям. Так достигается усреднение боевых возможностей между обескровленными частями и теми, которым повезло побольше. Так или иначе, оснований полагать, что нашим штурмовикам будет легко и они быстро займут Алексеево-Дружковку, нет.



Источники, близкие к действующей армии сообщили, что оборона неприятеля сконцентрирована в Кондратьевском огнеупорном заводе, а также в капитальной застройке населенного пункта. То есть оборона неприятеля опирается преимущественно в той части пгт, которая находится на северном берегу реки Кривой Торец. Но высокая активность наших подразделений войск беспилотных систем (ВБС) вынуждает противника перемещаться между Дружковкой и Алексеево-Дружковкой исключительно пешком по посадкам. Таким образом, логистическая изоляция Алексеево-Дружковки уже обеспечена, это сильно облегчит 3-му АК ВС РФ дело.



Быть начеку



Несмотря на то что в полосе 29-й армии ВС РФ противостояние преимущественно позиционное, нельзя не обратить внимание на ряд вещей. Формально 29-я армия удерживает прочный контроль над прибрежной зоны реки Волчья у Великомихайловки, но тем не менее за ее передним краем находится изолированный от основных сил противник. Речь идет все о тех же площадях к югу и востоку от Великомихайловки. Неприятель, занявший позиции там еще во время активного насыщения обширной серой зоны пехотными маневренными группами, сидит по посадкам и опорникам. Более того, прежние признаки того, что ВСУ в секторе ушли в глухую оборону, в свете новой информации выглядит двояко. Подброска пехоты продолжается, хоть и не так интенсивно, как это было в июне. Задача неприятеля, по всей видимости, – не пытаться расширять серую зону, а накапливаться и в процессе накопления "не отсвечивать". О чем это может говорить? ВСУ, по всей видимости, все еще вынашивают идею попытаться перейти в наступление в междуречье Янчура и Мокрых Ял.



Важно также обратить внимание на то, что районы, где противник накапливает силы, фактически являются оперативным выступом, даже несмотря на то что формально на картах обозначается уверенный контроль ВС РФ над территориями в окрестностях Великомихайловки. Пехота противника также откатывается за Волчью, что было бы естественно при уходе в глухую оборону. ВСУ сидят в районах "накопителях" и продолжают собирать силы, "в час по чайной ложке", как говорится, но все же это происходит. Обнаруживать и уничтожать пехоту неприятеля, идущую "накапливаться", удается не всегда. Вместе с тем переброска двух полноценных бригад СБС ВСУ (20-й и 414-й) может означать совсем не замену дронщиками пехоты, убывающей на другие участки, а существенное качественное усиление украинской группировки, стоящей против 29-й армии.



Секрет потенциальной задумки противника состоит в следующем. Очевидно, что зона боев на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей для нас является второстепенной. Неприятель "амплитудами" проявляет активность там еще с самого начала 2026 года. Далее, после того, как он поймет, что дальнейшая активность бесполезна, противник берет паузу и накатывает снова. Так что ожидать того, что июньский всплеск активности был последним, было бы ошибкой. А активная тасовка сил на разных направлениях вполне себе может оказаться тем, что с каких-то участков силы реально забираются, а какие-то под "общий шум" проводят лишь имитацию ослабления собственного состава. Но стоит указать на то, что ВСУ уже несколько раз пытались создать полноценные предпосылки для перехода в локальный "контрнаступ", итоги этих мероприятий для неприятеля были неутешительны, этим только ускорялась деградация обстановки. Но, опять же, противник, как показала практика, исходит из следующей логики: "если не получилось 4 раза, может, выйдет на 5-й, надо просто продолжать пытаться".



Сопротивление угнетению



Украинский омбудсмен Лубинец дал интервью медиа "Новiни Live" и констатировал, что ситуация с мобилизацией ухудшается ежедневно на всей территории незалежной.



"К сожалению, ситуация становится хуже на территории всей Украины каждый день. Абсолютно каждый день я получаю обращения граждан, чьи права были нарушены разными способами. У нас есть случаи, когда мы приезжали в расположение ТЦК и находили человека, которому, например, сломали ребра, которого насильно удерживают в ТЦК. […] Последний случай, с которым мы сейчас разбираемся, – это обращение от семьи, которая написала мне, что был мобилизованный, через 12 дней семью уведомили, что он умер. На самом деле он умер на следующий же день после мобилизации, а 10 дней не давали никакой информации, где находится тело и пытались скрыть эту ситуацию", – сказал Лубинец.



Резкий рост насилия со стороны военкомов в управлениях ТЦК – это не признак того, что они стали еще более кровожадными: "людоловы" одинаковы и практически не меняются в своих характеристиках. А вот поведение их жертв – простых людей, как раз-таки меняется, что приводит к конфликтам и тому, что человек, даже оказавшись на режимном объекте, не падает духом, не склоняется, отказывается подписывать то, что ему "всучивают". В итоге его пытаются "ломать" и это заканчивается либо тяжелыми травмами, либо вообще смертью от побоев. Когда человек перестает бояться, его остается только избивать или вообще убивать. Это означает, что критическая точка социальной агрессии на Украине, если еще не достигнута, то ее достижение не за горами. Это подтвердил и сам омбудсмен.



"Украинское общество сейчас, знаете, превращается в своеобразный суд Линча. К сожалению, из-за того, что люди, по их мнению, не видят правовой реакции на действия ТЦК и СП, сами граждане Украины берут на себя ответственность и пытаются таким образом противодействовать происходящему. Это, в свою очередь, приводит к еще более тяжелым последствиям и проблемам в будущем. Поэтому эта ситуация должна всем нам показать, что на самом деле точка кипения в украинском обществе уже практически достигнута", – сказал Лубинец.



Вчера, 20 июля, главным событием дня стали успехи ВС РФ на Краснолиманском направлении. Источник - Readovka

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