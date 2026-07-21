 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 22.07.2026
04:19  Президент Узбекистана: для улучшения качества жизни 40-миллионного населения необходим 9-10% рост
03:14  В Кыргызстане презентовали кыргызское издание книги "Новый Узбекистан: путь Шавката Мирзиеева"
02:27  Незримым победителем чемпионата мира по футболу стал Китай, - Дмитрий Бавырин
01:08  Итоги переговоров Эмомали Рахмона и Ухнаагийн Хурэлсуха в Улан-Баторе: совместное заявление
00:05  Началась битва за Алексеево-Дружковку – итоговая сводка Readovka за 21 июля
Вторник, 21.07.2026
14:26  США начали третью мировую войну для сохранения собственной гегемонии, - Эммануэль Тодд
12:11  Участие Казахстана в ЧМ-2026: Осужденный УИС №29 Карагандинской области нарисовал норвежского нападающего Эрлинга Холанна
04:01  Эксперимент "Узбекские ковбои": Ташкент и Вашингтон тестируют новый канал трудовой миграции
03:19  Госвизит Эмомали Рахмона в Монголию: активизация экономического партнерства
02:59  Как китайский регулятор поддерживает стабильность на рынке капитала
00:05  Русские войска заперли Краснолиманскую группировку ВСУ – итоговая сводка Readovka за 20 июля
Понедельник, 20.07.2026
21:46  В МПЦ Sputnik обсудят укрепление межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана
12:06  Почему в Кыргызстане становится жарче
03:06  Очередная атака на КТК: Казахстан верен себе и вновь шлет "решительные осуждения"
01:44  Кошмар для авианосцев США: Китайская гиперзвуковая лавина накрывает океан
00:05  ВС РФ окружают ВСУ на Харьковщине, обходят оборону под Сумами и приближаются к Краматорску, – Readovka
Воскресенье, 19.07.2026
23:03  Кадровые перестановки в Таджикистане 17-18 июля
20:38  ФСК: Пакистан наводит новые торговые мосты в Центральную Азию в обход Афганистана
01:00  WAIC-2026: Китай консолидирует Глобальный Юг вокруг четырех принципов ИИ Си Цзиньпина
Суббота, 18.07.2026
23:21  НГ: Как Таджикистан прорубает через Афганистан окно в Персидский залив
20:23  Председателем Горно-Бадахшанской автономной области назначен Шарифхон Сафарзода
11:44  Службу безопасности Президента Узбекистана возглавил Рустам Джураев
00:05  ВС РФ приближаются к аэродрому Краматорск – итоговая сводка Readovka за 17 июля
Пятница, 17.07.2026
13:05  Срединный коридор: коллективный Запад закрепляется на берегах Каспия, - Рустам Масалиев
12:02  Чего добьются США в попытке контролировать Персидский залив? - Юрий Мавашев
11:58  НГ: К природным бедствиям в Центральной Азии могут добавиться техногенные катастрофы
01:23  Казахстанец спровоцировал скандал откровениями о жизни с тремя женами
00:05  ВС РФ начали охват Ореховской группировки ВСУ с флангов - итоговая сводка Readovka за 16 июля
Четверг, 16.07.2026
23:28  Тюркский мир под внешним контролем, - Николай Кузьмин
19:50  Махалля должна стать центром доверия, опоры и возможностей для людей
13:46  Jornada: элиты и руководство США ведут Американскую империю к краху
12:44  МВФ направляет пенсионную реформу в Узбекистане, - Виктория Панфилова
11:41  СП: Как Египет променял русские Су-35 на западные "игрушки для парадов"
04:56  Дистанционная "распаковка" Украины, - Александр Коц
02:45  Может ли Америка покинуть НАТО? - Валентин Катасонов
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 15 июля
Среда, 15.07.2026
22:42  НГ: Турки требуют защитить Гагаузию
14:19  Эффект Бората или ловушка стереотипов: почему Центральная Азия на дне мирового рейтинга
13:40  Треть молодежи Узбекистана не учится и не работает. Зато не прочь устроиться в России, - Александр Шустов
10:41  МТК "Север – Юг": будет ли аравийское продолжение? - Алексей Чичкин
06:00  Второе открытое письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, - Низами Мамедов
00:05  ВС РФ обходят украинскую оборону под Сумами по берегу реки Псел - итоговая сводка Readovka за 14 июля
Вторник, 14.07.2026
23:39  ТРАСЕКА и Срединный коридор: что с ними происходит и каковы перспективы? - Илья Захаркин
20:48  У Казахстана с Китаем товарооборот больше, чем с Россией и ЕС
14:49  Это конец. Теперь Украина получит от США все, что хотела, - Антон Трофимов
05:16  "Мягкая сила" Пекина: зачем Китай обучает страны Центральной Азии преодолению бедности
04:43  Верховный суд Узбекистана обновил перечень запрещенных экстремистских источников и материалов (список)
02:14  КНДР не откажется от ракетно-ядерного щита, - Анатолий Кошкин
01:26  ЧМ-2026: Атака под чужим флагом, или как Англия готовится к полуфиналу с Аргентиной
00:05  ВС РФ окружают группировку врага на северо-востоке Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 13 июля
Понедельник, 13.07.2026
22:04  НГ: Узбекистан выводит госактивы на глобальный рынок
16:12  Никарагуа впустит на свою территорию военных КНР
15:08  Большая квартира: какие параметры важны для комфортной семейной жизни
06:51  Запад как обезьяна с гранатой: спровоцированные конфликты на Украине и в Иране сделали мир опаснее
05:07  Кадровые назначения в Туркменистане 10 июля 2026
03:14  В Кыргызстане на один год введен мораторий на повышение отдельных тарифов и иных платежей для населения
01:30  S&P повысило кредитный рейтинг "Навоийуран" до уровня "BB"
00:05  ВС РФ приступили к расчленению Добропольского оборонительного района – итоговая сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 12.07.2026
20:58  Turkmen Serdar: В Туркменистане умеют хранить секреты, особенно кадровых перестановок
16:45  СП: СВО распространяется на Африку
15:32  Таджикская модель миростроительства: "Вода - Климат - Мир"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Таджикистан   | 
Итоги переговоров Эмомали Рахмона и Ухнаагийн Хурэлсуха в Улан-Баторе: совместное заявление
01:08 22.07.2026

Заявление перед прессой Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона по итогам переговоров с Президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом

21.07.2026
Монголия

Уважаемые представители средств массовой информации, Дамы и господа,

Прежде всего, хочу еще раз выразить свою признательность уважаемому Президенту, господину УХНААГИЙН ХУРЭЛСУХУ, Правительству и народу Монголии за теплое отношение и гостеприимство.

Мы придаем особое значение последовательному развитию и укреплению отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с дружественной Монголией во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Расцениваем сегодняшние встречи и переговоры как логическое продолжение межгосударственного диалога между двумя странами.

Регулярные контакты на высшем и высоком уровнях считаем важным фактором формирования благоприятных условий для дальнейшего расширения повестки дня двусторонних отношений наших стран.

В этом контексте приветствуем пополнение правовой базы связей двух стран новым пакетом документов о сотрудничестве в сферах, представляющих взаимный интерес.

По итогам переговоров был подписан ряд новых документов, которые укрепляют договорно-правовые основы нашего сотрудничества.

В ходе переговоров также было уделено особое внимание рассмотрению новых путей и механизмов расширения торгово-экономического сотрудничества.

В качестве перспективных направлений были обозначены сферы обрабатывающей промышленности, в особенности легкая и пищевая промышленность, энергетика, строительство, сельское хозяйство, включая сектор животноводства, и ряд других реальных секторов экономики.

В этой связи мы обсудили возможности совместной реализации инвестиционных проектов в указанных и других отраслях экономики.

Вместе с тем была подчеркнута необходимость увеличения объема двусторонней торговли и расширения структуры товарооборота.

Важным шагом в этом направлении считаем проведение второго Форума деловых кругов двух стран на полях нынешнего государственного визита.

Полагаем, что результаты данного Форума и первого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, будут способствовать активизации двусторонней торговли.

Таджикская сторона выразила свою готовность к реализации конкретных мер по всем указанным направлениям.

Дальнейшее развитие культурно-гуманитарных связей мы расценили как важный фактор укрепления основ дружбы между народами Таджикистана и Монголии.

В этой связи выразили свою заинтересованность в расширении межгосударственных отношений в сферах науки и образования, культуры, молодежной политики, туризма, спорта в других социальных секторах.

Мы поприветствовали проведение Дней культуры Таджикистана в Монголии.

Выступаем за регулярное проведение таких культурно-гуманитарных обменов.

В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

Мы выразили свою заинтересованность в продолжении конструктивного партнерства двух стран в целях поиска реальных путей решения существующих региональных и международных проблем.

Вопросы обеспечения мира и стабильности, безопасности и устойчивого развития были в числе тех тем, которым было уделено особое внимание.

Таджикистан, как миролюбивая страна, всегда выступает за прочный мир и стабильность, согласие и взаимопонимание между странами.

Недавно, по инициативе Таджикистана, Генеральная Ассамблея ООН приняла соответствующую резолюцию об объявлении 2027–2036 годов "Десятилетием укрепления мира во имя будущих поколений".

В этой связи выражаю свою признательность дружественной Монголии, которая наряду с другими нашими международными партнерами, поддержала эту новую инициативу Таджикистана.

Вопросы водных ресурсов и климата, в частности изменения климата и адаптации к его последствиям также находились в центре нашего внимания.

Таджикистан приветствует проведение 17-й сессии Конференции Сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (COP-17), которая состоится в августе текущего года в городе Улан-Батор.

Мы рассматриваем данное мероприятие как важный шаг на пути укрепления глобального сотрудничества в области охраны окружающей среды.

Высоко ценим постоянные усилия Монголии в этой сфере.

Выражаем свою готовность к продолжению сотрудничества с дружественной страной на международной арене, в том числе в рамках реализации глобальных инициатив Таджикистана в водно-климатической сфере.

Мы удовлетворены сегодняшними переговорами, которые прошли в атмосфере взаимопонимания, доверия и взаимного уважения.

Уверены, что результаты этих переговоров будут способствовать дальнейшему укреплению и расширению дружеских связей и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами.

В заключение, желаю дружественной Монголии постоянного прогресса и процветания, а ее народу - мира, стабильности и растущего благополучия.

Благодарю.



Совместное заявление о расширении и развитии дружественных отношений и сотрудничества между Республикой Таджикистан и Монголией

21.07.2026
Монголия

По приглашению Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон совершил государственный визит в Монголию в 20-22 июля 2026 года.

Официальные переговоры глав двух государств (далее - Стороны) прошли в дружественной, теплой и доверительной атмосфере.

Стороны отметили, что государственный визит Президента Монголии У. Хурэлсуха в Республику Таджикистан в 2025 году, а также государственные визиты Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Монголию в 2009 году и нынешний визит вывели традиционные дружественные отношения между двумя странами на новый уровень и определили направления практического сотрудничества на предстоящие годы.

В ходе официальных переговоров Стороны обменялись мнениями о возможностях расширения традиционных дружественных отношений между Таджикистаном и Монголией во всех сферах, обсудили активизацию политического диалога и вопросы взаимного интереса в области торговли и экономики, сельского хозяйства, возобновляемой энергетики, транспорта и логистики, образования, культуры, туризма, промышленности, полезных ископаемых, геологии, а также сотрудничества на международных и региональных площадках.

Подтверждая стремление и далее укреплять дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество на основе Совместного заявления об основных принципах отношений между Республикой Таджикистан и Монголией, Совместного заявления Республики Таджикистан и Монголии о дальнейшем развитии и укреплении дружественных отношений и многостороннего сотрудничества, а также заключенных между двумя государствами договоров и соглашений, Стороны вновь подтвердили свою приверженность развитию дружественных отношений и взаимовыгодного взаимодействия и договорились о нижеследующем:

1. Стороны подчеркнули, что взаимные государственные визиты глав двух государств, осуществляемые в течение одного года, являются ярким выражением стремления Таджикистана и Монголии к дальнейшему расширению и развитию дружественных отношений и сотрудничества.

2. Стороны отметили важность развития межпарламентских связей и договорились продолжать сотрудничество между Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан и Великим Государственным Хуралом Монголии, а также их постоянными комитетами и группами дружбы в целях дальнейшего укрепления взаимодействия.

3. Стороны одобрили подписание в рамках визита 11 документов о сотрудничестве между двумя странами в таких сферах, как торговля и экономика, образование, молодежная политика, спорт, туризм, геология, полезные ископаемые, охрана окружающей среды и промышленность.

4. Стороны договорились содействовать увеличению взаимных поставок из Республики Таджикистан фруктов, ягод, овощей и хлопчатобумажной продукции, а из Монголии - мяса и мясной продукции, шерсти, кашемира и кожевенного сырья.

5. Стороны договорились развивать кооперацию между производителями высококачественной монгольской шерсти и кашемира и хлопково-текстильной промышленностью Республики Таджикистан в целях организации совместного производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

6. Стороны договорились создать Совместную рабочую группу по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства двух стран и поэтапно реализовывать меры по расширению торгово-экономических связей, увеличению взаимных поставок сельскохозяйственной продукции, а также обмену информацией между экспортирующими предприятиями.

7. Стороны договорились развивать сотрудничество по согласованию требований фитосанитарного контроля, связанных с импортом, экспортом и транзитом растений, продукции растительного происхождения и других регулируемых товаров.

8. Стороны договорились сотрудничать в реализации проектов и программ, направленных на поддержку экспорта, расширение и развитие взаимодействия между предпринимателями и инвесторами двух стран, а также продвижение и представление деловой и инвестиционной среды.

9. Главы государств приветствовали создание Таджикско-Монгольского делового совета, который будет способствовать развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

10. Стороны договорились о тесном сотрудничестве между профильными министерствами двух стран в области транспорта в целях устранения существующих барьеров в сфере транспорта и логистики и создания благоприятных условий для формирования эффективных транспортных маршрутов.

11. Монголия пригласила таджикскую сторону принять участие на высоком уровне в Министерской конференции программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), которая состоится в сентябре 2026 года в городе Улан-Батор.

12. Стороны приветствовали проведение в рамках визита мероприятия "День культуры Таджикистана" в городе Улан-Батор.

13. Стороны договорились расширять сотрудничество между национальными музеями двух стран посредством изучения и выявления исторических источников, документов и памятников, связанных с уникальным историко-культурным наследием, проведения совместных исследований нематериального культурного наследия и реализации совместных программ.

14. Стороны обменялись мнениями о возможностях сотрудничества и изучения опыта Республики Таджикистан, обладающей значительным потенциалом в сфере гидроэлектроэнергетики, отметили необходимость активизации сотрудничества в области традиционной энергетики, возобновляемых источников энергии и "зеленой энергетики", внедрения достижений высоких технологий, а также подчеркнули важность дальнейшего укрепления правовой базы для реализации проектов в сфере гидроэлектростанций.

15. Стороны приветствовали проведение первого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научному и техническому сотрудничеству и выразили уверенность, что Комиссия станет эффективным механизмом реализации достигнутых договоренностей.

16. Стороны договорились реализовывать совместные проекты и программы, объединяя "Государственную программу озеленения Республики Таджикистан на период до 2040 года" и национальное движение Монголии "Миллиард деревьев", инициированные и реализуемые главами двух государств.

17. Стороны подтвердили, что Таджикистан и Монголия традиционно оказывают взаимную поддержку и активно сотрудничают в рамках ООН и других международных организаций, а также подтвердили намерение и впредь оказывать взаимную поддержку в рамках Организации Объединенных Наций и других международных организаций.

18. Республика Таджикистан высоко оценила вклад Монголии в продвижение интересов развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

19. Монголия высоко оценивает международные инициативы Президента Республики Таджикистан в области водной дипломатии, сохранения ледников и изменения климата.

20. Стороны подтвердили готовность укреплять сотрудничество и расширять партнерство в вопросах рационального использования водных ресурсов, адаптации к изменению климата, сохранения ледников и реализации международных инициатив в области воды, включая Международное десятилетие действий "Вода для устойчивого развития" (2018-2028), Международный год сохранения ледников (2025), Десятилетие действий в поддержку криосферных наук (2025-2034). Стороны также отметили важную роль указанных инициатив в подготовке к Конференциям ООН по водным ресурсам 2026 и 2028 годов.

21. Стороны отметили, что Таджикистан, являясь одной из первых стран-членов Международного исследовательского центра развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, созданного по инициативе Монголии, последовательно продолжает деятельность Центра, и договорились координировать усилия по защите интересов государств, не имеющих выхода к морю, в рамках ООН и других международных организаций.

22. Республика Таджикистан выразила готовность принять участие в работе 17-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КС-17) Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН), которая состоится в Монголии в 2026 году, в рамках поддержки усилий двух стран по борьбе с глобальным изменением климата и опустыниванием.

23. Стороны договорились содействовать продвижению национальных туристических брендов Республики Таджикистан "Feel the Friendship" и Монголии "Go Mongolia", реализовывать совместные проекты в сфере туризма, расширять обмен туристами, совершенствовать туристическую инфраструктуру и поощрять инвестиции в туристическую отрасль.

24. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выразил искреннюю признательность Президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху и дружественному народу Монголии за теплое гостеприимство и оказанный радушный прием, выразив уверенность, что достигнутые в ходе государственного визита договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению таджикско-монгольской дружбы, расширению взаимовыгодного сотрудничества и процветанию народов двух государств.

Источник - President.tj
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1784671680


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- ЦИК зарегистрировала партийный список Народной партии Казахстана
- ЦИК зарегистрировала партийный список Казахстанской партии зеленых "Байтақ"
- Кадровые перестановки
- В Казахстане расширили список креативных видов деятельности
- Онлайн-казино с оборотом в 7,5 млрд тенге управлялось из Грузии через сеть иностранных дропперов
- ОПГ не доказано
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- ЦИК зарегистрировала партийный список Демократической партии Казахстана "Ақ жол"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  