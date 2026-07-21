Итоги переговоров Эмомали Рахмона и Ухнаагийн Хурэлсуха в Улан-Баторе: совместное заявление

01:08 22.07.2026 Заявление перед прессой Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона по итогам переговоров с Президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом



21.07.2026

Монголия



Уважаемые представители средств массовой информации, Дамы и господа,



Прежде всего, хочу еще раз выразить свою признательность уважаемому Президенту, господину УХНААГИЙН ХУРЭЛСУХУ, Правительству и народу Монголии за теплое отношение и гостеприимство.



Мы придаем особое значение последовательному развитию и укреплению отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с дружественной Монголией во всех сферах, представляющих взаимный интерес.



Расцениваем сегодняшние встречи и переговоры как логическое продолжение межгосударственного диалога между двумя странами.



Регулярные контакты на высшем и высоком уровнях считаем важным фактором формирования благоприятных условий для дальнейшего расширения повестки дня двусторонних отношений наших стран.



В этом контексте приветствуем пополнение правовой базы связей двух стран новым пакетом документов о сотрудничестве в сферах, представляющих взаимный интерес.



По итогам переговоров был подписан ряд новых документов, которые укрепляют договорно-правовые основы нашего сотрудничества.



В ходе переговоров также было уделено особое внимание рассмотрению новых путей и механизмов расширения торгово-экономического сотрудничества.



В качестве перспективных направлений были обозначены сферы обрабатывающей промышленности, в особенности легкая и пищевая промышленность, энергетика, строительство, сельское хозяйство, включая сектор животноводства, и ряд других реальных секторов экономики.



В этой связи мы обсудили возможности совместной реализации инвестиционных проектов в указанных и других отраслях экономики.



Вместе с тем была подчеркнута необходимость увеличения объема двусторонней торговли и расширения структуры товарооборота.



Важным шагом в этом направлении считаем проведение второго Форума деловых кругов двух стран на полях нынешнего государственного визита.



Полагаем, что результаты данного Форума и первого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, будут способствовать активизации двусторонней торговли.



Таджикская сторона выразила свою готовность к реализации конкретных мер по всем указанным направлениям.



Дальнейшее развитие культурно-гуманитарных связей мы расценили как важный фактор укрепления основ дружбы между народами Таджикистана и Монголии.



В этой связи выразили свою заинтересованность в расширении межгосударственных отношений в сферах науки и образования, культуры, молодежной политики, туризма, спорта в других социальных секторах.



Мы поприветствовали проведение Дней культуры Таджикистана в Монголии.



Выступаем за регулярное проведение таких культурно-гуманитарных обменов.



В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.



Мы выразили свою заинтересованность в продолжении конструктивного партнерства двух стран в целях поиска реальных путей решения существующих региональных и международных проблем.



Вопросы обеспечения мира и стабильности, безопасности и устойчивого развития были в числе тех тем, которым было уделено особое внимание.



Таджикистан, как миролюбивая страна, всегда выступает за прочный мир и стабильность, согласие и взаимопонимание между странами.



Недавно, по инициативе Таджикистана, Генеральная Ассамблея ООН приняла соответствующую резолюцию об объявлении 2027–2036 годов "Десятилетием укрепления мира во имя будущих поколений".



В этой связи выражаю свою признательность дружественной Монголии, которая наряду с другими нашими международными партнерами, поддержала эту новую инициативу Таджикистана.



Вопросы водных ресурсов и климата, в частности изменения климата и адаптации к его последствиям также находились в центре нашего внимания.



Таджикистан приветствует проведение 17-й сессии Конференции Сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (COP-17), которая состоится в августе текущего года в городе Улан-Батор.



Мы рассматриваем данное мероприятие как важный шаг на пути укрепления глобального сотрудничества в области охраны окружающей среды.



Высоко ценим постоянные усилия Монголии в этой сфере.



Выражаем свою готовность к продолжению сотрудничества с дружественной страной на международной арене, в том числе в рамках реализации глобальных инициатив Таджикистана в водно-климатической сфере.



Мы удовлетворены сегодняшними переговорами, которые прошли в атмосфере взаимопонимания, доверия и взаимного уважения.



Уверены, что результаты этих переговоров будут способствовать дальнейшему укреплению и расширению дружеских связей и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами.



В заключение, желаю дружественной Монголии постоянного прогресса и процветания, а ее народу - мира, стабильности и растущего благополучия.



Благодарю.







Совместное заявление о расширении и развитии дружественных отношений и сотрудничества между Республикой Таджикистан и Монголией



21.07.2026

Монголия



По приглашению Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон совершил государственный визит в Монголию в 20-22 июля 2026 года.



Официальные переговоры глав двух государств (далее - Стороны) прошли в дружественной, теплой и доверительной атмосфере.



Стороны отметили, что государственный визит Президента Монголии У. Хурэлсуха в Республику Таджикистан в 2025 году, а также государственные визиты Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Монголию в 2009 году и нынешний визит вывели традиционные дружественные отношения между двумя странами на новый уровень и определили направления практического сотрудничества на предстоящие годы.



В ходе официальных переговоров Стороны обменялись мнениями о возможностях расширения традиционных дружественных отношений между Таджикистаном и Монголией во всех сферах, обсудили активизацию политического диалога и вопросы взаимного интереса в области торговли и экономики, сельского хозяйства, возобновляемой энергетики, транспорта и логистики, образования, культуры, туризма, промышленности, полезных ископаемых, геологии, а также сотрудничества на международных и региональных площадках.



Подтверждая стремление и далее укреплять дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество на основе Совместного заявления об основных принципах отношений между Республикой Таджикистан и Монголией, Совместного заявления Республики Таджикистан и Монголии о дальнейшем развитии и укреплении дружественных отношений и многостороннего сотрудничества, а также заключенных между двумя государствами договоров и соглашений, Стороны вновь подтвердили свою приверженность развитию дружественных отношений и взаимовыгодного взаимодействия и договорились о нижеследующем:



1. Стороны подчеркнули, что взаимные государственные визиты глав двух государств, осуществляемые в течение одного года, являются ярким выражением стремления Таджикистана и Монголии к дальнейшему расширению и развитию дружественных отношений и сотрудничества.



2. Стороны отметили важность развития межпарламентских связей и договорились продолжать сотрудничество между Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан и Великим Государственным Хуралом Монголии, а также их постоянными комитетами и группами дружбы в целях дальнейшего укрепления взаимодействия.



3. Стороны одобрили подписание в рамках визита 11 документов о сотрудничестве между двумя странами в таких сферах, как торговля и экономика, образование, молодежная политика, спорт, туризм, геология, полезные ископаемые, охрана окружающей среды и промышленность.



4. Стороны договорились содействовать увеличению взаимных поставок из Республики Таджикистан фруктов, ягод, овощей и хлопчатобумажной продукции, а из Монголии - мяса и мясной продукции, шерсти, кашемира и кожевенного сырья.



5. Стороны договорились развивать кооперацию между производителями высококачественной монгольской шерсти и кашемира и хлопково-текстильной промышленностью Республики Таджикистан в целях организации совместного производства продукции с высокой добавленной стоимостью.



6. Стороны договорились создать Совместную рабочую группу по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства двух стран и поэтапно реализовывать меры по расширению торгово-экономических связей, увеличению взаимных поставок сельскохозяйственной продукции, а также обмену информацией между экспортирующими предприятиями.



7. Стороны договорились развивать сотрудничество по согласованию требований фитосанитарного контроля, связанных с импортом, экспортом и транзитом растений, продукции растительного происхождения и других регулируемых товаров.



8. Стороны договорились сотрудничать в реализации проектов и программ, направленных на поддержку экспорта, расширение и развитие взаимодействия между предпринимателями и инвесторами двух стран, а также продвижение и представление деловой и инвестиционной среды.



9. Главы государств приветствовали создание Таджикско-Монгольского делового совета, который будет способствовать развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.



10. Стороны договорились о тесном сотрудничестве между профильными министерствами двух стран в области транспорта в целях устранения существующих барьеров в сфере транспорта и логистики и создания благоприятных условий для формирования эффективных транспортных маршрутов.



11. Монголия пригласила таджикскую сторону принять участие на высоком уровне в Министерской конференции программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), которая состоится в сентябре 2026 года в городе Улан-Батор.



12. Стороны приветствовали проведение в рамках визита мероприятия "День культуры Таджикистана" в городе Улан-Батор.



13. Стороны договорились расширять сотрудничество между национальными музеями двух стран посредством изучения и выявления исторических источников, документов и памятников, связанных с уникальным историко-культурным наследием, проведения совместных исследований нематериального культурного наследия и реализации совместных программ.



14. Стороны обменялись мнениями о возможностях сотрудничества и изучения опыта Республики Таджикистан, обладающей значительным потенциалом в сфере гидроэлектроэнергетики, отметили необходимость активизации сотрудничества в области традиционной энергетики, возобновляемых источников энергии и "зеленой энергетики", внедрения достижений высоких технологий, а также подчеркнули важность дальнейшего укрепления правовой базы для реализации проектов в сфере гидроэлектростанций.



15. Стороны приветствовали проведение первого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научному и техническому сотрудничеству и выразили уверенность, что Комиссия станет эффективным механизмом реализации достигнутых договоренностей.



16. Стороны договорились реализовывать совместные проекты и программы, объединяя "Государственную программу озеленения Республики Таджикистан на период до 2040 года" и национальное движение Монголии "Миллиард деревьев", инициированные и реализуемые главами двух государств.



17. Стороны подтвердили, что Таджикистан и Монголия традиционно оказывают взаимную поддержку и активно сотрудничают в рамках ООН и других международных организаций, а также подтвердили намерение и впредь оказывать взаимную поддержку в рамках Организации Объединенных Наций и других международных организаций.



18. Республика Таджикистан высоко оценила вклад Монголии в продвижение интересов развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.



19. Монголия высоко оценивает международные инициативы Президента Республики Таджикистан в области водной дипломатии, сохранения ледников и изменения климата.



20. Стороны подтвердили готовность укреплять сотрудничество и расширять партнерство в вопросах рационального использования водных ресурсов, адаптации к изменению климата, сохранения ледников и реализации международных инициатив в области воды, включая Международное десятилетие действий "Вода для устойчивого развития" (2018-2028), Международный год сохранения ледников (2025), Десятилетие действий в поддержку криосферных наук (2025-2034). Стороны также отметили важную роль указанных инициатив в подготовке к Конференциям ООН по водным ресурсам 2026 и 2028 годов.



21. Стороны отметили, что Таджикистан, являясь одной из первых стран-членов Международного исследовательского центра развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, созданного по инициативе Монголии, последовательно продолжает деятельность Центра, и договорились координировать усилия по защите интересов государств, не имеющих выхода к морю, в рамках ООН и других международных организаций.



22. Республика Таджикистан выразила готовность принять участие в работе 17-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КС-17) Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН), которая состоится в Монголии в 2026 году, в рамках поддержки усилий двух стран по борьбе с глобальным изменением климата и опустыниванием.



23. Стороны договорились содействовать продвижению национальных туристических брендов Республики Таджикистан "Feel the Friendship" и Монголии "Go Mongolia", реализовывать совместные проекты в сфере туризма, расширять обмен туристами, совершенствовать туристическую инфраструктуру и поощрять инвестиции в туристическую отрасль.



24. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выразил искреннюю признательность Президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху и дружественному народу Монголии за теплое гостеприимство и оказанный радушный прием, выразив уверенность, что достигнутые в ходе государственного визита договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению таджикско-монгольской дружбы, расширению взаимовыгодного сотрудничества и процветанию народов двух государств. Источник - President.tj

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