 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Кыргызстане презентовали кыргызское издание книги "Новый Узбекистан: путь Шавката Мирзиеева"
03:14 22.07.2026

Государственный секретарь Арслан Койчиев принял участие в презентации кыргызского издания книги "Новый Узбекистан: путь Шавката Мирзиеева"

21.07.2026

Сегодня, 21 июля, в Национальной библиотеке Кыргызской Республики состоялась презентация кыргызского издания книги "Новый Узбекистан: путь Шавката Мирзиеева".

В мероприятии принял участие Государственный секретарь Кыргызской Республики Арслан Койчиев, который от имени Президента Кыргызской Республики поздравил участников с выходом книги. В своем выступлении он отметил, что данное издание является значимым трудом, отражающим путь развития современного Узбекистана, проводимые в стране реформы и преобразования в системе государственного управления. По его словам, перевод книги на кыргызский язык стал важным шагом в укреплении культурного, научного и духовного сотрудничества между двумя братскими народами.

Арслан Койчиев подчеркнул, что историческая дружба, общие культурные ценности и стратегическое партнерство между Кыргызстаном и Узбекистаном в последние годы вышли на качественно новый уровень благодаря политической воле глав двух государств. Он отметил, что подобные издания способствуют сближению народов, укреплению взаимопонимания и развитию интеллектуального сотрудничества. Государственный секретарь выразил уверенность, что книга станет ценным источником информации для молодежи, ученых, государственных служащих и широкого круга читателей.

В завершение Арслан Койчиев выразил признательность авторам, переводчикам и организаторам, внесшим вклад в издание книги, и пожелал дальнейшего укрепления дружбы и всестороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном.

Источник - President.kg
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