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Президент Узбекистана: для улучшения качества жизни 40-миллионного населения необходим 9-10% рост
04:19 22.07.2026

Определены приоритетные задачи по обеспечению высоких темпов экономического роста и повышению благосостояния населения
21.07.2026

Под председательством Президента Шавката Мирзиеева состоялось видеоселекторное совещание по обсуждению достигнутых в первом полугодии текущего года результатов по обеспечению темпов роста в регионах и отраслях и приоритетным задачам на период до конца года.

С начала года экономика нашей страны выросла на 8,5 процента. В промышленности обеспечен рост на 8 процентов, в сфере услуг – на 16,9 процента, строительства – на 13,8 процента, сельского хозяйства – 4,7 процента. Объем инвестиций достиг 28 миллиардов долларов, экспорт – 14,4 миллиарда долларов. Международные рейтинговые агентства "Fitch" и "Moody’s" повысили суверенный кредитный рейтинг Узбекистана.

Вместе с тем, как подчеркнул глава нашего государства, для улучшения качества жизни 40-миллионного населения страны необходимо обеспечить 9-10-процентный экономический рост. Указано, что для этого руководители регионов и отраслей должны полностью задействовать имеющиеся возможности и добиваться конкретных результатов по каждому проекту и каждому предприятию.

На совещании критически проанализировано исполнение шестимесячных планов глав регионов и отраслей. Отмечено, что в некоторых регионах не в полной мере задействованы имеющиеся резервы для обеспечения роста валового регионального продукта, объемов строительства, инвестиций, промышленного производства и экспорта. Принято решение об усилении ответственности в отношении руководителей, не обеспечивших выполнение месячных, квартальных и годовых планов.

Как отметил глава нашего государства, если работа каждого министра и хокима не ощущается в повседневной жизни людей и не облегчает жизнь предпринимателям, любые достигнутые результаты останутся лишь цифрами на бумаге. В связи с этим на основе принципиально нового подхода будет организована работа на местах по развитию инфраструктуры, обеспечению занятости, поддержке предпринимательства и повышению доходов населения.

На совещании особое внимание было уделено вопросам организации деятельности "махаллинской семерки" на новой основе. В этом направлении объявлена "ударная сорокадневка", начата работа по внедрению новой системы в 2 тысячах махаллей, находящихся в тяжелом положении. Хокимы будут нести персональную ответственность за своевременное решение в этих махаллях вопросов, связанных с электроснабжением, газом, дорогами и водой.

Органы занятости будут вести адресную работу в каждом регионе по обучению нуждающихся граждан, их трудоустройству и повышению доходов. Принято решение пересмотреть деятельность банков и управлений Ассоциации махаллей. Предстоящие три месяца станут для них периодом практической аттестации. Поставлены конкретные задачи по обеспечению благоустроенности и ухоженности махаллей, а также повышению культуры быта населения.

Обсуждены также вопросы поддержки предпринимательства и улучшения деловой среды. Отмечено, что в настоящее время 51 министерство и ведомство наделены полномочиями применять финансовые санкции по 322 направлениям, в 2024-2026 годах общая сумма наложенных штрафов составила почти 3 триллиона сумов. Президент нашей страны подчеркнул, что контролирующим органам прежде всего следует научиться дать шанс предпринимателям и показать правильный путь.

Отмечено, что в условиях усиливающейся конкуренции на внешних рынках необходимо сократить для экспортеров количество платежей, сборов и избыточных расходов. Всем министерствам и ведомствам поручено представить предложения по сокращению бюрократических процедур, штрафов, платежей и сборов, а также по дальнейшему улучшению деловой среды.

Критически проанализированы также показатели промышленного производства и экспорта. Отмечено, что в ряде районов и городов замедлились темпы роста промышленности, а в сфере экспорта не достигнуты ожидаемые результаты. Премьер-министру поручено рассмотреть деятельность не добившихся результатов хокимов и при отсутствии положительных изменений по итогам девяти месяцев принять в отношении ответственных руководителей строгие меры.

Указано на то, что по итогам анализа расходов стратегических предприятий в некоторых из них выявлен рост себестоимости продукции. Отмечен высокий уровень потерь в энергетическом секторе и необходимость повышения эффективности распределения электрической энергии и природного газа. Поставлены задачи по увеличению рыночной стоимости крупных компаний, подготовке к проведению IPO и повышению их инвестиционной привлекательности.

Хотя с начала года налоговые поступления увеличились на 27 процентов и превысили 130 триллионов сумов, подвергнут критике тот факт, что годовой план по обеспечению дополнительных поступлений выполняется не на должном уровне.

Определены также важные задачи по восстановлению и приватизации производств. Отмечено, что из-за нынешнего простоя ряда предприятий текстильной отрасли упускается возможность произвести продукцию на сумму 5 триллионов сумов и обеспечить экспорт на 400 миллионов долларов. Также подверглось критике сокращение с начала этого года объемов производства на 11 триллионов сумов 57 отраслевыми и 76 региональными предприятиями.

Ответственным лицам поручено провести детальный анализ деятельности каждого неработающего предприятия и восстановить их работу. Кроме того, в рамках новой программы приватизации предусмотрено выставить на торги объекты недвижимости, земельные участки и государственные доли общей стоимостью 100 триллионов сумов, а также смягчить условия оплаты для предпринимателей, приобретающих государственные активы.

Несмотря на то, что за последние три года введены в эксплуатацию 509 экспортоориентированных производственных мощностей общей стоимостью 11 миллиардов долларов, 208 из них до сих пор не вышли на внешние рынки. Если направить на экспорт хотя бы 30-40 процентов продукции этих предприятий, можно обеспечить дополнительные валютные поступления в объеме 1,5-2 миллиардов долларов.

Подвергнуто критике и то, что с начала года в 29 из 47 специальных экономических зон не совершено ни одной экспортной операции. Ответственным лицам поручено сформировать "оперативные бригады" и ускоренно решать вопросы, связанные с сертификацией, обеспечением оборотными средствами, поиском рынков сбыта и логистикой на предприятиях и экономических зонах, не вышедших на экспорт.

Определены также задачи по поддержке национальных брендов. За последние два года на эти цели было направлено 15,5 миллиарда сумов финансовой помощи. Вместе с тем отмечено, что треть отечественных предприятий, зарегистрировавших собственные бренды, до сих пор не вышла на внешние рынки. В этой связи будет разработана программа по продвижению национальных брендов на зарубежных рынках, их защите от демпинга и контрафактной продукции.

Отмечено, что 70 процентов внешнеторговых грузов перевозится железнодорожным транспортом, однако в отношении нее поступает наибольшее количество нареканий от предпринимателей. По причине нехватки грузовых вагонов и высокой загруженности отдельных железнодорожных линий возникают логистические трудности. Ответственным лицам поручено привлечь дополнительный подвижной состав, а также достичь договоренности с Всемирным банком о привлечении 200 миллионов долларов на развитие железнодорожной инфраструктуры.

Также рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках визитов на высшем уровне. За последние годы в ходе 52 таких визитов были достигнуты соглашения по реализации 1 617 инвестиционных проектов общей стоимостью 213 миллиардов долларов. Отныне исполнение этих "дорожных карт" будет находиться под строгим контролем Счетной палаты и Министерства иностранных дел.

Премьер-министру поручено еженедельно совместно с руководителями отраслей, хокимами и послами обсуждать ход реализации проектов в разрезе государств. Перед Администрацией Президента поставлены задачи пересмотреть деятельность дипломатических представительств в сфере экономической дипломатии, привлечения инвестиций и развития экспорта, а также рекомендовать молодых и современно мыслящих кадров на место руководителей, не справляющихся со своими обязанностями.

На совещании также были рассмотрены вопросы сдерживания инфляции и обеспечения продовольственной безопасности. Отмечено, что, несмотря на ранее взятые хокимами областей обязательства удерживать инфляцию на уровне не выше 3 процентов в течение января-июня, в большинстве регионов эта задача не была выполнена. Сообщено, что в связи с ростом цен на мясо на покрытие расходов по авиаперевозке импортного мяса выделено 300 миллиардов сумов.

Подчеркнуто, что результаты переписи сельского хозяйства позволили получить объективную картину положения дел в животноводстве. Для поддержки проектов в сфере животноводства будут выделены дополнительные финансовые средства. До конца года поставлена задача импортировать 100 тысяч голов крупного рогатого скота и 150 тысяч голов овец и коз.

Определены также конкретные меры по формированию запасов плодоовощной продукции и картофеля, строительству холодильных складов и пополнению продовольственных резервов. До конца года поставлена задача ввести в эксплуатацию 340 холодильных складов общей мощностью хранения 87 тысяч тонн.

Глава нашего государства подчеркнул, что никто не может заранее предсказать, как долго сохранится неопределенность в мировой экономике. Замедление экономической активности в основных странах-партнерах может оказать влияние на деятельность отечественных предприятий, прежде всего экспортеров.

В этой связи отмечено, что все руководители должны быть готовы мобилизовать имеющиеся резервы с учетом любых возможных рисков. Вместе с "мозговыми центрами", закрепленными за отраслями и регионами, до 15 августа будут подготовлены научно обоснованные предложения.

Эти предложения будут направлены на комплексное развитие всей цепочки "ресурс – инфраструктура – проект – производство – поступление в бюджет – экспорт". Макроэкономические параметры, бюджет, а также программы инвестиций и экспорта на 2027 год будут разработаны на основе нового подхода – "мобилизационного сценария".

На совещании заслушаны отчеты министров, руководителей отраслей и хокимов, их планы по организации исполнения поставленных задач на местах.

Источник - President.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1784683140


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