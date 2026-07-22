Избиваемые в Персидском заливе США ищут спасения в Израиле, - Сергей Ищенко

10:19 22.07.2026 Трамп готов к ретираде: Избиваемые в Персидском заливе США ищут спасения в Израиле

Победа над Украиной станет ближе. Киеву больше не дадут ракет для "Пэтриотов". Униженной Америке они теперь нужнее воздуха



Сергей Ищенко

22 июля 2026



Новость от респектабельного американского издания Wall Street Journal звучит сенсационно. Суть: Центральное командование США (CENTCOM) призналось, что рассматривает возможность переноса своих военных баз в Бахрейне, Кувейте и Саудовской Аравии в Израиль. Иными словами - стремится полностью покинуть побережье Персидского залива, считавшееся в Вашингтоне стратегическим.



Смысл? Армии США необходимо срочно увеличить время подлета иранских ракет и беспилотников до своих основных оборонительных объектов на Ближнем Востоке. Чтобы появилась возможность лучше подготовиться к отражению этих атак. А иначе от воздушных налетов персов просто не спастись.



"Никто в здравом уме не стал бы размещать передовой штаб Центрального командования, ну, знаете, в 100 милях от Ирана (в Катаре - „СП"). Но именно там он и находится", - заявил бывший глава Centcom (с марта 2019-го по апрель 2022-го) генерал Фрэнк Маккензи в интервью Еврейскому институту национальной безопасности Америки, имея в виду военную базу Аль-Удейд.



Нынешнюю систему базирования армии США на Ближнем Востоке в целом Маккензи обозвал "артефактом".



"Нам нужно рассмотреть возможность базирования в Израиле. Я считаю, что это отличная идея", - многозначительно добавил генерал.



Главное в такой внезапной постановке вопроса, очевидно, следующее: только Израиль с его "Железным куполом" и "Пращой Давида" обеспечит американским военным объектам более надежную противовоздушную оборону по сравнению с той, что у них имеется в странах Персидского залива.



Что из этого следует? Первое и основное: начав подобную дискуссию на уровне высшего военного руководства страны, Соединенные Штаты, по сути, признают свое стратегическое поражение в ими же затеянной в конце февраля войне с Ираном.



Ни Вашингтон, ни Пентагон никогда не заявят об этом открыто. Но в мире никому ничего пояснять и не потребуется: если Дональд Трамп на передислокацию баз в Израиль все же пойдет - он протрубит позорную ретираду из едва ли не самого важного для Запада региона.



А заодно признает себя политическим банкротом. Что для самовлюбленного "рыжего Донни" просто непереносимо. Однако куда деваться?



Дело в том, что слишком солоно приходится нынче американским военным на Ближнем Востоке. Иран, который они вместе с израильтянами несколько месяцев назад собирались взять, как говорится, голыми руками, продемонстрировал неожиданную для Вашингтона и Тель-Авива живучесть.



И теперь собственными баллистическими ракетами молотит по американским базам в регионе так, что те на глазах превращаются в угли.



Взять хотя бы военную базу США Муваффак аль-Сальти в Иордании. По сообщению CENTCOM, ее объекты были атакованы персами с воздуха в ночь на 18 июля. Командование сходу признало гибель там двух своих военнослужащих. Еще один, как утверждается, пропал без вести. Четверо угодили в госпиталь с серьезными ранениями.



А спустя всего сутки выяснилось, что потери Муваффак аль-Сальти намного серьезней. Газета New York Times, ссылаясь на оценку, основанную на спутниковых снимках, проверенных видеозаписях и официальных заявлениях, сообщила, что на самом деле на этом аэродроме повреждено и "значительное количество" вертолетов UH-60 Black Hawk.



"Ущерб, нанесенный „Блэк Хоукам" в Иордании, - лишь один из примеров масштабных потерь авиации США в этот и предыдущие дни на Ближнем Востоке", - продолжает американская пресса.



И далее: "В результате иранских ракетных ударов с начала месяца повреждены (в целом на Ближнем Востоке - "СП") по меньшей мере 17 военных объектов, связанных с США, в том числе 11 собственно американских. Среди которых радарные системы, инфраструктура связи, стоянки самолетов и логистические объекты.



Зафиксированы случаи уничтожения или повреждения в Бахрейне и Кувейте беспилотников MQ-9 Reaper, транспортных самолетов, вертолетов, воздушных танкеров КС-135 и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.



В частности, 19 июля уничтожен, по меньшей мере, один истребитель F-15E".



Но ведь не подлежит сомнению, что все эти объекты были давно и надежно, как наверняка надеялись в Пентагоне, прикрыты лучшими зенитными средствами, что имеются в распоряжении армии США. В том числе - ЗРС "Пэтриот" с самыми современными перехватчиками РАС-3.



Только ничего из перечисленного назначенные персами цели не спасло. То, что и планировал Тегеран, в считанные часы превращено в дым и пепел.



Как это удалось иранцам? За океаном их внезапно выявившуюся ракетно-дроновую мощь объясняют так. Мол, до начала крупномасштабных боевых действий в конце февраля западные аналитики предполагали, что продолжительные воздушные кампании против производственных объектов, складов и пусковых установок значительно снизят способность Ирана наносить ответные удары.



Вместо этого последние по времени атаки персов продемонстрировали устойчивость ракетной инфраструктуры их страны. Значительная часть которой, как оказалось, заранее была рассредоточена по укрепленным подземным арсеналам и скрытым производственным сетям, созданным за предшествующие десятилетия специально для того, чтобы пережить длительные бомбардировки.



Причем теперь выяснялось, что американская разведка попросту прохлопала участие в этом процессе северокорейцев, которые помогли персам выстроить обширную сеть многоэтажных подземных заводов и складов, соединенных между собой вырубленными в скальных породах железнодорожными туннелями.



Исходя из этого, Пентагону и Израилю нечего и мечтать бомбами и ракетами извести ракетный потенциал своего врага дотла.



А если созданная американцами на Ближнем Востоке разветвленная система ПВО их не выручает, что же остается? Только отползать подальше от Ирана.



Лучше - в Израиль, чтобы уж не покидать Ближний Восток совсем. И там совместно с ЦАХАЛ постараться, как можно быстрее, создать максимально уплотненную Объединенную систему ПВО.



Вот мнение по поводу назревающих событий российского Фонда стратегической культуры: "Однако изъяны подобного решения тоже достаточно велики. "Отползание" ВС США к Израилю будет воспринято государствами региона как их стратегическое отступление, каковым оно бы ни являлось.



В частности, об амбициях установления какого-либо американского контроля над Ормузским проливом пришлось бы забыть навсегда. И дело не только в престиже и расстановке сил, но и в том, что реальные возможности воздействия на региональную политику со стороны Вашингтона были бы значительно сокращены.



Ему, к примеру, пришлось бы нести полную ответственность за все действия Израиля по захвату земель соседних государств и притеснению палестинцев. Авторитет США среди арабских государств устремился бы к нулю" (конец цитаты).



Еще одна проблема: а где в Израиле возможно было бы хотя бы сугубо теоретически разместить штаб-квартиру 5-го флота ВМС США, которая пора еще дислоцирована в регулярно избиваемом персидскими ракетами и дронами крошечном Бахрейне?



Казалось бы, логичнее всего корабли 5-го флота перевести на израильский участок побережья Красного моря, в Эйлат или его окрестности. Только там флаг еврейского государства развевается всего над 12 километрами суши. Сам Эйлат давно развивается как курортная зона. Поэтому эсминцам, крейсерам и авианосцам Штатов там попросту не осталось места.



Оставить корабли у причалов Бахрейна даже при том, что оттуда в Израиль переправят все ЗРС "Пэтриот"? Это просто отдать флот на растерзание Ирану.



Словом - проблема. Как ее намерен решать Вашингтон? Скоро увидим.



В России могут возразить: а нам-то что с того? Понятно, что резко возрастет неопределенность и неразбериха на мировых рынках нефтепродуктов. Наверное, еще более поднимутся цены на энергоносители. И это все?



Отчего же? Нам происходящее сегодня на Ближнем Востоке, считаю, только на руку.



Потому что ясно: при подобных раскладах Украина ни при каких условиях в обозримой перспективе ни от США, ни от Европы не получит новых крупных партий зенитных ракет РАС-3 для давно изнывающих без боезапаса на ее территории и еще уцелевших комплексов "Пэтриот". Штатам самим такие боеприпасы, как воздух, понадобятся в Израиле.



Между тем, только таким оружием украинцам и можно хотя бы надеяться сбивать российские баллистические ракеты, едва ли не каждую ночь рушащиеся на Киев.



Свежайшая иллюстрация на эту тему - фронтовая сводка за 19 июля. Из нее следует, что в ту ночь в ходе крупнейшего за весь период СВО воздушного налета на вражескую столицу, по некоторым данным, участвовало около 40 "Искандеров-М" и "Цирконов".



Даже традиционно брехливые комментаторы из ВСУ признают, что сбить не получилось ни единой. Все попали именно туда, куда и были направлены российскими стартовыми расчетами, вызвав страшные пожары и разрушения в городе и его окрестностях.



Между тем, американские источники обращают внимание, что средства ПВО, обороняющие киевское небо, в порядке противодействия русским с еще остающихся в строю комплексов "Пэтриот" в ту ночь выпустили 16 только что полученных от Европы ракет-перехватчиков РАС-3.



Вот что пишет по этому поводу штатовское интернет-издание Military Watch: "По оценкам аналитиков, использующих открытые источники, эти перехватчики из недавно поставленной партии, состоящей примерно из 40 ракет. То есть - значительная часть партии могла быть израсходована за одну ракетную атаку Киева".



Таким образом, очевидно, что ракет-перехватчиков этого типа, только и способных хоть как-то противодействовать нашей "баллистике", противнику необходимо кратно больше. Откуда их взять хотя бы теоретически?



Стало быть, в ближайшие месяцы удары по столице "страны 404" мы почти наверняка сможем наносить без эффективного вражеского сопротивления. Это точно существенно приблизит нашу победу. Источник - СвободнаяПресса

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