ВС РФ добились значительных успехов в северном секторе Славянско-Краматорского направления – итоговая сводка Readovka за 22 июля

00:05 23.07.2026 ВСУ сдают позиции и отступают в город Николаевка – итоговая сводка Readovka за 22 июля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 22 июля в разрезе СВО. Противник отступает к Николаевке в северном секторе Славянско-Краматорского направления. Редакция Readovka изучила биографию нового главкома противника. Украинские спецслужбы имитируют результативность при помощи подставных интернет-ресурсов, предлагающих дезертирам из ВСУ "быстрые деньги".







Уплотнение порядков



Части 3-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ сумели добиться значительных успехов в северном секторе Славянско-Краматорского направления. Русским штурмовым подразделением удалось занять урочище "Дивный лес" к востоку от Николаевки. В сложившейся обстановке противнику, сидящему на позициях между селами Каленики и Кривая Лука, не остается ничего иного, кроме как отходить к Николаевке и занимать позиции на внешнем оборонительном обводе города. По ряду признаков неприятель уже начал это делать.



В генеральном отношении можно наблюдать процесс общего уплотнения оборонительных порядков ВСУ в секторе. Недавний прорыв ВС РФ в Пискуновку и откат украинских подразделений из 81-й аэромобильной бригады в Стародубовку обнажил непосредственную угрозу прорыва наших сил к Славянской ТЭС. Если это произойдет, это будет означать конец обороны Николаевки, которая толком и не успела начаться. Это обстоятельство потребовало от командования 11-го армейского корпуса ВСУ, в полосу ответственности которого входит Николаевка, немедленно усиливать состав обороны в районе Стародубовки и лесного заказника "Меловое". Но в итоге явилась диспропорция сил на участках обороны украинской стороны на подступах к городу. То есть центральный участок рисковал стать слабым звеном всей оборонительной системы с соответствующими последствиями для неприятеля. Единственный вариант исправить эту крайне опасную ситуацию для ВСУ – это сокращать протяженность линии фронта, а именно – сворачивать оперативный выступ между Кривой Лукой и Калениками и уходить на окраины Николаевки. Так и угрозу "отсекания" основания выступа можно избежать, и плотность обороны нарастить. То есть неприятель переформатировал оборону под одну конкретную задачу – не допустить прорыва ВС РФ в город.



Стоит отдельно остановиться на потенциальном замысле оборонительной операции ВСУ. Уже сейчас понятно, что неприятель ощетинился на внешнем оборонительном обводе города и старается не допустить диспропорции сил на участках-подступах к населенному пункту. Память о том, что именно из-за "зияющей пустоты" в боевых порядках силы 2-й гв. ОА ВС РФ ворвались в Покровск и начали "шинковать" оборону ВСУ, жива в головах украинских командиров. Сейчас добавляется и то, что из-за изобилия технических водоемов при Славянской ТЭС, реки Казенный Торец и канала Северский Донец – Донбасс, украинскому гарнизону отступать будет крайне тяжело и предельно рискованно. Таким образом, есть основания полагать, что судьба обороны Николаевки будет решаться именно боями за внешний оборонительный контур, непосредственных сражений за город неприятель полноценно потянуть не сможет – сил недостаточно. Для городских боев нужно кратно больше пехоты, нежели чем при обороне сельской местности. Да и к тому же, пока неприятель сохраняет целостность внешнего оборонительного контура Николаевки и не допускает ВС РФ в город, его может поддерживать 45-я отдельная артбригада.



Учитывая потенциальный оборонительный замысел противника, ключом, вскрывающим его оборону, становится огневое превосходство наших войск. Корректируемые артиллерийские боеприпасы, КАБы и прочее, как и прежде, будут обрабатывать передний край неприятеля, расчищая путь русским штурмовикам.



Закономерности



Поздно вечером 21 июля появилась вполне ожидаемая новость о том, что Сырский снят с должности главкома ВСУ, а на его место посажен генерал Драпатый. Он ранее занимал посты руководителя командования Объединенных сил ВСУ (КОС – орган военного управления, отвечающий за взаимодействие между видами ВС и родами войск в рамках тех или иных операций) и командующего сухопутными войсками.



Многим наблюдателям могло показаться, что это назначение является чуть ли не каким-то "тяжелым" для Зеленского компромиссом с его западными заказчиками, которые помогли недавно уволенному министру обороны Федорову организовать митинги с требованиями вернуть его на пост и снять Сырского с должности главкома. И видимость того, что Зеленский назначил Драпатого, формально поддержавшего Федорова, и снял Сырского, дала основание говорить о том, что Банковая полностью пошла на попятную и сделала практически все, чего хотели ее кураторы, кроме восстановления Федорова в должности, конечно.



Но реальность немного иная, и назначение Драпатого на пост главкома – это не "сложившиеся в моменте" обстоятельства, а запасной вариант для Зеленского. Стоит начать с того, что никто не может подтвердить или опровергнуть версию о том, что Драпатый, присоединившийся к демаршу Федорова, не исполнял заранее обозначенную ему Банковой роль. Зеленский попросту мог "загнать своего к чужим", чтобы потом на волне, поднятой чужими, подтянуть из них своего. Это тактика "кукушкиного яйца", когда работает чужая сила, а выгоду получают свои. И вся ситуация в целом складывается в пользу тех, против кого по идее она организовывалась. Кроме того, в ВСУ на действительной военной службе нет формально более опытного генерала, который мог бы занять пост главкома. У Драпатого в "портфолио" – активное участие в подавлении волнений в Мариуполе в июне 2014 года, который на тот момент находился под контролем Народного ополчения Донбасса (формирование, предшествующее Народной милиции ДНР). Далее он шел по карьерной лестнице и находился на разных командных должностях в армейских частях. В 2022 году занимал пост заместителя руководителя оперативного командования "Юг" (территориальный орган военного управления). В его резюме – и должности командира оперативно-тактическими группировками "Херсон" и "Харьков". Ему приписывают то, что, когда ВС РФ пересекли границу Волчанского района Харьковщины в мае 2024 года, Драпатому удалось в режиме аврала собрать все имевшиеся силы с разных участков фронта и тыловых районов и сколотить боеспособную ОТГ "Харьков". Правда, тогда наши операторы "Ланцетов" сумели за кротчайшие сроки продемонстрировать высочайшую результативность "набоем" техники ВСУ на марше, но этот эпизод в карьере Драпатого украинские источники предпочитают ретушировать.



С ноября 2024 по июль 2025 года он занимал должность командующего сухопутными войсками. Далее, после подачи рапорта об отставке с поста из-за удара ВС РФ по учебному центру "Новомосковский" в Днепропетровской области в момент построения личного состава 157-й ОМБр, генерал до вчерашнего дня занимал административную должность руководителя КОС ВСУ.



Таким образом, в текущем командном составе ВСУ соизмеримых с Драпатым альтернатив нет: столь "пестрого" послужного списка у других кандидатов на пост главкома просто не было. Можно даже с определенной долей уверенности сказать, что Драпатый уже довольно давно рассматривался Киевом как замена Сырскому на случай, если вопрос отставки второго встанет ребром, это было неизбежно. И в день начала "картонных митингов" в поддержку Федорова, присоединение к требованиям отставки Сырского и поддержка Федорова генералом вполне себе могла быть частью игры Банковой. На себя обращает внимание то, что Драпатый высказался в поддержку экс-министра обороны не сразу, а на вторые сутки митингов. То есть Банковая могла уже оценить сущность митингов, определить их заказчика, потенциал протестов и прочее. Как только на все вопросы был получен ответ, не стало проблемой и организовать примитивные меры подстраховки "кадрового корпуса Зеленского" в виде внедрения Драпатого в протестную повестку.



Принцип провокации



СБУ сообщила о том, что в Николаеве предотвратила покушение на военнослужащего ВСУ со стороны якобы завербованного спецслужбами России агента. Подобные вещи случаются все чаще, и противник в большинстве случаев рисует картину вербовки РФ украинских граждан. То, что наши спецслужбы постоянно работают и расширяют сеть агентуры под разные задачи на территории неприятеля, – это неоспоримый факт. Но мотив СБУ автоматически приписывать вообще все специфические эпизоды нам вызывает удивление. И в этом случае особенно.



Известно, что планировавший покушение является самовольно оставившим часть. Эта категория людей, если у них нет обеспеченных родственников, предоставлена сама себе без возможности прокормиться, на работу ведь не устроиться. Единственный вариант – это "халтурки" по объявлениям в сети. По версии СБУ, задержанный нашел такую и якобы так был завербован спецслужбами РФ. Очевидно, что такие "лампочки" специально устанавливаются украинской контрразведкой для того, чтобы на провокациях ловить людей, оставшихся без возможностей трудоустроиться. Этим она имитирует высокую результативность с соответствующими премиями. Естественно, чтобы картина этой фиктивной работы была достовернее, все пойманные по такой схеме люди, оказавшиеся в безвыходной жизненной ситуации, записываются в агенты и диверсанты.



Есть и побочная выгода для противника. Ресурсы-"лампочки", на которых ловят людей, которым просто необходимо хоть что-то хоть как-то заработать, могут предлагать сделать какие-то безумные вещи. Например, взять из скомпрометированного схрона взрывное устройство и пойти, к примеру, установить его в торговом центре или у входа в школу. Разумеется, СБУшники "триумфально" пресекут акцию, которую сами придумали и вели чужими руками, чтобы по итогу заявить нечто в духе того, что Россия якобы целенаправленно действует против гражданских. Если спецслужба противника поставила себе задачу сформировать нужную Банковой информационную картину о нас, она через "дропов" может это делать постоянно. Этот "двигатель" работает на 2 элементах: дезертиры, нуждающиеся в деньгах, которых становится все больше, и, собственно, генеральная смысловая линия работы ряда управлений спецслужбы – "пачкать Россию" всеми возможными методами в глазах обывателя руками потенциальных угроз украинскому режиму – дезертирами.



Вчера, 21 июля, главным событием дня стали успехи ВС РФ на подступах к Дружковке. Источник - Readovka

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